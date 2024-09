CAMEROUN :: Détention arbitraire de 04 jeunes : Shanda Tonme suggère à Beti Assomo d'ouvrir une enquête :: CAMEROON

Dans une note parvenue à l'instant à la rédaction de camer.be et adressée à Monsieur le Ministre délégué à la présidence de la république du Cameroun chargé de la défense, Monsieur Shanda Tonme, Médiateur Universel et Président de la Commission indépendante contre la corruption et la discrimination (COMICODI) implore la promptitude du Ministre, pour une enquête des plus diligentes et des plus rigoureuses sur un dossier lié à la détention arbitraire de 04 jeunes dans les cellules de la gendarmerie nationale, d’abord à Mfou et ensuite au Groupement territorial de Yaoundé.

L'intégralité de la lettre en dessous

"Yaoundé, le 09 Septembre 2024

Le Médiateur Universel, Président de la Commission

A

Monsieur le Ministre délégué à la présidence de la république chargé de la défense

Objet : TRENTE ET UN JOURS (31) DE DETENTION DE QUATRE JEUNES CITOYENS SOUS DE FAUSSES ACCUSATIONS

DEMANDE D’OUVERTURE D’UNE ENQUETE RIGOUREUSE

Monsieur le Ministre,

J’ai l’honneur de vous présenter mes compliments, et d’éveiller votre précieuse attention, sur une situation de détention arbitraire particulièrement gênante autant que compromettante pour notre image.

En effet, quatre jeunes gens, dont tout montrerait dorénavant qu’ils sont innocents, ont été détenus durant 31 jours, torturés et sévèrement battus, dans les cellules de la gendarmerie nationale, d’abord à Mfou et ensuite au Groupement territorial de Yaoundé. Ces jeunes qui n’ont été finalement libérés provisoirement que le 05 septembre par le parquet de MFOU, avaient été interpellés par des éléments de la première région de gendarmerie.

Au cœur de cette affaire, un soupçon d’assassinat, mais qui en réalité, serait une affaire de règlement des comptes d’un vaste réseau de trafic de drogue mêlant des hommes en tenue. Le dealer, le boss, très introduit, trouverait ainsi à punir les mauvais payeurs, en recourant semblerait-il, à des soutiens parmi nos FDS.

Mais hélas, cette fois, lors d’une rafle commanditée par le BOSS, ces enfants se seraient tout simplement retrouvés au mauvais endroit et au mauvais moment, bien qu’étant hors de cause, et ignorants des faits. Ils auraient donc subi durant trente et un jours, les pires traitements, dont l’un avec une grave blessure au pied par balle, mais restant sans soins. OLOUA TRESOR et KONO MOLLO sont deux des victimes.

En tout état de cause, j’implore la promptitude du Ministre, pour une enquête des plus diligentes et des plus rigoureuses. Nous ne pouvons pas tolérer des travers et des dérives de la part de nos FDS en ce moment, et je suis témoin de la façon dont vous avez sagement et très professionnellement traité ce genre de situation par le passé. La lumière s’impose dans cette affaire pour nous éviter de nouvelles provocations humiliantes par les partenaires publics et privés étrangers.

Dans l’attente, je saisis l’occasion pour redire mes encouragements ainsi que mon attachement et mon respect à nos forces./.

SHANDA TONME"

Parent de victime : 699 85 94 96