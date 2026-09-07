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Orange Cameroun récompense les jeunes ayant obtenu des résultats exceptionnels au Baccalauréat
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Orange Cameroun récompense les jeunes ayant obtenu des résultats exceptionnels au Baccalauréat

Le concept a pour nom de Baptême « L’excellence scolaire », une initiative de l’opération de téléphonie mobile Orange Cameroun. Il est entré à sa deuxième Edition cette année. La cérémonie a eu lieu à Best Western Hôtel Douala, capitale économique qui abrite le siège de l’Entreprise.

Ils ont obtenu la mention Excellent au Baccalauréat et au GCEAL. Comme l’année dernière au cours de sa première édition, le rendez-vous a été pris : celui de l’excellence avec des élevés excellents. Cette fois encore, Orange Cameroun a mis les petits plats dans les grands dans une cérémonie empreinte d’excellence. Avec pour objectif : célébrer les élèves ayant obtenu des résultats exceptionnels au Baccalauréat 2026. Un témoignage de l’engagement de l’entreprise envers l’Education des jeunes et leur avenir en leur offrant des bourses pour soutenir la suite de leurs études.

Pour garder son caractère exceptionnel, solennel et citoyen le déploiement s’est effectué dans l’espace et le temps. Aussi, Orange Excellence + se veut « Une initiative portée par orange et soutenue par plusieurs Entreprises citoyennes qui a pour but de célébrer et de récompenser les meilleurs Bacheliers du Cameroun toutes séries confondues. Cette initiative vise à encourager l’excellence académique et à inspirer les jeunes à viser haut » Cette année à Douala, L’engagement a été pris, solennel et à l’unisson « nous nous engageons à soutenir la jeunesse, en valorisant leurs efforts académiques et en leur offrant des opportunités qui les préparent à relever les défis de demain ».

Pour la deuxième édition cette année, la cérémonie a été organisée pour présenter les 50 génies qui se sont illustrés dans les examens du Baccalauréat Francophone et du General Certificate of Education Advance Level section Anglophone au cours de l’année académique 2025-2026. Ils sont venus de tous les coins du Cameroun sans distinction aucune. Les bourses ont été répartis ainsi qu’il suit : les 3 Majors Nationaux section Francophone, les 3 Majors nationaux section Anglophone. Du 4e au 30e National section Francophone, du 4e au 20e section Anglophone. Les prix vont de 1million à 2 million 500 milles, des téléphones et abonnements En section Francophone et anglophone. Pour un total de 58 millions.

Au finish, Orange et les partenaires Orange Excellence + ont rassuré les jeunes lauréats « Le développement durable de notre nation repose sur la valorisation de son capital humain le plus précieux : sa jeunesse. Convaincus que le savoir est un puissant levier de développement, ils ont mis un point d'honneur à valoriser le mérite et accompagner les jeunes talents qui façonneront les grands défis de demain »

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