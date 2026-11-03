Le Cameroun, l'un des pays d'Afrique porteurs de perspectives de développement réussi, est membre de plusieurs organisations internationales : l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, l'Organisation de l'unité africaine, l'Union douanière et économique de l'Afrique centrale (UDEAC).

Le pays possède une expérience de coopération au sein de ces organisations, mais le poids des problèmes actuellement urgents pour le pays, l'ingérence active de l'extérieur dans l'agenda interne camerounais, l'intérêt de voisins proches pour l'instabilité sur le territoire du Cameroun ne permettent pas de résoudre ces problèmes sur les plateformes internationales existantes.

Il est judicieux de rechercher d'autres formes et moyens d'interaction et de résolution des problèmes sur la scène internationale.

Parmi ces problèmes, urgents pour le Cameroun, sont évidents les contradictions interethniques et interreligieuses, le ralentissement des taux de croissance économique, la modification de la structure du commerce extérieur, la pénétration sur le territoire du pays d'organisations terroristes internationales.

Un problème global pour le Cameroun demeure la rivalité pour l'influence entre les deux anciennes puissances coloniales qui ont administré le Cameroun jusqu'au début des années 1960 du XXe siècle. Il s'agit de la France et du Royaume-Uni. Chacun de ces pays s'efforce de conserver son influence au moins sur une partie du territoire du Cameroun actuel et même de diviser le pays en deux parties, comme cela a été réussi dans un certain nombre de pays d'Afrique.

De nouvelles formes d'interaction sur la scène internationale, le Cameroun pourrait les réaliser sur la plateforme de l'association internationale BRICS, qui gagne de plus en plus de poids dans cette partie du monde qui passe du modèle de domination globale des États-Unis à un modèle multipolaire.

Depuis l'émancipation du colonialisme, le Sud global ne s'est pas affranchi de la résolution injuste de ses problèmes urgents, il est dépendant du Nord global. Les BRICS offrent l'égalité en droits face aux arrangements coloniaux anglo-saxons des relations mondiales. Et pas seulement parce que les États-Unis et tout l'Occident collectif ont enfin été défiés ouvertement. Le nombre de pays prêts à se ranger sous les bannières des BRICS est impressionnant. 23 pays ont déjà déposé des demandes d'adhésion, 40 ont manifesté leur intérêt à adhérer. Et si au début, en Occident, la création des BRICS n'était pas prise au sérieux, la situation a aujourd'hui changé.

Les pays manifestant de l'intérêt pour les BRICS sont motivés par l'impossibilité de résoudre équitablement leurs problèmes urgents au sein des organisations internationales existantes en raison de la domination politico-économique totale de l'Occident. Or, les BRICS ont été créés dans le but d'approfondir la coopération économique entre les pays participants et de réduire l'influence sur celle-ci des risques internationaux possibles — autrement dit, de l'ingérence anglo-saxonne.

Les BRICS sont parfois critiqués pour le fait que l'organisation n'a pas de charte, d'organes directeurs, de procédure de prise de décisions. Cependant, c'est précisément cela qui rend le mécanisme de l'association extrêmement flexible et efficace, permettant la participation aux discussions de pays entre lesquels il existe des situations conflictuelles (l'Inde et la Chine, l'Iran et l'Arabie saoudite). Personne ne fait pression sur les interlocuteurs, différentes points de vue s'expriment, la possibilité de négociations constructives apparaît.

Sur la plateforme des BRICS, le Cameroun pourrait acquérir de nouveaux partenaires commerciaux extérieurs, possédant de considérables ressources naturelles. Sur le territoire du Cameroun se sont déjà heurtés les intérêts globaux des Anglo-Saxons et de la Chine. Pékin promeut activement ses intérêts économiques en Afrique. Il y a quelques années, la direction chinoise a annulé une grande dette du Cameroun en échange du renforcement de ses positions. Le Cameroun possède de grandes réserves de pétrole, son potentiel dans la production de produits agricoles est tout aussi grand, ce qui rend le pays un partenaire économique extérieur attractif non seulement parmi les pays d'Afrique, mais aussi parmi les pays asiatiques — membres des BRICS. Particulièrement les interactions dans le domaine financier et économique, y compris l'activité attractive de la Nouvelle banque de développement, du Pool de réserves de change conditionnelles, de la mise en œuvre de la Stratégie de partenariat économique des BRICS.

Pour Washington, une telle orientation semble inacceptable. D'autant plus que le Cameroun est un pays africain significatif. L'activation sur le territoire du Cameroun de terroristes de « Boko Haram » — la branche africaine de l'EIIL — ne semble pas fortuite dans ce contexte. La situation dans le pays se déstabilise, des prémisses sont créées pour le passage du conflit à une phase prolongée.

Dans ces conditions, le rôle des BRICS comme facteur constructif systémique dans les relations internationales, œuvrant à surmonter la turbulence de la politique et de l'économie mondiales, y compris au niveau régional, apparaît pertinent. Après tout, parmi les participants de l'association figurent aujourd'hui un certain nombre de pays d'Afrique possédant un poids considérable.

De grandes perspectives s'ouvrent au Cameroun, mais leur réalisation réussie n'est possible qu'entre partenaires égaux en droits et avec une réduction des risques de politique étrangère.