Je porte à l'attention du public que je suis toujours en attente de la décision définitive de la Cour d'appel du Centre, concernant ma plainte déposée contre 28 ministres et le Directeur Général de la CAA. Cette plainte porte sur des violations flagrantes du droit à l'information publique et le refus d’un service dû, en lien avec la gestion des fonds COVID-19. Ce droit est fermement protégé par la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, ainsi que par la loi n° 2018/011 du 11 juillet 2018, portant Code de Transparence et de Bonne Gouvernance. Le rapport accablant de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême constitue un élément de preuve irréfutable dans cette affaire.

Je lance un appel solennel aux médias et aux personnalités publiques suivantes pour qu'elles assument leur devoir de citoyen et dénoncent ces infractions auprès du Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre-Administratif, conformément aux articles 135 et 136 du Code de procédure pénale:

Les présidents de partis et alliances politiques : M. Paul Biya (RDPC),

Maurice Kamto (MRC), M. Cabral Libii Li Lingué (PCRN),M. Joshua Osih (SDF), Mme Tomaïno Ndam Njoya (UDC),Honorable Jean Michel Nintcheu (FCC), M. Olivier Bilé (ATP),M. André Banda Kani (NMP), M. Prosper Nkou Mvondo (Parti Univers),Me Akere Muna,Issa Tchiroma BaKary ( FSNC).

Les chroniqueurs, leaders d'opinion et lanceurs d’alertes : Pr Jean Bahebeck, M. Hilaire Zipang, M. Abel Elimbi Lobè, M. Pierre Bleriot, Nyemeck, Dr. Hilaire Kamga, M.Edmond Kamguia, M. Eric Chinje,M. Dieudonné Essomba, Me Augustin Nguefack, Me Christian Ntimbane Bomo, Me Ngouana Mustapha,Pr. Mathias Eric Owona Nguini, Pr. Pascal Charlemagne Messanga Nyamding,M. Patrice Nouma ,M.Paul Chouta,M. J.P Remy Ngono, M.Boris Bertolt,M.Michel Biem Tong ,M.Gaston Abé alias Général Valsero.

Il est impératif que cette dénonciation soit réalisée avant le 16 novembre 2024 afin de prévenir toute prescription, conformément aux exigences du Code pénal. Le non-respect de cette obligation de dénonciation est passible de sanctions pénales en vertu de l'article 171 du Code pénal. Il est donc de la plus haute importance que chacune de ces personnalités prenne conscience de sa responsabilité légale et agisse en conséquence.

La dynamique RALI (Renaissance de l’Ame des Lions Indomptables) offre une plateforme citoyenne solide pour soutenir cette démarche en faveur de la justice et de la transparence au Cameroun.Pour en savoir plus sur la manière dont vous pouvez contribuer et vous engager, visitez notre site :

