FRANCE :: Cécile NDEMA : L’Impératrice des Nuits Parisiennes

Il y a exactement dix ans, jour pour jour, que Cécile NDEMA a enfilé son costume de maîtresse de cérémonie dans l’univers incandescent des nuits parisiennes. Si Paris est une fête, alors Cécile en est l’âme, la flamme indomptable qui illumine chaque événement de sa présence. Son mentor, Samuel Ebanda, ne me contredira pas : elle ne se contente pas d’organiser, elle orchestre, elle insuffle, elle transforme.



Soigneuse, rigoureuse, d’une discipline implacable, elle investit chaque projet avec une ferveur inégalée. Femme de poigne, redoutée pour son franc-parler, elle sait ce qu’elle veut et, plus encore, elle sait où elle va.



Le samedi 14 février 2025, jour de la célébration de l’amour, Cécile a une fois de plus prouvé que Paris était son territoire. Tandis que les couples du monde entier se donnaient rendez-vous dans leurs coins de paradis, elle a imposé la capitale française comme le centre névralgique des festivités, attirant un public venu d’Angleterre comme Washington Le Monument, de Belgique, à l’image de la prestigieuse Magni 5 étoiles et même d’Espagne, où l’on ne plaisante pas avec la passion.



Ce soir-là, plus de 700 convives ont répondu à son appel, traversant les frontières pour célébrer l’amour à Paris sous son égide. Comment ne pas voir en cela une prise de pouvoir incontestable ? Dans un monde où rassembler est un art difficile, Cécile excelle avec une aisance presque insolente.



Entourée de Simon MBENDA, Gaza MAKA et d’une équipe de fidèles, elle a mené cette soirée d’une main de maître. Et comme pour graver ce moment dans l’histoire, des trophées de reconnaissance ont été remis à ses soutiens de la première heure : Joséphine Sango, le président Amot, Samuel Ebanda... et tant d’autres, témoins et acteurs de cette ascension fulgurante.



Puis, dans une salle électrisée, Nikos NGULANIAMA a pris le micro, ouvrant la scène à Sergeo Polo, qui, comme à son habitude, a fait vibrer les âmes et chavirer les cœurs. Paris a tremblé, Paris a vécu.



Et lorsque Cécile NDEMA a fait son entrée, ce n’était plus seulement une femme qui pénétrait dans la salle, c’était une légende qui revenait aux sources. Portée par les chants des ancêtres, elle a plongé dans un instant hors du temps, une communion où la tradition embrassait la modernité, où les racines parlaient à l’éclat du présent.



Elle n’avait rien à prouver. Elle a simplement confirmé ce que tous savaient déjà : son savoir-faire est unique, son professionnalisme, indiscutable.



À la fin de la soirée, une Belge, venue de loin pour assister à cet événement, m’a glissé avec admiration :



« Paris, c’est la fête. Et Cécile en est la reine. »



Bon vent, Cécile