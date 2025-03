CAMEROUN :: Entrepreneuriat féminin: Ces visages en quête de succès :: CAMEROON

Mistela Mbateng Nzegnia, au summum de Beauté Premium à Bangangté

Titulaire d’un Brevet de technicien supérieur (Bts) en banque et finance en 2021, elle est promotrice d’un institut de beauté qui, depuis mars 2024, fait partie des espaces de prestige dans le chef-lieu du département du Ndé.



«Bonjour madame… Bonjour monsieur…Bonjour boss… Que voulez-vous ?... Que désirez-vous ?... Que peut-on faire pour vous rendre service ?...Nous sommes là pour vous servir...»Assise ou debout dans son espace de travail, non loin du lieu-dit « la Brasserie » à Banganté, la vitalité et la dextérité des mouvements de Mistella Mbateng Nzegnia, sautent au premier regard.

La vingtaine considérablement entamée, son agilité corporelle, son visage lisse et clair marqué par des petits yeux légèrement en recul dans l’orbite et des pommettes saillantes expriment une personnalité contrastée : à la fois introvertie et extravertie. Et qui cherche son équilibre émotionnel et professionnel à travers la tonicité de ses actions paradoxalement raffinées. Sa voix fluette laisse jaillir des mots en français ou en langue locale, le Medumba.

Des mots dont la sonorité captive ou renseigne tout visiteur, prospect ou client qui approche. Tout comme, ses yeux bruns laissent transparaitre un sourire louangeur ou malin . Des attitudes ou aptitudes de marketing qui cadrent bien avec la détermination de la promotrice de Beauté Premium : rester mobile et dynamique et réussir à s’imposer dans le paysage local comme jeune femme qui tient à réussir sa vie et soutenir sa famille , principalement basée à Bamena, sans avoir besoin de divaguer ou de migrer vers les grandes métropoles du pays : Douala et Yaoundé. « Je ne suis pas encore là où j’aimerais être, mais heureusement, je ne suis plus où j’étais avant.»



Le respect des normes



Mistela Mbateng Nzegnia est titulaire d’un Brevet de technicien supérieur(Bts) en banque et finance obtenu en 2021. Elle est également initiée aux métiers de la coiffure et de l’esthétique et croit que son avenir se dessine de manière radieuse depuis mars 2024. En effet, le 03 mars dernier , elle s’est réjouie du fait que l’institut de beauté initié par ses soins et basé dans la ville de Bangangté, chef du département du Nde, ait eu une année d’existence. Et ceci dans un environnement extrêmement concurrentiel. « Il y a des batailles. Chaque entreprise veut se positionner et dominer le marché. Nous avons tenu parce que nous offrons des prestations et des services à valeur ajoutée. Nous travaillons suivant les normes et les standards internationaux. Ici, nous utilisons des produits de qualité pour les coiffures et les soins de beauté. Nous sommes propres et disciplinés. Nous travaillons notre image et celle de notre maison. Nous faisons de la communication sur divers supports. Je pense positif. Chaque fois que je me sans faible ou décourager , je pense à l’amour de mon père, c’est lui « ma drogue. »C’est un instituteur. Il influence toujours positivement ma vie et mes activités. Il m’enseigne que pour évoluer, il faut sérieusement travailler et être de bonne moralité », confie-t-elle.

En bref, cette promotrice se positionne en adepte du leadership féminin et en chantre de l’autonomisation économique de la femme. Pour elle, il faut aller au-delà des slogans et de l’agitation puérile qui caractérise, au Cameroun, la célébration de la journée international de la femme, le 08 mars de chaque année, pour agir , construire son destin et creuser son propre sillon, sans entrer en hostilité avec la gente masculine. « Ce n’était pas facile pendant les trois premiers mois. Les clients se sont habitués à notre cadre qui brille par sa propreté et l’originalité de son décor. Ils ont aussi été séduits par notre professionnalisme, notre constante, notre cohérence et notre crédibilité. Ils se sont fidélisés. Nous sommes dotés d’un groupe électrogène pour servir en cas de coupure d’énergie électrique. Pour rester connectée à mon univers professionnel initial , la banque et la finance, je suis intermédiaire des services de paiement des quittance d’eau et d’énergie électrique, des abonnements pour chaînes de télévision et du mobil banking. On m’a aidé dans le cadre de cet investissement. J’ai été soutenue et encadrée par des proches. Je me bats pour stabiliser et fructifier les investissements faits», explique-t-elle.



La polyvalence n’exclut pas l’excellence



Au-delà des coiffures hommes, femmes et enfants, Mistela Mbateng Nzegnia et son équipe, dévouée à la tâche, offrent divers soins esthétiques (soins du visage et des pieds) pour embellir le corps. Et c’est toujours avec joie et cœur vaillant que ses mains sont à l’ouvrage. Surtout lorsqu’elle coiffe une tête masculine ou féminine. « Je travaille avec dextérité. Au début, j’étais lente, mais laborieuse. Avec l’habitude, j’allie progressivement habilité et rapidité. Je me réjouit pour cette grâce divine », soutient-elle.

Croyante chrétienne qui fréquente l’église évangélique du Cameroun (Eec), elle tient à confier sa journée à Dieu, avant tout déploiement…Pour elle, « Chaque matin la vie qui nous vient du soleil est toute neuve. La conscience a besoin de faire connaissance avec cette énergie nouvelle encore inconnue, d’en ressentir la couleur, d’écouter quelle sera la tonalité de la journée. » Ainsi, elle doit se lever tôt pour prier son Dieu, boucler avec ses occupations domestiques et sa toilette personnelle, avant de rejoindre son salon de coiffure. « Parfois, je suis obligée de faire la cuisine en soirée. Mais, en général, je m’organise toujours à faire tous mes travaux de maison aux heures non ouvrables. Je suis rigoureuse quant au respect des heures d’ouverture. Parfois, je dois finir bien tard pour ne pas frustrer une cliente. Certaines femmes aiment se coiffer en soirée », déclare-t-elle. C’est ainsi que le 11 février dernier, jour férié, elle a travaillé jusqu’à plus de 21 heures passées. En tout cas, elle est habituée à travailler sous pression. Car avant de lancer Beauté Premium, Mistela Mbateng Nzegnia a, entre 2022 et 2023, joué un rôle stratégique en matière de réception des clients, d’encaissement des paiements et de mobilisation des équipes des travailleurs. Elle agissait comme employée d’une structure faisant dans la location et la mise en place de la logistique pour l’organisation des évènements ou cérémonies à Bangangté. « On peut être formée en banque et finance et développer d'autres compétences professionnelles. Et exceller toujours. Il faut juste être disciplinée, curieuse et savoir s’adapter à son environnement. Tout le monde peut être polyvalent et efficace », conseille la promotrice de Beauté Premium.



La persévérance



Beauté Premium situé entre le lieu-dit Maison du Parti RDPC et de « la Brasserie » à Bangangté est marqué par le courage et le professionnalisme de toute l’équipe qui, sous la conduite de sa promotrice, sait faire montre d’émulation dans l’action et de sagesse dans les comportements. La créativité et la réactivité du leadership qui pilote ce projet est indéniable. En douze mois, malgré la conjoncture économique, la courbe a été croissante et transcendante. La démarche des 4P, caractérisée par la Présence, la Prudence, la Patience et la Persévérance, semble la clé des avancements de cette jeune équipe en quête de succès. Et ce succès, selon Mistela Mbateng Nzegnia, viendra, malgré l’adversité, car la témérité, la créativité et la réactivité sont des ingrédients qui façonnent la trajectoire de Beauté Prémium.