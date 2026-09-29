Cameroun - L’Argentine affronte la Bolivie en amical

Deux sélections au statut différent et en reconstruction

Après des confrontations assez appréciables pour bon nombre de nations, ces dernières enchainent avec d’autres oppositions à travers des MATCHS AMICAUX INTERNATIONAUX. Des rencontres qui seront au cœur des attentions des uns et des autres au vu des objectifs fixés et de leurs envies de reconquérir le monde du football. Le leader des Paris sportifs qui ne lésine pas sur les moyens mettra tout en œuvre pour donner du sourire à travers Supergooal !

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Prendre de la confiance avant les grandes joutes

C’est une période importante que certaines sélections nationales empruntent pendant cette trêve et le match ARGENTINE – BOLIVIE constituera l’une des affiches qui fera foi pour les fans des deux formations et du grand public amoureux du football. Une rencontre entre deux nations au statut différent et qui comptent se donner à fond pour avoir un avantage conséquent sur le terrain pour garder leur renommée.

L’ARGENTINE deuxième au classement FIFA et à domicile avec sa cote de 1.03 a les faveurs des pronostics pour prendre le dessus sur son adversaire à travers un résultat positif et ainsi se mettre en confiance pour ce début en engrangeant de la confiance et de l’expérience pour les compétitions à venir. Un résultat qui permettra aux hommes de LIONEL SCALONI de prendre un bon départ mais aussi de gagner en confiance pour la suite. Une occasion idoine de rester sur une bonne dynamique en cette reprise après le mondial.

Mais il faudra cependant se méfier de la BOLIVIE soixante dix-septième au classement FIFA avec sa cote de 29.4 ne se laissera pas faire aussi facilement mais ira donner le meilleur de lui sur le terrain afin de défendre son honneur devant son vis-à-vis et pourquoi ne pas aller renverser la vapeur avec un résultat satisfaisant qui le mettra en confiance et redorer son image pour l’avenir. Un match à enjeu certes pour ce dernier afin ne pas se faire prendre au piège et ainsi garder toutes ses chances pour la suite. La mission ne sera pas facile pour les poulains de OSCAR VILLEGAS mais leur détermination et le collectif pourront jouer en leur faveur pour espérer ramener un bon résultat.

Ce sera la 15ème opposition entre les deux nations toutes compétitions confondues avec 09 victoires pour l’ARGENTINE contre 02 victoires pour la BOLIVIE et 03 matchs nuls et donc le résultat sera bénéfique de part et d’autre.

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Mots-clés : Supergooal, Inscription, ARGENTINE

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