LITTÉRATURE ACADÉMIQUE : LE PROFESSEUR BERTIN L. KOUAYEP ET SANA QARROUTE DÉCRYPTENT LES ROUAGES DU MANAGEMENT MODERNE

« Le Décodeur du management », un ouvrage de référence qui ambitionne de rapprocher les savoirs universitaires des réalités du monde professionnel.

Dans un environnement économique mondial en perpétuelle mutation, où les organisations doivent constamment se réinventer pour répondre aux exigences de performance, de gouvernance et de responsabilité sociale, deux universitaires apportent leur contribution à la compréhension des mécanismes du management contemporain. Le professeur Bertin L. Kouayep et la professeure Sana Qarroute signent ensemble Le Décodeur du management, un ouvrage ambitieux qui entend rendre accessibles les concepts fondamentaux de la gestion des organisations.

À l’heure où les entreprises, les administrations publiques et les institutions sont confrontées à des transformations profondes, la maîtrise des outils de management apparaît plus que jamais comme une nécessité stratégique.

Mais comment comprendre les multiples théories qui gouvernent le fonctionnement des organisations ? Comment transformer les connaissances académiques en instruments efficaces de décision ? Et surtout, comment permettre aux étudiants, aux chercheurs, aux entrepreneurs et aux dirigeants de disposer d’une lecture claire des enjeux managériaux ?

C’est précisément à ces préoccupations que tente de répondre Le Décodeur du management, publié aux Éditions Africaines.

UNE CONTRIBUTION SCIENTIFIQUE AU SERVICE DE LA CONNAISSANCE

Avec plus de 500 concepts, théories et pratiques répartis en 172 fiches structurées, cet ouvrage se présente comme un véritable instrument de compréhension, d’apprentissage et d’analyse du management.

De la stratégie d’entreprise à la gestion des ressources humaines, en passant par le marketing, la finance et les différentes dimensions de la gouvernance organisationnelle, les auteurs proposent une approche transversale des principales disciplines qui façonnent le fonctionnement des organisations modernes.

L’une des particularités de cette publication réside dans sa démarche pédagogique.

Chaque fiche articule définitions, fondements théoriques, applications pratiques, exemples et regards critiques. Cette méthode permet au lecteur de dépasser la simple mémorisation des concepts pour mieux comprendre leur portée, leurs usages et leurs limites.

Les renvois entre notions et l’index alphabétique facilitent également la consultation, faisant de cet ouvrage un outil destiné aussi bien à une lecture ponctuelle qu’à une exploration approfondie.

Au-delà de la richesse de son contenu, Le Décodeur du management défend une conviction fondamentale : la connaissance ne prend véritablement tout son sens que lorsqu’elle permet de mieux comprendre les situations concrètes et d’éclairer l’action.

BERTIN L. KOUAYEP, UN UNIVERSITAIRE ENGAGÉ DANS LES ENJEUX DU DÉVELOPPEMENT AFRICAIN

Parmi les signatures de cette publication figure le professeur Bertin L. Kouayep, universitaire et enseignant-chercheur dont les travaux s’inscrivent dans plusieurs problématiques majeures du développement économique et social.

Présenté comme professeur des universités et enseignant-chercheur à Paris X, il assure également la présidence de l’Institut Universitaire du Nil, basé à Yaoundé, au Cameroun.

Ses domaines de recherche témoignent d’un intérêt particulier pour les mutations économiques et institutionnelles du continent africain.

Économie sociale et solidaire, gouvernance, responsabilité sociétale des entreprises et des organisations, inclusion financière, finance responsable et développement durable constituent notamment les axes de ses travaux scientifiques.

Autant de problématiques qui occupent aujourd’hui une place centrale dans les débats sur la transformation structurelle des économies africaines.

À travers cette nouvelle contribution éditoriale, le professeur Kouayep participe à un enjeu essentiel : rendre les connaissances en management plus accessibles et favoriser leur appropriation par les acteurs de terrain.

Car le développement du continent africain ne saurait reposer exclusivement sur la disponibilité des ressources économiques. Il suppose également la formation de compétences capables de penser, d’organiser, de diriger et de transformer durablement les institutions.

Dans cette perspective, la publication d’un tel ouvrage constitue une contribution appréciable à la diffusion des savoirs et au renforcement de la culture managériale.

SANA QARROUTE, L’EXIGENCE PÉDAGOGIQUE AU CŒUR DE LA TRANSMISSION DES SAVOIRS

Aux côtés du professeur Bertin L. Kouayep, la professeure Sana Qarroute apporte son expérience universitaire et pédagogique.

Enseignante à l’École nationale de commerce et de gestion de l’Université Mohammed Premier, à Oujda, au Maroc, elle s’investit dans la transmission des connaissances en management.

Coautrice d’ouvrages pédagogiques consacrés à cette discipline, elle contribue à rapprocher les enseignements théoriques des réalités pratiques auxquelles sont confrontés les futurs cadres et responsables d’organisations.

Cette collaboration scientifique entre deux universitaires évoluant dans des environnements académiques différents illustre l’intérêt des échanges intellectuels et de la mutualisation des expertises.

Elle témoigne également de la capacité des chercheurs africains et de leurs partenaires universitaires à produire des outils pédagogiques susceptibles de répondre à des besoins de formation dépassant les frontières nationales.

LE MANAGEMENT, UN LEVIER DE TRANSFORMATION DES ORGANISATIONS AFRICAINES

L’intérêt de cet ouvrage prend une dimension particulière lorsqu’on l’observe à travers les défis contemporains du continent africain.

Dans de nombreux pays, les questions de gouvernance, de performance administrative, de compétitivité des entreprises, de gestion des ressources humaines et de responsabilité sociale demeurent au centre des préoccupations.

L’amélioration de la qualité du management apparaît ainsi comme l’un des leviers susceptibles d’accompagner les transformations économiques et institutionnelles.

Former des dirigeants compétents, encourager une gestion responsable des ressources, promouvoir l’innovation et développer une véritable culture de l’évaluation constituent autant d’exigences auxquelles les institutions de formation doivent répondre.

À cet égard, Le Décodeur du management pourrait trouver toute sa place dans les bibliothèques universitaires, les écoles de commerce, les centres de formation professionnelle et les espaces de réflexion consacrés à l’entrepreneuriat.

Son approche, fondée sur la clarification des notions et leur mise en perspective critique, offre des outils pour accompagner cette dynamique.

L’ouvrage rappelle surtout qu’un bon manager ne saurait se limiter à l’application mécanique de méthodes préétablies.

Manager, c’est aussi comprendre les réalités humaines, analyser les contraintes, anticiper les transformations et prendre des décisions adaptées aux contextes.

UN OUVRAGE QUI DÉPASSE LE CADRE STRICTEMENT UNIVERSITAIRE

Si les étudiants et les enseignants figurent naturellement parmi les premiers destinataires de cette publication, son intérêt dépasse le seul univers académique.

Les entrepreneurs, responsables associatifs, cadres administratifs, consultants, dirigeants d’entreprises et décideurs institutionnels peuvent également y trouver des repères utiles.

Dans un monde où les pratiques professionnelles évoluent rapidement, disposer d’un ouvrage permettant de retrouver, de comprendre et de confronter les grandes notions du management constitue un avantage appréciable.

La présence d’une préface signée Jacques Igalens ajoute une dimension académique à cette publication.

Avec son ambition encyclopédique et sa structuration pédagogique, Le Décodeur du management se positionne ainsi comme un instrument de consultation et de réflexion destiné à accompagner l’apprentissage autant que la prise de décision.

QUAND L’EXCELLENCE ACADÉMIQUE RENCONTRE L’AMBITION DE TRANSMETTRE

Au-delà de son contenu scientifique, cette publication invite à une réflexion plus large sur la place des universitaires dans la construction des sociétés contemporaines.

Produire des connaissances est une mission fondamentale. Mais les rendre compréhensibles, accessibles et utiles représente un défi tout aussi important.

À travers leur démarche, Bertin L. Kouayep et Sana Qarroute contribuent à réduire la distance qui peut parfois séparer la recherche universitaire des préoccupations quotidiennes des organisations.

Leur ouvrage s’inscrit dans une logique de transmission, de vulgarisation scientifique et de valorisation des savoirs.

Pour la jeunesse africaine, notamment celle qui aspire à entreprendre, à accéder à des responsabilités ou à participer à la transformation des institutions, cette démarche présente un intérêt certain.

Car l’avenir des économies africaines dépendra aussi de leur capacité à former des femmes et des hommes capables de conjuguer connaissances, discernement, leadership et responsabilité.

UNE PUBLICATION QUI INVITE À PENSER AUTREMENT LE MANAGEMENT

Avec Le Décodeur du management, les deux auteurs proposent bien davantage qu’un simple répertoire de définitions.

Ils invitent leurs lecteurs à interroger les concepts, à comprendre leurs fondements et à mesurer leurs implications dans la réalité des organisations.

À une époque où l’efficacité est souvent réduite à la recherche de résultats immédiats, cette approche rappelle l’importance de la réflexion, de la méthode et du regard critique.

L’ouvrage porte ainsi un message essentiel : comprendre les mécanismes du management constitue une première étape pour agir avec davantage de cohérence, de responsabilité et de discernement.

En définitive, cette publication représente une contribution à la diffusion de la culture managériale et à la valorisation de la production intellectuelle universitaire.

Pour le professeur Bertin L. Kouayep et la professeure Sana Qarroute, le pari est clairement affiché : mettre la connaissance au service de l’action et donner aux générations actuelles et futures des clés pour mieux comprendre les organisations.

Une ambition qui mérite l’attention du monde académique, des milieux économiques et de tous ceux qui considèrent que la formation et le savoir constituent des fondements durables du développement.

Le management ne consiste pas seulement à diriger des hommes et des structures. Il consiste d’abord à comprendre, à anticiper et à donner du sens à l’action collective.

FICHE DE L’OUVRAGE

Titre : Le Décodeur du management

Auteurs : Bertin L. Kouayep et Sana Qarroute

Contenu : Plus de 500 concepts, théories et pratiques

Organisation : 172 fiches structurées

Préface : Jacques Igalens

Éditeur : Les Éditions Africaines

ISBN : 978-9920-8996-8-0

Site de l’éditeur : editionsafricaines.com