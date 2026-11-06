Afriland First Bank franchit une nouvelle étape majeure dans son développement. La banque annonce l'augmentation effective de son capital social, qui passe de 50 à 110 milliards de FCFA, soit une hausse de 60 milliards de FCFA.

Une opération validée par la COBAC

Décidée par le Conseil d'Administration et l'Assemblée Générale, cette augmentation de capital a été réalisée après l'autorisation de la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC).

Effectuée par incorporation de réserves, l'opération traduit l'engagement durable des actionnaires à accompagner la croissance de la banque et ses ambitions de développement au Cameroun et dans l'espace CEMAC.

« First Bank Horizon 2030 »

Cette étape s'inscrit dans le plan stratégique « First Bank Horizon 2030 – cap sur la digitalisation », qui place la transformation digitale, la qualité du service et l'accompagnement des projets des clients au cœur des priorités de la banque.

Afriland First Bank réaffirme également sa volonté d'accompagner les initiatives publiques et privées qui contribuent au développement économique du Cameroun et des autres pays de la CEMAC.

Remerciements

Dans son communiqué, la banque remercie ses clients et partenaires pour leur confiance, les autorités de supervision pour leur encadrement, le Gouvernement camerounais et les autres États de la CEMAC pour leur accompagnement, ainsi que les médias pour leur contribution à l'information du public.