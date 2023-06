CAMEROUN :: Éducation citoyenne ! JE NE SOUTIENS PAS GRACE DECCA CONTRE LA B.A.S. :: CAMEROON

- Pour votre éducation à la citoyenneté

La situation de Grace Decca et celle des autres artistes frappés de boycott par les fous de la B.A.S. m'a poussé à me rappeler ce vieux principe grec à base de la constitution de Solon (-594 avant JC) : « Quiconque dans une stasis, ne prendra pas position, sera frappé d'atimie et n'aura plus de droits politiques ».

Traduction : chaque citoyen, sous peine de perdre sa citoyenneté (atimie), doit pleinement participer à la vie de la cité démocratique. La neutralité quand les autres se déchirent dans des crises qui menacent l'avenir de la cité (statis), y perdent presque tout, est un dangereux réflexe.



Solon est considéré comme le père de la démocratie athénienne et sa Constitution marque un tournant important pour la consolidation de ce modèle de gouvernement dans la péninsule du Péloponnèse.

Pourquoi je me rappelle au bon souvenir de ce vieil Hellène dans le cas de notre mère Grace Decca ? Eh bien parce qu'aussi loin que je me souvienne, je ne me souviens pas une prise de position de l'artiste.

Quel est son point de vue sur les événements qui se déroulent au Cameroun ? Que pense-t-elle du climat politique, social et économique ? Qu'a-elle dit contre les stratégies ouvertement tribales voire hégémonistes de la B.A.S ?

Je l'ai peut-être manqué, mais c'est le flou sinon le vide total.

Si Grace Decca ne pense rien de la BAS en public, y compris quand ces gens aux accointances politiques criminelles (soutien aux sécessionnistes armés) et ambiguës (proximité avec le leader du MRC) s'en prennent à son propre frère, que devons-nous penser du saccage de son concert à elle ?

Elle leur trouve peut-être des circonstances atténuantes quand ça concerne les autres ! Si, pour la défense des artistes au Cameroun, Grace Decca ne parle pas, qui va parler ?

Non ! On ne peut pas être neutre sur la marche des affaires de son propre pays. Surtout quand il y a une grave crise sociopolitique dont la B.A.S. est une sorte de brouillon.

Grace Decca et plus globalement les Camerounais doivent apprendre à prendre position sur les grandes affaires publiques qui nous concernent tous.

Nul neutre ne doit s'attendre à un quelconque soutien lorsque sa position ambiguë lui attire les foudres d'une partie prenante au conflit.

Jusqu'ici, je ne sais toujours pas ce que Grace Decca pense de cette BAS. Je serai fou de la soutenir.