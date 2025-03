CAMEROUN :: Présidentielle 2025: Le sourire de Bangangté pour la candidature de Paul Biya :: CAMEROON

L’occasion de la rénovation de la Maison du Parti de Bangangté, à l’ouest du Cameroun était donnée pour l’Elite politique de cette Région de lancer un sourire à Paul Biya, leur champion. Avec en première ligne Jean Nkuete le secrétaire général du Comité central du parti et Célestine Ketcha Courtes la présidente de la section RDPC, parti au pouvoir.

Ernest Ouandié ignoré.

Et pourtant, à quelques encablures de là, la tombe d’une figure marquant de l’histoire politique du Cameroun, un autre digne fils de la Région a été profanée.

Ernest Ouandié leader de l’Union des populations du Cameroun UPC, le parti historique repose dans la terre troublée du quartier Plateau à Bafoussam, capitale Régionale de l’ouest. On n’y prend pas garde, il est dans les poubelles de l’histoire, lui que le camarade président Paul Biya avait réhabilité par un décret en juin 1991. Et puis quoi ? Bangangté n’est pas Bafoussam, à chacun ses convictions politiques.

A Bangangté justement, la saison se poursuit, celle d’appel à candidature de Paul Biya et campagne électorale à peine voilée. Le prétexte est tout trouvé. La réhabilitation de la Maison du parti.

Le Bâtiment de la Maison du Parti RDPC de Bangangte vieux de plus dr 50 ans affiche désormais fière allure : une salle de fête avec Mézzanine, une dizaine de bureaux, des logements de passages (appartements et chambres meublés), une cabine de sonorisation, une cours bitumée et des espaces parking sécurisés par une barrière et des lampadaires solaires.

Le message de Jean Nkuete est passé, avec un zeste d’appel à candidature de Paul Biya « Cette Maison du parti est belle, splendide et majestueuse. Parée des couleurs chatoyantes qui reflètent et démontrent l’espoir d’un peuple résolu derrière son chef. Elle brille de l’heureuse et délicate symbiose entre tradition et modernité, se dresse comme un site incontournable dans le paysage de la cité de Bangangté»

A l’occasion, le SG/CC a transmis la haute appréciation et les félicitations du Président national du Rdpc, Paul Biya, à la Présidente de section RDPC du Nde-nord, promotrice de ce prijet, pour ce don à la postérité. « C’est l’œuvre du labeur des hommes et des femmes soudés et solidaires derrière le président Paul Biya »