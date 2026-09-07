Extrême droite : victoire historique en Allemagne

L'AfD remporte les élections régionales en Saxe-Anhalt avec 44,5% des voix, un score historique. La CDU s'effondre à 18,5%. Ulrich Siegmund revendique une « page d'histoire ».

Le parti d'extrême droite Alternative für Deutschland (AfD) a réalisé un score sans précédent de 44,5 % des voix en Saxe-Anhalt, faisant plus que doubler son résultat de 2021 et infligeant une défaite cinglante aux conservateurs du chancelier Friedrich Merz, réduits à 18,5 % un séisme politique qui pourrait marquer un tournant dans l'histoire de l'Allemagne d'après-guerre.

44,5 % des voix. 39 sièges sur 42. Un score qui fait plus que doubler celui de 2021. Ce dimanche 6 septembre 2026, l'AfD a écrit l'une des pages les plus noires de l'histoire politique allemande depuis 1945. Pour la première fois, l'extrême droite est à un cheveu de gouverner une région allemande et le chancelier Friedrich Merz, humilié, voit son parti s'effondrer à un niveau historiquement bas.

« Nous avons écrit l'Histoire dans ce pays », a proclamé Ulrich Siegmund, le chef régional de l'AfD, au micro de la télévision publique ARD. Une déclaration qui résonne comme un avertissement pour toute l'Europe.

Un raz-de-marée électoral sans précédent

Quelque 1,7 million d'électeurs étaient appelés aux urnes ce dimanche 6 septembre en Saxe-Anhalt. À la fermeture des bureaux de vote, à 18 heures, le choc est immédiat. Selon les premières estimations de l'ARD, l'AfD recueille 44,5 % des voix, loin devant la CDU du chancelier Friedrich Merz, qui s'effondre à 18,5 %. La télévision publique ZDF estime de son côté le score du parti d'extrême droite à 44 %.

Ce résultat représente une progression spectaculaire de plus de 23 points par rapport aux élections de 2021, où l'AfD avait recueilli 20,8 % des voix. Jamais un parti d'extrême droite n'avait atteint un tel score lors d'une élection régionale en Allemagne.

Les autres forces politiques balayées

L'effondrement de la CDU est tout aussi remarquable. Le parti du chancelier, qui gouvernait la Saxe-Anhalt sans discontinuer depuis 2002, perd près de 20 points par rapport à 2021. Le ministre-président sortant Sven Schulze, candidat de la CDU, encaisse une défaite historique.

Derrière ce duel à distance, les autres formations se partagent les miettes :

- Die Linke (gauche radicale) : 9,5 %

- Les Verts : 9 %

- SPD (sociaux-démocrates) : 8 %

- BSW (gauche prorusse) : 5 %, sur le fil du seuil électoral

- FDP (libéraux-démocrates) : 2 %, évincé du Parlement

La majorité absolue, un objectif manqué de peu

Malgré ce score historique, l'AfD n'a pas atteint la majorité absolue. Selon les projections de l'ARD, le parti obtiendrait 39 sièges sur les 83 du Parlement régional de Magdebourg il lui en manque trois pour la majorité absolue, fixée à 42 sièges.

Cette situation crée un paradoxe politique. Toutes les principales formations politiques allemandes maintiennent un « pare-feu » excluant toute coalition avec l'AfD. La CDU, en particulier, s'est longtemps opposée à une coopération gouvernementale avec l'extrême droite.

Résultat : l'AfD pourrait se retrouver premier parti du Land sans pouvoir gouverner, à moins d'obtenir la majorité absolue ou de convaincre d'autres formations de rompre le cordon sanitaire.

Ulrich Siegmund, le « visage souriant de l'extrême droite »

À 35 ans, Ulrich Siegmund est devenu le visage de cette percée historique. Star des réseaux sociaux, il joue sur la nostalgie de la RDA auprès de ses sympathisants, qui s'estiment défavorisés par rapport à leurs cousins de l'Ouest et aux migrants.

Siegmund a promis, s'il gouverne, de multiplier les expulsions d'étrangers, de modifier les programmes scolaires d'histoire, trop centrés à son goût sur la culpabilité de l'Allemagne du IIIe Reich, et de sortir de l'audiovisuel public allemand, jugé anti-AfD.

« Nous avons besoin d'un changement politique fondamental dans ce pays, avec une politique qui s'occupe enfin à nouveau de nos propres intérêts », a-t-il déclaré. Il est arrivé au bureau de vote avec sa femme Julia sur une Simson, la mobylette iconique de l'ex-Allemagne de l'Est un symbole fort.

Une défaite cinglante pour Friedrich Merz

Pour le chancelier Friedrich Merz, ce résultat est un camouflet. La CDU, qu'il dirige, n'a jamais été aussi basse en Saxe-Anhalt. La dirigeante de l'AfD, Alice Weidel, n'a pas manqué de savourer la défaite de son adversaire, avertissant que la CDU « ne remportera plus jamais d'élection » si elle maintient son « pare-feu » excluant toute coopération avec l'AfD.

« Nous battons des records ici ; nous battrons des records dans toute l'Allemagne de l'Est, ainsi qu'au niveau fédéral », a-t-elle déclaré, qualifiant ce résultat de « mandat très clair pour gouverner ».

Les implications pour l'Allemagne et l'Europe

Cette victoire historique de l'AfD en Saxe-Anhalt n'est pas un événement isolé. Elle s'inscrit dans une tendance de fond : la montée de l'extrême droite dans les Länder de l'Est. L'AfD, devenue aux élections législatives de 2025 le premier parti d'opposition du pays, semble désormais en mesure de conquérir des bastions régionaux.

La question qui se pose désormais est simple : l'AfD parviendra-t-elle à gouverner ? Si elle n'obtient pas la majorité absolue, elle pourrait se retrouver bloquée par le refus des autres partis de collaborer avec elle. Mais une telle situation, où le premier parti d'une région ne peut pas gouverner, fragiliserait encore davantage la démocratie allemande et alimenterait le discours victimaire de l'extrême droite.

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