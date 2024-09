CAMEROUN :: Lions Indomptables vs Zimbabwe : Confusion à Kampala avant le match des éliminatoires CAN 2025 :: CAMEROON

Une situation chaotique entoure la préparation des Lions Indomptables à la veille de leur match crucial contre le Zimbabwe, prévu ce mardi à Kampala, en Ouganda, dans le cadre de la 2e journée des éliminatoires de la CAN 2025. L'équipe camerounaise, dirigée par Marc Brys, se trouve au cœur d'une controverse concernant leur séance d'entraînement manquée depuis leur arrivée dans la capitale ougandaise.

Thierry Ndoh, Team Press des Lions Indomptables, a apporté des éclaircissements sur cette situation confuse dans une déclaration relayée par RSI. Selon lui, un changement de dernière minute dans le lieu d'entraînement a été à l'origine du problème. "Marc Brys a été informé par le coordonnateur des sélections nationales de la délocalisation du lieu d'entraînement," a expliqué Ndoh. La séance, initialement prévue au stade principal, a dû être déplacée au Kampala High International en raison du match Ouganda vs Congo.

Ce changement imprévu a apparemment pris de court l'équipe camerounaise. Malgré la nouvelle plage horaire fixée entre 17h et 18h heure locale, ni Brys ni les joueurs ne sont arrivés à l'heure au nouveau site. Ndoh a suggéré que la distance entre l'hôtel choisi par l'équipe et le nouveau stade pourrait expliquer ce retard.

La situation s'est encore compliquée avec une apparente confusion du côté de la Fédération Zimbabwéenne de Football. Celle-ci pensait que les Lions Indomptables logeaient dans l'hôtel réservé par leurs soins, plus proche du site d'entraînement de secours.

Des sources proches de l'équipe ont révélé que Marc Brys et son staff avaient initialement l'intention de s'entraîner sur le stade d'origine, malgré les avertissements de la Fecafoot concernant son indisponibilité. L'équipe technique aurait exprimé des inquiétudes quant à la sécurité du terrain synthétique du stade alternatif, le jugeant potentiellement dangereux pour les joueurs.

La décision tardive de se diriger vers le stade de secours s'est heurtée à d'importants embouteillages à Kampala, entraînant l'arrivée tardive de l'équipe. Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montre les Lions Indomptables se faisant refuser l'accès au stade en raison de ce retard, ajoutant une couche supplémentaire à la controverse.

Cette situation chaotique soulève des questions sur la préparation des Lions Indomptables pour leur match contre le Zimbabwe. L'absence d'entraînement pourrait potentiellement affecter la performance de l'équipe lors de cette rencontre cruciale des éliminatoires.

Le match de ce mardi revêt une importance capitale pour les deux équipes dans leur quête de qualification pour la CAN 2025. Les Lions Indomptables, connus pour leur combativité et leur résilience, devront surmonter ces obstacles logistiques pour se concentrer sur l'enjeu sportif.

Cette situation met en lumière les défis logistiques auxquels peuvent être confrontées les équipes lors des compétitions internationales en Afrique. Elle souligne également l'importance d'une communication claire entre les fédérations, les équipes techniques et les instances locales pour assurer une préparation optimale.

Alors que l'heure du coup d'envoi approche, les regards seront tournés vers les Lions Indomptables pour voir comment ils réagiront face à ces perturbations. Leur capacité à surmonter ces difficultés et à se concentrer sur le match sera déterminante pour leur parcours dans ces éliminatoires de la CAN 2025.