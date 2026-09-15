Cameroun - Enugu Airlines débarque à Douala : la guerre des compagnies nigérianes s'intensifie

Enugu Airlines lance ses vols directs Enugu-Douala dès le 23 septembre 2026. Embraer E170, 76 sièges. La troisième compagnie nigériane à s'installer au Cameroun.

Embraer E170, 76 sièges, 57 minutes de vol. Enugu Airlines ouvre le corridor Nigeria-Cameroun et rejoint Air Peace et NG Eagle sur un marché où Camair-Co reste au sol.

23 septembre 2026. Un Embraer E170 aux couleurs d'Enugu Airlines posera ses roues sur le tarmac de l'aéroport international de Douala. 76 sièges. 57 minutes de vol depuis Enugu. Un vol direct qui n'existait pas il y a encore un mois.

Enugu Airlines devient la troisième compagnie nigériane à desservir le Cameroun, après Air Peace et NG Eagle. Le président-directeur général par intérim de la CCAA n'a pas encore confirmé l'obtention des certificats camerounais par le transporteur. Mais l'annonce est officielle : « Bonjour le Cameroun », a écrit Enugu Airlines le 12 septembre.

Le ciel camerounais n'avait pas connu une telle densité de compagnies nigérianes depuis une décennie.

Une annonce en forme de déclaration de guerre commerciale

Le vol inaugural est annoncé pour le 23 septembre. Les Embraer E170 de la flotte 76 sièges en configuration standard assureront la rotation.

Ce que la compagnie n'a pas précisé : les fréquences hebdomadaires. Les jours d'exploitation. Les tarifs. Et l'obtention définitive des certificats d'exploitation auprès de l'Autorité aéronautique du Cameroun (CCAA). Nous avons tenté de joindre le service communication d'Enugu Airlines à Abuja et à Enugu. Sans réponse au moment d'écrire ces lignes.

Air Peace, NG Eagle, Enugu Airlines : trois sur le même corridor

Le Cameroun n'avait jamais vu ça.

Jusqu'en 2024, Air Peace était la seule compagnie nigériane à desservir régulièrement Douala et Yaoundé depuis Lagos. NG Eagle est arrivée fin 2025, après avoir loué un appareil à Camair-Co dans le cadre d'un accord de coopération technique.

Enugu Airlines complète le trio.

« Cette concentration d'acteurs renforce directement la concurrence sur le corridor aérien Nigeria-Cameroun », note Ecomatin. Les transporteurs régionaux ASKY, Air Côte d'Ivoire, Afrijet et Ethiopian Airlines opèrent déjà sur le segment.

La bataille pour les parts de marché fait rage. Et Camair-Co, la compagnie nationale camerounaise, regarde.

Camair-Co : la grande absente

C'est l'histoire dans l'histoire.

Camair-Co devait reprendre ses vols vers Lagos après trois ans d'interruption. Des dessertes vers Kinshasa, Abuja et Malabo étaient prévues pour fin 2025.

Le calendrier a glissé.

Dans le même temps, trois compagnies nigérianes se partagent le ciel camerounais. La compagnie nationale camerounaise, elle, a transporté 549 303 passagers sur le segment national en 2024, selon les données d'Aéroports du Cameroun.

Un chiffre qui contraste avec la croissance globale du trafic. Le Cameroun a accueilli 1,77 million de passagers en 2024, en hausse de 5,6 % par rapport à 2023. La plateforme de Douala a traité 1 144 841 voyageurs la même année, soit 54,6 % du trafic national.

La question que personne ne pose à haute voix : combien de temps Camair-Co pourra-t-elle regarder les compagnies nigérianes se partager son marché ?

Pourquoi cette route va marcher

Le Nigeria représente 69,7 % des importations du Cameroun en provenance d'Afrique occidentale, estimées à 492,7 milliards de FCFA en 2025.

Les échanges commerciaux sont intenses. Les deux pays partagent une frontière de 1 690 kilomètres. L'exemption réciproque de visas facilite la mobilité.

Mais jusqu'ici, relier Enugu à Douala relevait du parcours du combattant. Un vol avec escale à Lagos. Ou à Abuja. Parfois six heures de trajet pour une distance que l'Embraer d'Enugu Airlines couvrira en 57 minutes.

La demande existe. Elle était mal desservie.

L'ombre de l'accord bilatéral de février

En février 2026, le Cameroun et le Nigeria ont signé un accord bilatéral sur la recherche et le sauvetage aérien. Le texte prévoit des procédures spéciales pour permettre aux secours d'un pays d'entrer ou de survoler le territoire de l'autre « aussi rapidement que possible » en cas d'urgence.

Cet accord n'est pas un traité de ciel ouvert. Il ne libéralise pas les droits de trafic. Mais il signale une volonté politique de rapprochement dans le domaine aérien.

Enugu Airlines en profite. Pour combien de temps ?

Ce que ça change pour le voyageur camerounais

Concrètement, trois choses.

Un : une option directe entre Douala et le sud-est du Nigeria, sans passer par Lagos. Deux : une pression tarifaire à la baisse sur le corridor, mécaniquement, avec l'arrivée d'un troisième opérateur. Trois : des correspondances potentielles vers Kano, Owerri, Asaba, Warri et Benin City depuis le hub d'Enugu.

Ce que ça ne change pas : le prix des billets. Les tarifs Enugu-Douala n'ont pas été communiqués. Les plateformes de réservation affichent des vols avec escale à des prix qui varient du simple au double selon la date.

Nous avons consulté trois comparateurs en ligne. Aucun ne proposait encore de vol direct Enugu-Douala au 15 septembre 2026.

Enugu Airlines, une compagnie qui monte

Enugu Air a obtenu son certificat de transporteur aérien (AOC) de la Nigerian Civil Aviation Authority (NCAA) le 10 mars 2026. En cinq mois et trois semaines. Un record dans l'industrie nigériane, où la procédure dure habituellement entre 15 et 24 mois.

Elle a commencé ses opérations commerciales le 7 juillet 2025 avec une flotte complète de six Embraer E170, E190 et E195. Elle dessert six destinations domestiques : Abuja, Lagos, Port Harcourt, Benin City, Kano et Owerri.

En août 2026, l'Association des compagnies aériennes africaines (AFRAA) l'a admise comme 50e membre.

Le directeur général de l'AFRAA, Abdérahmane Berthé, a salué « le type d'investissement local vital pour construire une connectivité aérienne résiliente à travers notre continent ».

L'ambition affichée : 20 appareils, des vols régionaux avant fin 2026, puis l'Europe.

Le 23 septembre, l'Embraer E170 d'Enugu Airlines décollera d'Enugu. Destination Douala.

Ce jour-là, le ciel camerounais comptera une compagnie nigériane de plus. Air Peace et NG Eagle sauront à quoi s'en tenir.

Une question demeure : la CCAA a-t-elle délivré à Enugu Airlines les autorisations nécessaires pour exploiter cette liaison ? Nous avons posé la question à l'autorité aéronautique camerounaise. Sans réponse au moment d'écrire ces lignes.

Enugu Airlines va-t-elle vraiment desservir Douala ?

Oui. La compagnie a annoncé le lancement de ses vols vers le Cameroun dès le 23 septembre 2026 dans une communication officielle du 12 septembre. Les certificats camerounais n'ont pas été confirmés publiquement par la CCAA.

Combien de temps dure le vol Enugu-Douala ?

Environ 57 minutes en vol direct, selon les calculateurs de temps de vol. Jusqu'ici, les liaisons avec escale prenaient entre 6 et 17 heures selon les correspondances.

Quelles compagnies aériennes desservent le Cameroun depuis le Nigeria ?

Air Peace (depuis 2024, vols Lagos-Douala et Lagos-Yaoundé), NG Eagle (depuis fin 2025), et désormais Enugu Airlines. Camair-Co devait reprendre Lagos mais le calendrier a glissé.

Quel avion Enugu Airlines utilisera-t-elle sur cette route ?

Des Embraer E170, d'une capacité standard de 76 sièges. La compagnie dispose également d'E190 et E195 dans sa flotte.

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