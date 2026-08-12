Cameroun - Préfet du Wouri arrêté à Paris pour trafic de devises

Le préfet du Wouri, Sylyac Marie Mvogo, a été interpellé à l'aéroport Roissy avec 130 000 euros dissimulés dans ses bagages. Trafic de devises, affaires foncières.

130 000 euros en liquide dissimulés dans ses bagages, une interpellation sur le tarmac parisien, et un haut fonctionnaire camerounais placé au cœur d'une tourmente judiciaire et diplomatique.

Sylyac Marie Mvogo, préfet du département du Wouri le cœur économique du Cameroun a été interpellé ce matin à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle par les services douaniers français, alors qu'il tentait de quitter le territoire avec 130 000 euros en liquide dissimulés dans ses bagages. Le haut commis de l'État, en poste à Douala depuis janvier 2024, est placé sous le coup d'une audition pour « trafic de devises et infraction à la législation financière » un coup de filet qui braque les projecteurs sur les réseaux d'argent liquide entre l'Afrique centrale et l'Europe.

Le préfet du Wouri, un poste stratégique

Le département du Wouri, qui abrite Douala, la capitale économique du Cameroun, est l'un des postes administratifs les plus sensibles du pays. Sylyac Marie Mvogo y a été nommé le 18 janvier 2024 par décret présidentiel, en remplacement de Benjamin Mboutou.

Administrateur civil principal, né le 10 avril 1970 à Nkolosa dans la région du Centre, Mvogo est un produit de l'École nationale d'administration et de magistrature (ENAM), diplômé en 1999. Il a gravi les échelons de l'administration territoriale, passant par les postes de sous-préfet à Messondo, Soa et Makak, avant de devenir préfet de la Mvila (Ebolowa).

L'INTERPELLATION : un coup de filet sur le tarmac parisien

Selon nos sources, Sylyac Marie Mvogo a été intercepté ce matin par les douanes françaises à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle alors qu'il s'apprêtait à embarquer. Les agents auraient découvert 130 000 euros en liquide (soit environ 85 274 397 FCFA) dissimulés dans ses bagages, sans déclaration préalable.

Le préfet est actuellement entendu pour « trafic de devises et infraction à la législation financière » des faits qui, en France, peuvent être lourdement sanctionnés, d'autant que le montant en jeu est considérable.

Cette interpellation soulève d'immenses questions : d'où provenaient ces fonds ? À quoi étaient-ils destinés ? Le préfet bénéficiait-il de protections diplomatiques ?

UNE AFFAIRE QUI S'INSCRIT DANS UN PASSÉ CONTROVERSÉ

L'arrestation de Sylyac Marie Mvogo n'est pas un fait isolé. Le préfet du Wouri est déjà sous le feu des projecteurs pour plusieurs affaires.

1. L'affaire du don présidentiel à Minkan (2020)

En mai 2020, alors qu'il était préfet de la Mvila, Sylyac Marie Mvogo s'est illustré dans une polémique nationale. Chargé de remettre un don du président Paul Biya au chef du village Minkan, Calvin Ango Bangbang, pour la lutte contre le Covid-19, il s'est heurté au refus du chef traditionnel.

Le chef avait déclaré : « Je remercie le Chef de l'État [...] je suis au fin fond de ce pays », tout en manifestant son désintérêt pour le don. Le préfet Mvogo aurait alors menacé de destituer le chef pour ce refus. L'affaire, filmée et devenue virale, avait valu à Mvogo une réputation de « préfet véreux ».

2. Les poursuites judiciaires pour escroquerie (2025-2026)

Le préfet du Wouri est actuellement poursuivi pour abus de confiance et tentative d'escroquerie suite à une plainte déposée le 28 novembre 2025. L'affaire, qui concerne un litige foncier à Douala, a été renvoyée devant le Tribunal de Grande Instance du Nkam à Yabassi.

Selon les informations disponibles, une ordonnance du président de la Cour d'Appel du Littoral, Emmanuel Arroye Betou, a renvoyé Sylyac Marie Mvogo devant la justice.

3. La guerre ouverte avec le gouverneur du Littoral

Le nom du préfet a récemment fait la une des journaux lors d'un affrontement institutionnel inédit avec son supérieur hiérarchique, le gouverneur de la région du Littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua.

Le 20 mai 2026, lors de la célébration de la Fête de l'Unité nationale à Douala, le gouverneur a publiquement ignoré le salut du préfet Mvogo, un geste interprété comme un désaveu cinglant. Un observateur a décrit la scène : « Un vent polaire, tout droit sorti des glaces du non-dit, vient de souffler sur la capitale économique ».

Ce conflit, qui couvait depuis l'arrivée de Mvogo au Wouri en février 2024, portait sur des dossiers fonciers sensibles, notamment dans la zone stratégique de Japoma-Bakoko. Le préfet aurait accusé le gouverneur de « manœuvres d'éviction et de connivence » dans un courrier devenu viral.

UNE AFFAIRE QUI BRAGUE LES PROJECTEURS

L'arrestation d'un préfet en exercice sur le sol français avec une somme aussi importante en liquide ne constitue pas une simple affaire correctionnelle de routine.

Elle soulève des questions fondamentales sur :

- Les circuits de fuite de capitaux entre l'Afrique centrale et l'Europe

- Les réseaux d'argent liquide qui échappent aux contrôles bancaires

- La porosité entre fonctions publiques et trafics financiers

Pour un administrateur civil principal chargé d'incarner l'ordre républicain dans la métropole de Douala, l'affaire prend immédiatement une tournure éminemment politique.

Une affaire qui n'est que le début

L'interpellation de Sylyac Marie Mvogo à Roissy-Charles de Gaulle pourrait n'être que la partie émergée d'un iceberg. Entre les accusations de trafic de devises, les poursuites pour escroquerie, les conflits avec le gouverneur du Littoral et la polémique du don présidentiel, le préfet du Wouri cumule les contentieux.

Reste à savoir si les autorités françaises engageront des poursuites pénales, si le gouvernement camerounais réagira officiellement, et si d'autres dossiers sensibles refuseront de rester enfouis.

Le préfet du Wouri est aujourd'hui au cœur d'une tourmente judiciaire dont les répercussions pourraient traverser l'Atlantique en quelques heures.

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