CAMEROUN :: Joseph Kakabi, installé dans ses fonctions de 6ème adjoint au maire :: CAMEROON

Monsieur Joseph Kakabi, récemment désigné au Conseil Électoral de la mairie de Douala 3ème, a été officiellement investi dans ses fonctions en tant que 6ème adjoint au maire. C’est sous les voûtes solennelles du tribunal de première instance de Douala qu’il a prêté serment, s’engageant, devant un parterre de juges, à servir avec intégrité et dévouement la population de cet arrondissement animé et diversifié. Ce serment, empreint de gravité, l’inscrit dans la lignée de ses prédécesseurs, dont certains ont quitté ce monde, mais dont l’héritage d’éthique et de loyauté demeure un modèle.

Ainsi, Monsieur Kakabi sous la houlette du maire de la ville Valentin Epoupa Bossambo, s’est engagé avec ferveur à faire vivre ces valeurs, tout en apportant un appui nécessaire à une ville en perpétuelle ébullition. Douala 3ème, en effet, n’est pas un arrondissement comme les autres. De ses quartiers denses et cosmopolites — Bassa-Logbaba, Bobongo, Logbessou, Madagascar II, PK14, pour n’en citer que quelques-uns — émerge un quotidien coloré et vibrant, animé par des marchés, des centres administratifs et des lieux de culture, véritables poumons de cette commune dynamique. Dix-neuf centres d’état civil y fonctionnent, servant les milliers de résidents de cette mosaïque urbaine. Pour Monsieur Kakabi, la tâche s’annonce immense, mais aussi noble : préserver les acquis démocratiques tout en œuvrant à la modernisation de la commune, afin de faciliter la vie de chacun et de faire rayonner Douala 3ème.

Fort de son élection en tant que maire sous la bannière du SDF, Monsieur Kakabi a clairement affirmé que son mandat dépasse les clivages politiques. Serviteur de tous les Camerounais, il promet de se montrer à la hauteur des attentes placées en lui, guidé par une indépendance d’esprit et une impartialité qui honorent sa fonction. C’est avec un ton grave, mais marqué de sincérité, qu’il a réitéré ses vœux de servir la nation, promettant de le faire avec dévouement, honnêteté, civisme et professionnalisme. Pour Monsieur Kakabi, la responsabilité est grande, tout autant que la dimension éthique associée à ce poste prestigieux qu’il assume désormais. De leur côté, les juges, témoins de cet engagement, l’ont chaleureusement félicité, rappelant l’importance de ses nouvelles missions pour l’essor et l’amélioration de l’image de Douala 3ème. Ce serment marque le début d’une mission intense, où le 6ème adjoint au maire s’apprête à déployer toutes ses forces pour accompagner le développement de cette commune riche de diversité et d’histoire.