C'est à l'issue de la traditionnelle réunion préparatoire des deux matchs des Lions Indomptables du Cameroun pour la période FIFA, tenue ce 17 mars dans la salle de conférence du ministère des Sports, que le ministre des Sports et de l'Éducation Physique du Cameroun, le Pr. Mouelle Kombi, s'est illustré en médiateur entre la FECAFOOT et le sélectionneur des Lions Indomptables, Marc Brys.

En guise de rappel, le Cameroun se prépare activement pour les rencontres cruciales contre l’Eswatini et la Libye, prévues les 19 et 25 mars 2025, dans le cadre des 5ᵉ et 6ᵉ journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

Lors de cette session, diverses administrations impliquées ont échangé sur les dispositions à prendre pour ces échéances. Le ministre a particulièrement insisté sur l’importance d’une collaboration harmonieuse entre la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT), l’entraîneur-sélectionneur Marc Brys et l’ensemble du staff technique. Il a recommandé que l’entraîneur puisse avoir son assistant à ses côtés sur le banc de touche, une mesure visant à renforcer l’efficacité de l’équipe nationale.

Interrogé par la presse à l'issue de cette réunion préparatoire, Marc Brys a déclaré :

« On va travailler ensemble, FECAFOOT - MINSEP. On a créé une situation pour permettre la victoire des Lions Indomptables. Je travaille avec des adjoints moins compétents, et j'ai besoin de mon assistant pour travailler. Je travaille avec lui depuis 7 ans », a laissé entendre Marc Brys.

Ce qu'il faut retenir de cette réunion, c'est que le ministère des Sports et de l’Éducation Physique réaffirme son engagement à soutenir les Lions Indomptables dans leur quête de qualification pour ce rendez-vous mondial. Ensemble, unis et déterminés, faisons rugir nos Lions vers la victoire !