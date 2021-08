ALLEMAGNE :: Les "ENFANTS BANDEM de la Diaspora": Valoriser la culture pour le développement et la consolidation :: GERMANY

L'assemblée générale de BOMBII NDEM YI (LES ENFANTS BANDEM) de la Diaspora s'est ouverte ce samedi 14 août dans le ville financière allemande, avec le mot de bienvenue de la présidente, Mme Hortence NGANDO, les leçons géographiques de Mme Eugénie BANGUE (l'une des fondatrices de l'association).

Dans une ambiance conviviale, l'éminent professeur connu pour son expertise dans les domaines juridique, historique et ethnologique, le Professeur Alfred NGANDO, a transformé la salle de conférence Rue Ginnheimer Landstraße 37 en un véritable amphi théâtre où savoir, connaissances et échanges ont meublé la toute première assemblée générale de l'association des enfants BANDEM de la Diaspora.

D'entrée de jeu, le professeur a insisté sur le rôle à jouer par la communauté dans la construction de la nation camerounaise.

Il a en outre mis en exergue les enjeux, la responsabilité qui incombe à cette association pour le développement durable des villages NDEM ainsi que la conscience historique, la reappropriation de la langue/sa transmission aux enfants, la connaissance des us et coutumes, la maîtrise de la géographie du terroir. Ceci devant aider à s'orienter, à définir et à réaliser de façon efficace les projets de développement.



Un riche voyage et retour aux sources qu'a offert le chercheur, sans oublier ses leçons linguistiques qui ont créé une interaction fructueuse.

Après la conférence très édifiante, le vice président, M. Paul BONG de NYAMSI (France) a présenté la feuille de route de l'association, en mettant l'accent sur la revalorisation des villages par la fédération des compétences et la création des activités lucratives pour les habitants.

Tout ceci avec la modération de M. Jacques TOMMANA. (Suisse).

Un copieux déjeuner a permis aux participants/participantes d'effectuer un voyage culinaire au pays BANDEM, avec la bénédiction du chef du village BY, Sa Majesté Amos PENDA de BENDEKI.

Sous la houlette de Mme Marie Agnès HEMO (France) et de M. René MINJOLI (Allemagne), l'amendement aux statuts de l'association a constitué un des temps forts de la rencontre.

Dans son mot de clôture, le président d'honneur, l'entrepreneur Alain- Florent ESSOME (Allemagne) a souligné l'importance de l'action commune et de la conjugaison des efforts pour promouvoir le développement durable des zones rurales.

Ayant su combiner l'utile et l'agréable, la journée de réflexion s'est terminée en beauté par un match de football (FC BOMBII NDEM YI vs. FC VÉTÉRANS FRANKFURT) ainsi qu'une soirée dansante.

Sur ce, les organisateurs expriment leur gratitude à TapTap send, la structure de transfert d'argent en ligne pour l'Afrique qui fait désormais office de partenaraire, soutenant ainsi l'association en cas de transfert avec le code "Bombii". Force est de mentionner que les frais de transfert ne s'élèvent qu'à 2,50 euros.