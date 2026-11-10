Une foule de commerçants a investi ce matin l’esplanade de la Communauté Urbaine de Douala pour dénoncer des pratiques qu’ils jugent opaques et asphyxiantes. La CUD, elle, défend une politique de libération de l’espace public menée depuis des mois.

Ce matin, devant la CUD

L’image circule sur les groupes WhatsApp de Douala depuis la matinée. Une foule compacte. Des visages fermés. Des gestes de colère. Le pavé de la Communauté Urbaine de Douala, à Bonanjo, transformé en tribune improvisée.

Ce que nous pouvons dire, avec prudence : selon des messages de commerçants recoupés entre eux, un rassemblement a eu lieu ce matin devant le siège de la CUD. Les participants dénoncent des pratiques qu’ils attribuent au personnel de l’institution : prélèvements non justifiés, gestion opaque des attributions de places, pressions diverses. Ce sont des témoignages concordants. Ce ne sont pas des faits établis par une source officielle.

La Douche municipale, un symbole qui remonte à loin

Le marché de la Douche, à Akwa, n’est pas un lieu comme un autre. C’est l’un des points de crispation les plus documentés entre la mairie et les vendeurs.

En juillet 2026, la police municipale et les commerçants de la Douche s’étaient pourtant concertés. Un plan d’action conjoint avait été adopté contre l’insalubrité et l’occupation anarchique des chaussées. La directrice de la police municipale, Arlette Alemoka, avait alors défendu une approche de dialogue : « Accompagner et sensibiliser la population sur les règles d’hygiène et le savoir-vivre ensemble en ville est essentiel ».

En octobre 2026, la CUD annonçait un « plan d’encadrement » pour recaser les commerçants dans des galeries marchandes. Sur le papier, la méthode semblait être celle de la concertation.

Ce matin, la concertation a pris une autre forme.

Ce que les commerçants reprochent, concrètement

Les griefs ne datent pas d’hier. Ils s’inscrivent dans une histoire longue entre les vendeurs de Douala et l’administration municipale.

Le marché central, la Douche, Bonamoussadi : partout, les mêmes mots reviennent. Les taxes. Les attributions de places. Les quittances. Les « frais » qui s’ajoutent aux frais officiels.

En 2020, des commerçants du marché central dénonçaient déjà des exigences de 65 000 francs CFA pour des quittances, et des boutiques proposées à 360 000 francs CFA. Ces montants ne sont pas sortis de nulle part. Ils correspondent à une réalité documentée : à Douala, l’accès à un emplacement marchand passe souvent par une négociation financière qui échappe aux textes.

La CUD, de son côté, met en avant une politique de libération des emprises publiques. En janvier 2026, la police municipale a démoli des boutiques et des étals « érigés en violation des règles d’occupation du domaine public » au marché Congo et ailleurs. Le maire Roger Mbassa Ndine a appelé « commerçants, riverains et usagers à accompagner l’effort sur la durée ».

Deux légitimités se font face. Celle de l’ordre urbain. Et celle de la survie économique.

Le conflit de compétences qui complique tout

Il y a un autre paramètre, moins visible, qui rend la situation explosive : la guerre des compétences entre la CUD et les communes d’arrondissement.

En mai 2026, Roger Mbassa Ndine a publiquement mis en garde les commerçants du marché de Bonamoussadi contre une « opération de recensement » initiée par la commune de Douala 5e, dénonçant une ingérence. En octobre, un conflit ouvert entre deux adjoints au maire, Marie Louise Adzogo et Roger Njitchoua, a éclaté autour de la gestion du marché central.

Résultat : les commerçants ne savent plus à quelle autorité ils doivent s’adresser. Ni à qui profite l’argent qu’ils versent.

Et pendant ce temps, les taxes continuent

Les recettes de la CUD reposent en partie sur les droits de place et les patentes. Ce n’est pas une spécificité camerounaise. Mais à Douala, la collecte de ces recettes est fragmentée, parfois informelle, souvent contestée.

La CUD a tenté de formaliser les transactions financières liées à la gestion des marchés. Mais sur le terrain, les commerçants décrivent un système à plusieurs vitesses : ceux qui paient officiellement, et ceux qui paient « autrement ». Et ceux qui refusent de payer « autrement » se retrouvent sans place.

C’est cette asymétrie qui alimente la colère. Pas seulement le montant des taxes. La manière dont elles sont prélevées.

Ce que ce rassemblement dit de plus large

La manifestation de ce matin, si elle est confirmée dans son ampleur, n’est pas un épisode isolé. Elle s’inscrit dans une séquence de tensions croissantes entre la municipalité et les acteurs économiques de la ville.

En novembre 2025, des commerçants avaient observé une « ville morte » à l’appel de l’opposition. Roger Mbassa Ndine était descendu sur le terrain menacer de retirer les attributions de ceux qui resteraient fermés. La méthode avait fait débat.

Aujourd’hui, ce ne sont pas des partis politiques qui sont dans la rue. Ce sont des vendeurs. Des femmes qui tiennent un étal depuis dix ans. Des hommes qui ont investi leurs économies dans une boutique de trois mètres carrés. Et qui estiment n’avoir plus rien à perdre.

La question qui reste ouverte

Ce silence, à quelques mois des élections municipales, n’est pas anodin. Les commerçants de Douala représentent une force électorale diffuse mais réelle. Et leur colère, si elle n’est pas entendue, pourrait peser dans les urnes.

C’est quoi, la « Douche municipale » ?

C’est un marché situé à Akwa, dans le quartier de la Douche. Il est connu pour son activité commerciale dense et pour les tensions récurrentes entre les vendeurs et la mairie autour de l’occupation de l’espace public.

Pourquoi les commerçants manifestent ?

Selon leurs messages, ils dénoncent des pratiques qu’ils jugent opaques : taxes non justifiées, gestion des attributions de places, pressions. La CUD n’a pas confirmé ni commenté ces accusations.

Est-ce que la manifestation a été violente ?

Nous n’avons pas d’information sur des incidents. Les messages des commerçants ne mentionnent pas d’affrontements. La police municipale n’a pas communiqué.

Qui est responsable de la gestion des marchés à Douala ?

C’est là que ça se complique. La CUD gère les équipements marchands, mais les communes d’arrondissement ont aussi des compétences. Des conflits ouverts ont éclaté entre adjoints au maire et entre la CUD et Douala 5e. Les commerçants se retrouvent pris entre plusieurs autorités.

Les taxes sont-elles officielles ?

Certaines oui, d’autres non. La CUD perçoit des droits de place et des patentes. Mais sur le terrain, des paiements informels s’ajoutent, et les commerçants dénoncent un manque de transparence sur ce qu’ils paient et à qui.

Qu’est-ce que la CUD répond ?

Pour l’instant, rien publiquement. Nous avons tenté de joindre le service de communication et le cabinet du maire. Sans réponse.

Ça peut avoir un impact sur les élections ?

Les commerçants sont nombreux, organisés en réseaux, et présents dans tous les arrondissements. Leur mécontentement peut se traduire dans les urnes, surtout lors d’un scrutin municipal où les enjeux locaux comptent.