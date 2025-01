CAMEROUN :: Rites initiatiques: A Bahouan, le festival Nkaing 2025 se profile à l’horizon :: CAMEROON

Les membres de la communauté Bahouan de Bafoussam se mobilisent pour participer à l’ouverture du festival Nkaing 2025 à l’esplanade de la place des fêtes du village.

Joseph Koguem, vendeur des tisanes médicinales au lieu-dit carrefour de l’auberge à Bafoussam, a fait de son espace commercial un point de preparation du festival Nkaing 2025 à Bahouan dans le département des Hauts-plateaux. Il assure qu’à titre personnel, il va danser à la place publique du village. Pour lui, le respect des us et coutumes doit être fondamental dans la construction de la personnalité d’un individu.

Tous les rituels accomplis à Bahouan du 25 janvier au 18 février 2025 auront un sens culturel très significatif. Le Dassi Nenkam a manœuvré afin que toutes les elites s’engagent pour la réussite des différentes parades des jeunes initiés et des sociétés secrètes constituées des personnes adultes. Précisons qu’à Bahouan, comme dans de nombreux villages Bamiléké, l’entrée dans le cercle des initiés attribue au jeune, une vitalité certaine et significative.

Il acquiert ainsi des prérogatives très importantes, dont entre autres : le droit d’exploiter la terre à son propre compte, de consulter les devins, de se marier, de défendre la cité en cas d’agression. A l’inverse, le jeune qui se dérobe à cette initiation n’est pas considéré et accepté dans certains cercles qu’il n’ose lui-même approcher. En tant que tel, il subit les représailles de la communauté et de ses propres parents.

Même si le modernisme ambiant et le foisonnement des religions importées n’en fassent plus tellement un problème. La présence des sages de la communauté qui veillent au respect du règlement, assurant la direction de l’arbitrage des luttes, révèle l’aspect traditionnel de la cérémonie.

Tout comme au début, à la fin des rites, les prêtres traditionnels font une tournée dans les lieux sacrés, essentiellement les sanctuaires que l’on retrouve dans les forêts et grottes, pour remercier les ancêtres d’avoir permis un bon déroulement des rites initiatiques. Il s’agit de rites qui l’habituent à l’endurance, au courage et à la sauvegarde de certaines vertus qui lui donnent un statut particulier. Ce sera alors la honte, les humiliations, les insultes et de profondes railleries pour ces jeunes et leurs parents. Surtout que les non-initiés sont perçus comme des parais.