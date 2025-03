CAMEROUN :: Panorama: L’Union Européenne stimule la coopération décentralisée à l’Ouest et au Nord-Ouest :: CAMEROON

À Bafoussam, au pas de la mobilité urbaine et de la citoyenneté… Le maire de la ville Roger Tafam compte sur l’UE pour initier des entités communales à vocation industrielle et commerciale.

Incontestablement, la physionomie de la ville de Bafoussam a changé ces derniers temps. La circulation routière y est impeccable et fluide. Il y est aussi facile de quitter son domicile logé dans un quartier à forte densité humaine tel Tyo-village ou Tougang village(dans la commune de Bafoussam IIème) pour rejoindre le centre commercial-carrefour total et rond point Biao(dans la commune de Bafoussam Ier), sans affronter les affres d’une route non bitumée, à savoir nappes de poussières en saison sèche et flaque d’eau boueuse en saison pluvieuse. En effet, grâce au financement de la France dans le cadre du projet CD2-Capitales Régionales, de nombreuses routes ont été bitumées.

La somme de 15, 687 milliards de francs Cfa a été affectée par l'Agence française de développement (Afd) pour la réfection de la voirie urbaine de Bafoussam. Avec la somme de 557 millions de francs Cfa, l’entrée principale du marché A a été refaite. Entre autres, un bâtiment de prestige R+1 qui séduit tout passant, y a été également construit vers le lieu-dit l’entrée « Dubaï Center ».

Une prouesse saluée le 26 février dernier par Jean Marc Châtaigner, Ambassadeur de l’Union Européenne(UE) au Cameroun et pour le compte de la Guinée Equatoriale au cours de son passage à la communauté urbaine de Bafoussam dans le cadre de sa « nouvelle politique de communication et de diplomatie publique ». Comme dans le cabinet du gouverneur de la région de l’Ouest, Awa Fonka Augustine, avec qui il a eu un échange dans les premières heures de la matinée, le chef de la mission diplomatique de l’UE au Cameroun était accompagné par Dr Corina Fricke, ambassadrice d’Allemagne au Cameroun, Alain Leroy, ambassadeur de Belgique au Cameroun, Ignacio Garcia Lumbreras, ambassadeur d’Espagne à Yaoundé, Thierry Marchand, ambassadeur de France au Cameroun, Filippo, Scammaca del Murgo, ambassadeur d’Italie au Cameroun, Jean-Charles Ledot , consul général de France au Cameroun, Marie Mounié, cheffe d’équipe Gouvernance, Délégation Européenne, Laurent Legardi, chargé de sécurité à la Délégation de l’Union Européenne, Fréderic Foka, analyste politique à la Délégation de l’Union Européenne, David Kerespars, chef du bureau Échos à la Délégation de l’Union Européenne. La visite au chef Bandjoun et au musée de cette chefferie, en plus de l'aspect touristique, a permis à ces personnalités de percevoir les réalités locales.



Des méthodes innovantes

Face au maire de la ville de Bafoussam, Roger Tafam, l’ambassadeur de l’Union Européenne au Cameroun a indiqué que l’institution qu’il représente dans notre pays est inscrite dans une logique de coopération « équitable, durable et de proximité ». « Nous ne sommes pas seulement des ambassadeurs à Yaoundé, nous sommes des ambassadeurs dans toutes les villes du Cameroun.» Une manière de traduire « la nouvelle dynamique pour booster un partenariat » dans l’optique de la célébration de ses 50 ans. Pour l’Union Européenne, « il est question de mettre sur pied un partenariat renforcé, avec des méthodes innovantes, inclusives et susceptibles de favoriser l’atteinte de résultats mutuellement bénéfiques, sur la base du respect des valeurs partagées ». Faut-il souligner que « dans cet esprit, l’UE ambitionne de renforcer son engagement au Cameroun ; en s’appuyant, non seulement sur l’intensification du dialogue de partenariat avec l’ensemble des acteurs nationaux, mais aussi et surtout en s’appuyant sur son approche Team Europe». Une équipe forte et solidaire qui entend a salué la modernisation de la ville de Bafoussam grâce au soutien de la France dans le cadre du programme de développement et de désendettement (CD2) en faveur des capitales régionales du Cameroun dont celle de l’Ouest.

D’ailleurs, avant le programme CD2-Capitales Régionales, le maire de la ville a reconnu que grâce au Programme d’appui aux capacités de développement décentralisé et urbain (Pacddu), entre 2002 et 2007, la communauté urbaine de Bafoussam, avait connu une transformation significative grâce aux financements de l’Union Européennes.

Des routes avaient été bitumées, des ponts et des dalots avaient été construits. L’hôtel de ville avait bénéficié des bâtiments annexes dans ce cadre. Tout comme au plan institutionnel, le personnel vieillissant avait été remplacé par des jeunes mieux formés et outillés pour affronter les défis et les enjeux du développement local. Satisfait du rendement de ce personnel, le patron de la ville de Bafoussam sollicite le soutien de l’UE pour la création des entreprises communales et la mise sur pied des entités industrielles et commerciales capables de favoriser l’emploi de la jeunesse urbaine et de produire pour alimenter le marché national et international. Les ambassadeurs présents à Bafoussam, sous la conduite de Jean Marc Châtaigner, se sont exprimés et ont déclaré être à soutenir cette initiative de Roger Tafam. Tout en précisant que cette coopération doit être « gagnant-gagnant ».

Surtout que l’Union Européenne formule « une réforme des relations économiques et commerciales ». Cette institution rappelle aussi que : « le Cameroun a conclu avec l’UE, un accord commercial (Accords de partenariat Economique-APE) qui vise à mettre le commerce au service du développement.

Cet accord nommé APE intérimaire est entré en application au Cameroun depuis août 2016. Il confère au Cameroun un accès immédiat en franchise totale des droits et sans contingent au marché de l’UE, tandis que les droits d’importation sur 80% des catégories de marchandises originaires de l’UE seront démantelés par le Cameroun sur une période de 15 ans, tout en respectant les règles de l’OMC (Organisation mondiale du commerce sur la création des zones de libre échange. »

De son côté, le pays de Paul Biya, « a exclu du démantèlement tarifaire 20% des marchandises originaires de l’UE(principalement les produits transformés agricoles et non agricoles), pour assurer la protection de certains marchés et industries agricoles locales, mais aussi pour maintenir les recettes fiscales ».

Les droits humains et la démocratie…

Après la communauté urbaine de Bafoussam, la délégation de l’Union Européenne et les membres de la Team Europe se sont rendus au siège du Giz à Bafoussam, un organisme de la coopération allemande, pour comprendre comment cette structure encadre et soutient la société civile locale. Par la suite, cette équipe de diplomates s’est dirigée au siège de Zenü Network, un réseau des organisations de la société civile locale.

Des questions liées à la promotion de la citoyenneté et de la bonne gouvernance ont meublé les discussions entre l’équipe de Flaubert Djateng et celle de Jean Marc Châtaigner. La participation des jeunes et des femmes à la vie publique et politique, les questions de transparence et de recevabilité entre les pouvoirs publics et les populations ont été revisitées.

Avant de prendre la route de Bandjoun pour une visite au Roi, Honoré Djomo Kamga et une parade touristique au musée de cette institution traditionnelle Bamiléké, l’ambassadeur de l’UE au Cameroun, est resté constant dans la logique suivant laquelle la rencontre avec la société civile « prend également en compte les priorités globales de l’Union Européenne dans le domaine des droits humains et de la démocratie ».