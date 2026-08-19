Cameroun - Arsenal FC ouvre le bal face à Coventry en Premier League

Une rencontre d’ouverture entre deux clubs au statut différent

L’ EMIRATES STADIUM dans la ville de Londres sera au cœur de tous les regards des fans du championnat les plus prestigieux en Europe avec une opposition d’envergure pour lancer le championnat à travers un spectacle attrayant avec une affiche de rêve lors de la rencontre comptant pour la première journée en PREMIER LEAGUE. Une rencontre à enjeu pour les deux formations qui ont des statuts différents au vu de leur parcours la saison dernière. Un match qui portera de bons fruits au vu des formations en concurrence et surtout de l’enjeu de cette rencontre. Le leader des Paris sportifs vous recommande de vivre de bons moments à travers Supergooal !

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Un match entre le champion sortant et un promu

L’heure sera encore à la concurrence, au jeu et au spectacle avec une affiche mettant aux prises ARSENAL FC – COVENTRY CITY afin de commencer la compétition avec un bon résultat et donner un signal fort pour la nouvelle saison sportive. Un match qui s’annonce âpre et plaisant au regard de l’enjeu de cette rencontre entre deux clubs qui espèrent se donner les moyens de faire une bonne saison.

Étant à domicile, ARSENAL FC champion sortant avec sa cote de 1.15, se donnera les moyens pour prendre le dessus sur son adversaire afin d’avoir sa première victoire de la saison et se mettre en confiance pour la suite. Les hommes de MIKEL ARTETA se donneront à fond sur leur terrain pour faire face à l’adversité à travers un résultat satisfaisant et espérer de prendre un bon départ dans cette nouvelle saison. Les GUNNERS ont les atouts pour venir à bout de leur vis-à-vis au regard de leur effectif et de l’expérience acquise pendant des années.

Mais il faudra faire attention à COVENTRY CITY club promu avec sa cote de 15.68 viendra sans pression lors de ce premier match de la saison afin de donner le meilleur de lui sur le terrain à travers une meilleure performance et ainsi espérer ne pas se faire humilier dès l’entame. C’est l’occasion de briser le signe indien en se surpassant devant son adversaire afin de triompher ce dernier à travers un premier résultat satisfaisant. Une mission certes difficile mais pas impossible pour les poulains de FRANK LAMPARD qui devront se montrer capables de faire un meilleur match devant un prétendant au titre et pourquoi ne pas aller ramener un excellent résultat de ce déplacement.

Pour cette 3ème opposition entre les deux clubs toute compétition confondue avec 02 victoires pour ARSENAL FC, il faudra s’attendre à une véritable bataille sur le terrain.

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Mots-clés : Supergooal, Inscription, ARSENAL FC

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