Cameroun, Lettre de la COMICODI au Ministre des sports et de l’éducation physique: Protestations énergiques à propos du traitement humiliant réservé au ch Monsieur le Ministre, La presse nationale et même internationale, s’est amplement fait l’écho du traitement humiliant que vous avez réservé au champion de boxe camerounais HAMZA.

#LaCommission Vous avez refusé de le recevoir, refusé de permettre la mise en œuvre dâ??un important projet de développement du sport dont il est un des grands noms mondial. Notre compatriote a été contraint de se réfugier dans quelques logistiques de fortune pour entretenir des centaines de jeunes bénéficiaires de ce projet.

Suivre @camerbe



La Commission rappelle pour mémoire, que le grand Mbappè Lépé, le Grand Bessala Joseph, médaillé olympique, sont morts dans l’indifférence, l’indigence extrême et l’abandon. Serions-nous encore dans la même voie ? Devrions-nous nous attendre à voir Roger Milla, Samuel Eto’o et autres connaître le même sort d’ingratitude de la nation dans quelques années ?

La Commission proteste avec la dernière énergie, contre votre attitude qui n’honore pas notre pays et choque profondément l’opinion. HAMZA a porté haut notre drapeau, gagné la notoriété et gravé le nom du Cameroun dans le panthéon de la boxe mondiale. Vous n’auriez jamais dû le traiter avec autant de condescendance et vous ne devriez jamais traiter ainsi un sportif méritant de notre pays.

Aussi, la Commission vous exhorte à corriger cette faute, en recevant officiellement le Champion et en mettant à sa disposition toute l’assistance dont il a besoin pour la réussite de son projet qui a déjà été couronné de félicitations et de multiples reconnaissances dans d’autres pays.

Dans l’attente, la commission vous assure de sa haute considération citoyenne./.

Le Président de la Commission

SHANDA TONME

Médiateur universel