Osvalde Lewat avec « Un corps indocile » et Hemley Boum avec « Nos vies sauvages » font partie de la première sélection du Prix Renaudot 2026, une première pour la littérature camerounaise.

Paris, 3 septembre 2026. Le jury du Prix Renaudot dévoile sa première sélection. Dix-sept romans. Parmi eux, deux signatures venues du Cameroun.

Osvalde Lewat, cinéaste et photographe multi-récompensée, avec Un corps indocile. Hemley Boum, romancière déjà couronnée par une dizaine de prix, avec Nos vies sauvages.

Deux voix. Deux univers. Un même pays.

Pour la première fois, deux Camerounaises figurent simultanément dans la sélection initiale du prestigieux prix littéraire français, qui célèbre cette année sa centième édition.

La route est encore longue. Une deuxième sélection est prévue le 7 octobre, une troisième le 28 octobre. La proclamation du lauréat aura lieu le 3 novembre chez Drouant, à Paris. Mais cette double présence est déjà un événement.

Une première sélection qui marque l'histoire

Le jury du Prix Renaudot, composé de dix critiques littéraires parmi lesquels Jean-Marie Gustave Le Clézio, Frédéric Beigbeder ou encore Dominique Bona, a rendu sa première sélection le 3 septembre 2026.

Parmi les 17 romans retenus figurent Nos vies sauvages d'Hemley Boum (Gallimard) et Un corps indocile d'Osvalde Lewat (Philippe Rey).

Cette double sélection est inédite. Jamais deux autrices camerounaises n'avaient été simultanément retenues dans la première sélection du Renaudot. Une reconnaissance qui témoigne de la vitalité de la littérature camerounaise contemporaine et de sa place croissante sur la scène littéraire francophone.

Osvalde Lewat : du documentaire au roman

Osvalde Lewat n'est pas une inconnue. Née à Garoua, diplômée de Sciences-Po Paris et de la Fémis, elle est tour à tour journaliste, photographe, réalisatrice de documentaires et écrivaine.

Son premier roman, Les Aquatiques (2021), a été récompensé par le Prix du rayonnement de la langue et de la littérature françaises de l'Académie française, le Prix Ahmadou-Kourouma et le Grand prix panafricain de littérature.

Avec Un corps indocile, son deuxième roman paru en août 2026 chez Philippe Rey, elle explore de nouveaux territoires. Le roman raconte l'histoire de Deffo, un jeune couturier parisien d'origine camerounaise, tiraillé entre sa passion pour la mode, un mal mystérieux et un retour contraint dans son pays d'origine, le Zambuena.

Un roman de désapprentissage, comme le définit elle-même l'autrice, qui prend le contrepied du roman initiatique. Un roman épique et intimiste à la fois qui questionne la quête de sens.

Hemley Boum : une voix majeure de la littérature francophone

Hemley Boum, née en 1973 à Douala, est une figure désormais incontournable de la littérature francophone. Après des études d'anthropologie et de commerce international, elle se consacre à l'écriture.

Son parcours est jalonné de récompenses : le Grand Prix littéraire d'Afrique noire pour Les Maquisards (2015), le Prix Ahmadou Kourouma pour Les Jours viennent et passent (2019), le Prix Louis-Guilloux et le Prix des cinq continents de la Francophonie pour Le Rêve du pêcheur (2024-2025).

Nos vies sauvages, son dernier roman paru en août 2026 chez Gallimard, est une fresque politique et intime. Le roman suit le destin de Ndolo Elimbi, une avocate camerounaise, et sonde les effets de l'impasse politique sur la vie des individus.

Un roman ample, incandescent et profondément politique, qui rend à ses personnages ce que la peur voulait leur confisquer : la possibilité de parler. Les premiers lecteurs le saluent déjà comme « le grand roman de la rentrée ».

Un centième prix placé sous le signe de la diversité

L'édition 2026 du Prix Renaudot revêt une dimension particulière : il s'agit du centième anniversaire de ce prix fondé en 1926 par des journalistes attendant la proclamation du prix Goncourt.

La présence de deux autrices camerounaises dans la sélection initiale est un signe fort. Elle reflète l'évolution d'une littérature française qui s'ouvre de plus en plus aux voix d'Afrique et de la diaspora.

Une victoire finale serait historique, faisant de l'une d'elles la première Camerounaise à remporter ce prix.

Les prochaines étapes

Le calendrier est désormais fixé :

- 7 octobre 2026 : annonce de la deuxième sélection

- 28 octobre 2026 : annonce de la troisième et dernière sélection

- 3 novembre 2026, 12h45 : proclamation du lauréat chez Drouant, à Paris

D'ici là, le jury devra réduire sa liste de 17 romans à une sélection plus restreinte, puis à un dernier carré, avant de désigner le ou la lauréate.