Pour le Médiateur Universel, Président de la Commission, "il est important de rappeler le caractère diversifié, pluriel et arc-en-ciel de la nation camerounaise. Nul n’a le droit de nous pousser vers la guerre civile" dans les réseaux sociaux.

MESSAGE URGENT POUR TRES LARGE DIFFUSION, A L’ATTENTION DES MEDIAS ET DE L’OPINION PUBLIQUE EN GENERAL, RELATIF A LA PROPAGATION DU DISCOURS SECTAIRE, HAINEUX ET SUPREMACISTE DE NATURE A FOMENTER LA GUERRE CIVILE DANS LE PAYS



Depuis quelques temps, les réseaux sociaux sont inondés de discours pamphlétaires, conçus et délivrés exactement comme des lance-flammes destinés à susciter des troubles, la haine des divisions.

Les auteurs de ces entreprises effrayantes sont armés de propositions et de projets abjects ainsi que de fausses certitudes hallucinantes.

En effet ils n’hésitent pas à mettre en exergue des incantations suprématistes dignes des Boers des temps de l’apartheid en Afrique du Sud, et du Ku Klux Klan dans le sud des Etats unis des années 1950. Les auteurs sont les seuls et souverainement responsables.

Face à cette situation chargée de dangers, puisque n’importe quel fou et des simples d’esprit pourraient être tentés de s’y référer, il est important de rappeler le caractère diversifié, pluriel et arc-en-ciel de la nation camerounaise.

Nul n’a le droit de nous pousser vers la guerre civile, et nul n’a le droit de proposer d’éradiquer une discrimination ou une gouvernance contestée articulée sur la tribu par d’autres travers pires que ceux combattus. Il faut faire preuve de maturité.

Le destin de notre pays est irrémédiablement ancré dans la promesse d’un dialogue inclusif, de la tolérance mutuelle et de la paix construite sur un consensus propre. Nous devons tous travailler patiemment, consciemment, tranquillement et résolument avec foi, pour ce but./.

SHANDA TONME, le 15 Août 2024