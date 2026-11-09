Par le biais d'un communiqué de presse parvenu ce jour à la rédaction de camer.be et datant du 7 novembre 2026 le Syndicat National des Journalistes Indépendants du Cameroun, le Synajic,déplore le fait que depuis le 7 juin 2026,le journaliste Mbombog Mbog Matip Emmanuel soit toujours détenu "illégalement" à la prison centrale de Bertoua.

Lee Synajic exige ainsi la libération immédiate de Mbombog Mbog Matip Emmanuel, ou à défaut, sa présentation devant un juge indépendant, dans les délais légaux, avec tous ses droits respectés ; l’ouverture d’une enquête indépendante, transparente et impartiale de la CONAC sur les détournements présumés des revenus de l’or de Bétaré-Oya, avec l’audition de toutes les parties, sans exception et sans protection ; et la protection des journalistes d’investigation au Cameroun...

Lire l'intégralité du communiqué en dessous.

Le SYNAJIC exige la libération du journaliste incarcéré à Bertoua et appelle à une enquête indépendante

Le Syndicat National des Journalistes Indépendants du Cameroun (SYNAJIC) a pris connaissance de l'accusé de réception de la correspondance de référence relative à l'affaire énoncée, signée le 02 septembre 2026 par le Rev. Dr Dieudonné MASSI GAMS.

Le SYNAJIC a pris acte de cette dénonciation du Directeur de Publication du journal « Climat Social », qui met en cause le représentant local de la SONAMINES, Njiki Mayo Jacques Théodore, dans le cadre du détournement présumé des revenus de l'or de Bétaré-Oya, dans la région de l'Est.

Le SYNAJIC appelle le journaliste d'investigation à plus de responsabilité dans le traitement professionnel des informations, dans le strict respect de l'éthique, de la déontologie et de la vérification des faits à la source. La dénonciation est un droit. La calomnie est une faute. La presse doit accuser avec des preuves, pas avec des rumeurs.

MAIS LE SYNAJIC RAPPELLE LES FAITS :

MBOMBOG MBOG MATIP Emmanuel a été arrêté le 07 juin 2026 à Yaoundé, puis conduit à la prison centrale de Bertoua, où il est incarcéré jusqu'à ce jour, alors qu'il menait une enquête approfondie sur les détournements présumés des revenus de l'or de Bétaré-Oya.

Voilà la question que le SYNAJIC pose à l'opinion nationale et internationale :

Comment un journaliste qui dénonce un détournement présumé se retrouve-t-il en prison, pendant que ceux qui sont mis en cause restent en liberté ?

Comment un homme qui saisit le CONAC, l'institution créée pour lutter contre la corruption, se retrouve-t-il derrière les barreaux ?

Le SYNAJIC rappelle que :

1. La dénonciation n'est pas un crime. Saisir le Conseil National de Lutte Contre la Corruption (CONAC) est un acte citoyen, un acte républicain, un acte de patriotisme. On ne met pas en prison celui qui dénonce. On enquête sur ce qu'il dénonce.

2. Le journaliste n'est pas un criminel. MBOMBOG MBOG MATIP Emmanuel menait une enquête d'investigation sur l'or de Bétaré-Oya. L'or du Cameroun. L'or du peuple. L'or qui doit servir à construire des écoles, des routes, des hôpitaux à Bétaré-Oya, et non à enrichir une poignée d'individus.

3. La détention prolongée est une injustice. Depuis le 07 juin 2026, soit plus de 5 mois, MBOMBOG MBOG MATIP Emmanuel est incarcéré à la prison centrale de Bertoua. Cinq mois de prison pour avoir voulu éclairer l'opinion sur l'or de Bétaré-Oya. C'est trop. C'est inacceptable.

CE QUE LE SYNAJIC EXIGE :

1. La libération immédiate de MBOMBOG MBOG MATIP Emmanuel, ou à défaut, sa présentation devant un juge indépendant dans les délais légaux, avec le respect de ses droits de la défense.

2. L'ouverture d'une enquête indépendante, transparente et impartiale du CONAC sur les détournements présumés des revenus de l'or de Bétaré-Oya, avec audition de toutes les parties, y compris le représentant local de la SONAMINES mis en cause, Njiki Mayo Jacques Théodore.

3.La protection des journalistes d'investigation au Cameroun. Un journaliste qui enquête sur l'or, sur les mines, sur les détournements, ne doit pas avoir peur d'être arrêté. Il doit être protégé par la loi.

Le SYNAJIC rappelle à tous les journalistes, cyber-journalistes et acteurs des médias : la rigueur, la vérification, le croisement des sources, le respect de la présomption d'innocence. Nous ne condamnons personne. Nous demandons la vérité. Nous demandons la justice pour tous : pour le dénonciateur comme pour le dénoncé.

L'or de Bétaré-Oya appartient au peuple camerounais. Pas à un individu. Pas à un réseau. Pas à un représentant local. Au peuple.

Le SYNAJIC suit ce dossier avec la plus grande attention et se réserve le droit de saisir les instances nationales et internationales de défense de la liberté de la presse si la détention de MBOMBOG MBOG MATIP Emmanuel se prolonge sans fondement juridique.

Libérez l'enquête. Libérez le journaliste. Que la vérité sur l'or de Bétaré-Oya éclate.

«Il a dénoncé le détournement de l'or de Bétaré-oya à la Conac. Il est détenu arbitrairement à la prison centrale de Bertoua sans mandat de dépôt depuis six mois.

Le SYNAJIC exige sa libération.»

SYNAJIC : Union - Action - Solidarité.

Fait à Douala, le 07 novembre 2026

Pour le SYNAJIC

Le Président National

Alex KOKO A DANG