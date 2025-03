CAMEROUN :: Marc Brys et la gestion du banc de touche face à Eswatini : une décision contestée :: CAMEROON

La récente rencontre entre le Cameroun et Eswatini a mis en lumière un différend sur la gestion du banc de touche. Marc Brys, sélectionneur des Lions Indomptables, a personnellement soumis la liste des personnes qu’il souhaitait voir figurer sur le banc, avec son assistant Joachim Mununga en tête de liste. Cependant, cette démarche a été rapidement remise en question par les instances en charge de l’organisation du match.

Un rappel des règles de la FECAFOOT

D’après les informations recueillies, le commissaire du match a rappelé à Marc Brys que la désignation des personnes autorisées sur le banc de touche relevait de la FECAFOOT. Cette déclaration soulève des interrogations sur les prérogatives exactes du sélectionneur national et les procédures internes en vigueur.

Un enjeu de gouvernance et de collaboration

Ce nouvel épisode vient raviver les tensions entre le sélectionneur belge et la Fédération Camerounaise de Football. Depuis sa nomination, Marc Brys fait face à des défis liés à l’organisation et à la gestion de l’équipe nationale. La question de la répartition des rôles entre l’encadrement technique et la FECAFOOT semble être un point de friction récurrent.

Quelle issue pour ce différend ?

L'incident de la liste du banc de touche soulève plusieurs questions :

- Qui détient réellement l'autorité sur la gestion des effectifs techniques pendant un match officiel ?

- Les décisions du sélectionneur doivent-elles systématiquement être validées par la FECAFOOT ?

- Quel impact cette situation pourrait-elle avoir sur la stabilité du groupe et la préparation des prochaines échéances internationales ?

La situation mérite un éclaircissement rapide pour éviter d’éventuels conflits internes qui pourraient nuire aux performances des Lions Indomptables sur la scène internationale.