Cameroun - Rentrée scolaire et crise Anglophone : Les séparatistes lèvent le mot d’ordre de boycott de l’école.

Le communiqué du Dr Julius Nyih (Vice-Président de l'Ambazonia Governing Council - AGovC), publié début septembre 2026, porte sur la révocation de l'ordre de "lockdown" (confinement/villes mortes) qui menaçait la rentrée scolaire dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun.

On le sait, depuis dix ans, Le boycott des classes dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun est une stratégie politique et violente imposée par des groupes armés séparatistes pour contester l'autorité du gouvernement central de Yaoundé. Dans ce contexte, le mouvement séparatistes a annulé son mot d'ordre de confinement strict qui devait initialement paralyser les activités et bloquer la rentrée scolaire. la rentrée scolaire est confirmée pour le lundi 7 septembre 2026 à 7h30 sur toute l'étendue du territoire camerounais, conformément au calendrier officiel des ministères des Enseignements de base et des Enseignements secondaires.

S’il est vrai que Cette décision a créé un certain soulagement mêlé de confusion au sein des populations locales, la sécurité reste renforcée. Chez les séparatistes on confesse que « la situation sur le terrain reste sous haute surveillance sécuritaire afin de garantir la protection des élèves et des enseignants dans les zones anglophones »

Quand on sait que En 2016, des enseignants et des avocats anglophones ont manifesté contre la marginalisation de leur système éducatif et juridique. Et que Face à la répression, des groupes armés séparatistes, appelés « amba boys », ont pris naissance. Les combattants ont attaqué des écoles, brûlé des bâtiments, et enlevé ou blessé des enseignants et des élèves qui refusaient de suivre le boycott.

Dix ans après, cette mesure de décrispation est-elle le premier signe du retour à la vie normale au Nord-ouest et Sud-Ouest ? La Nouvelle Expression, un journal de gauche paraissant à Douala parle de « Les séparatistes libèrent les écoles ». Grande première ! Le Conseil de gouvernement de l’Ambazonie renonce au traditionnel mot d’ordre de grève souvent observé dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest à chaque rentrée scolaire. Dans un communiqué daté du 24 août 2026 et signé par son vice-président, le Dr Julius Nyih, cette organisation invite les parents à envoyer les enfants à l’école à la rentrée scolaire. Une décision à l’application difficile sur le terrain. Retour sur le lourd bilan des dégâts matériels et humains dans la communauté éducative.

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