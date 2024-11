CAMEROUN :: Marc Brys sous le feu des critiques : Fabien Bobo dénonce des mensonges sur les Lions Indomptables :: CAMEROON

La tension monte autour de l'équipe nationale du Cameroun. Le consultant sportif Fabien Bobo a violemment critiqué le nouveau sélectionneur des Lions Indomptables, Marc Brys, lors de l'émission Bnews Football club diffusée sur Bnews1.

Dans une sortie remarquée, Fabien Bobo n'a pas mâché ses mots concernant le sélectionneur belge. "Je ne peux pas laisser que des choses comme ça puisse passer sur un plateau comme celui-ci. Ce type est un menteur. Aucun entraîneur au monde ne peut superviser 3000 joueurs", a-t-il déclaré avec véhémence.

La polémique intervient alors que le niveau réel de l'équipe nationale suscite des interrogations. "On n'a pas encore jaugé le vrai niveau de cette équipe, face à une équipe du top 10 africain et il faut dire que même pour se qualifier dans le groupe où on était, on a laissé des plumes", a souligné Bobo.

Le consultant a également tenu à rappeler que la responsabilité des résultats incombe avant tout à la FECAFOOT. "Marc Brys n'est pas comptable des résultats des Lions Indomptables. Vous l'avez vu en 2010 avec Paul Le Guen. Le Cameroun peut perdre, il prend un avion et rentre dans son pays, on ne lui demandera rien. Le seul comptable des résultats de l'équipe nationale du Cameroun c'est le président de la Fédération", a-t-il expliqué.

Ces déclarations interviennent dans un contexte délicat pour les Lions Indomptables, alors que le football camerounais traverse une période de transition. La nomination récente de Marc Brys, censée apporter un nouveau souffle à la sélection nationale, semble déjà créer des remous dans le microcosme footballistique camerounais.

Cette situation rappelle les précédentes expériences avec des entraîneurs étrangers, notamment celle de Paul Le Guen mentionnée par Bobo. La question de la responsabilité des résultats et de la gestion de l'équipe nationale continue d'alimenter les débats au sein du football camerounais.