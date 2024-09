CAMEROUN :: Le Directeur National de la BEAC visite le Syndustricam :: CAMEROON

Le mercredi 18 septembre 2024, à 13h, le Directeur National de la Banque des États de l'Afrique Centrale (BEAC) a tenu une rencontre cruciale avec les membres du Syndustricam (Syndicat des Industriels du Cameroun), dans le cadre de ses consultations annuelles avec le secteur privé. Cet échange, très attendu, avait pour objectif de faire le point sur l'évolution des activités industrielles et d'aborder les perspectives économiques régionales, tout en traitant des difficultés rencontrées par les industriels dans leurs relations avec le système bancaire.

La réunion a notamment permis de discuter des problématiques récurrentes liées aux transferts de devises et des obstacles que les industriels rencontrent lorsqu'ils interagissent avec les institutions bancaires. Les acteurs présents ont mis en lumière les tensions et les lenteurs bureaucratiques qui freinent les échanges financiers internationaux, affectant la compétitivité de leurs entreprises.

M. Samuel Njanga Kondo, Président du Syndustricam, lors de son allocution, a souligné l'importance d'une communication fluide entre les acteurs industriels et la BEAC. "Il est important que la banque centrale soit régulièrement imprégnée des réalités du terrain. J'invite donc mes collègues ici présents à abreuver autant que possible la banque centrale des informations sur les réalités que nous vivons, sur nos difficultés et nos propositions pour les régler", a-t-il déclaré.

Cette rencontre a été l'occasion pour les industriels de formuler des propositions concrètes visant à améliorer leurs relations avec le système bancaire et à favoriser une meilleure circulation des devises dans un contexte économique global marqué par l'incertitude. Les perspectives économiques ont également été passées en revue, avec un accent mis sur les opportunités et les défis à venir dans un contexte de redressement post-pandémie et de transition vers des modèles de production plus durables.

Le Directeur National de la BEAC, pour sa part, a assuré de son engagement à maintenir un dialogue régulier et ouvert avec le secteur privé afin de mieux répondre à leurs préoccupations. Il a réaffirmé la volonté de la banque centrale d’adapter ses mécanismes de régulation pour mieux soutenir le développement industriel, tout en prenant en compte les réalités du terrain et les spécificités locales.

Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique constructive, visant à renforcer la coopération entre la BEAC et les industriels, pour stimuler la croissance économique du Cameroun et de la sous-région.