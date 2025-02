BELGIQUE :: le ministre Mounouna Foutsou présent pour la clôture du forum du Mois de la Jeunesse en Diaspora :: BELGIUM

Pour marquer d’une pierre blanche la 59ᵉ édition de la Fête de la Jeunesse, le Cameroun a choisi de donner une dimension internationale à cet événement en déportant sa célébration à Bruxelles. C’est dans la capitale européenne que se tiendra la clôture du premier Mois de la Jeunesse, une initiative novatrice placée sous l’égide du ministère camerounais de la Jeunesse et de l’Éducation civique. À la tête d’une importante délégation, le ministre Mounouna Foutsou a posé ses valises sur la terre du roi Philippe. Dès son arrivée, il a participé à une séance de travail avec le comité d’organisation afin d’affiner les derniers réglages de ce grand rendez-vous.

Ce choix de la Belgique comme terre d’accueil a été accueilli avec enthousiasme par la diaspora camerounaise, qui y voit une reconnaissance de son dynamisme et de son implication dans le développement du pays d’origine. Lors de son allocution, Son Excellence Daniel Evina EBE’E, ambassadeur du Cameroun en Belgique, n’a pas manqué d’exprimer sa fierté. Il a salué la mise à l’honneur de la diaspora camerounaise de Belgique, soulignant l’ambition et l’engagement de cette jeunesse prête à servir son pays natal. Avec une communauté estimée à près de 12 000 âmes, la diaspora camerounaise représente environ un dixième de la population belge étrangère et constitue la deuxième plus importante après celle de la République Démocratique du Congo. Médecins, artistes, entrepreneurs, intellectuels, mais aussi travailleurs discrets et acharnés forment cette mosaïque de talents qui, chacun à sa manière, contribue au rayonnement du Cameroun.

Un programme dense pour une jeunesse engagée

Durant cette semaine intense, un agenda riche et structuré attend les participants. Au programme : visites d’entreprises et d’institutions belges, signatures de conventions, formations, rencontres avec des fonds d’investissement, ateliers thématiques, présentations de projets et appels à financement. Des caravanes d’éducation civique et patriotique viendront enrichir les débats, tandis qu’une cérémonie solennelle de remise de chèques aux bénéficiaires du Plan Triennal de Jeunesse marquera un temps fort de l’événement. Un autre moment d’exception viendra ponctuer cette rencontre : la dédicace du livre du ministre Mounouna Foutsou, un ouvrage dédié au président Paul Biya et à la jeunesse camerounaise. Intitulé « Paul Biya et la Jeunesse Camerounaise : Hier, Aujourd’hui et Demain. Décryptage homothétique du quarantennat d’une Politique Pionnière Intemporelle en faveur de la jeunesse », cet ouvrage se veut une analyse approfondie des actions entreprises au cours des quatre décennies de gouvernance en faveur des jeunes.

Un engagement renouvelé pour l’investissement et l’avenir

Le Forum de la Jeunesse de Bruxelles s’annonce également comme un levier stratégique pour le développement des projets issus de la diaspora. Son président, M. Jéhu Ndoumi, PDG de Yunus S.A Cameroun, a souligné l’importance de cette initiative. Il se félicite de la confiance accordée par le gouvernement camerounais et entrevoit déjà des perspectives prometteuses : « Nous assisterons à la venue de plusieurs fonds d’investissement, ce qui permettra aux membres de la diaspora souhaitant investir au Cameroun de voir leurs initiatives prises en compte par ces différents partenaires financiers. » Un rendez-vous décisif est donc fixé ce vendredi 28 février à Bruxelles, où se joueront des opportunités cruciales pour l’avenir de la jeunesse camerounaise et son intégration dans une dynamique de croissance et d’épanouissement.