Nouveau sur la scène musicale camerounaise : Yuta l'enfant du pays reçoit l'onction familiale

La date du 26 juillet 2024 , restera inscrite à jamais dans les plus belles pages musicales de ce jeune artiste "YUTA" né au Cameroun et grandi en France décide de revenir sur sa terre natale le Cameroun avec ce qu'il a de plus beau à offrir la musique.

"La Case des Arts" de Yaoundé ce haut lieu de la culture où se mêle différents brassage inter-culturel, qui a vu éclore les talents , les pépites, les voix d'or de la musique camerounaise mondiale et internationale a été le lieu choisi par le label de production Talent Sauvage ( TS Prod) sous la houlette du management artistique de Kamer Street's Agency pour présenter de façon officielle l'EP de 6 titres : "L'enfant du pays" de ce nouveau embryon musicale "YUTA".

13h 30, le temps s'arrête , la case des arts est inondée, un seul bruit sonore , une chanson tourne en boucle "Tchop Money" inonde les esprits sans avis , ni autorisation, le carré familial mime à coeur, d'un sourire jovial les paroles de cette mélodie. On est juste tenté de copier la cadence. Prise de parole de YUTA , 11 ans de vie en France , 22 ans d'âge , originaire de la région du Centre Cameroun ENYENGUE Merlin de son vrai nom , tout confiant et déterminé s'ouvre à coeur joie aux hommes de médias et acteurs du showbiz camerounais.

YUTA en lui seul c'est 99% de talent laisse dire son manager, visage et nom bien connu du paysage musical Camerounais "Crao le Sage ATANGANA".

Tant qu'on porte en nous les germes de l'Afrique faut jamais douter, ni envier quelqu'un . Ce message central que véhicule son EP résume la quintessence et l'essence même de cet artiste enfanté dans une famille où la croyance en Dieu le père prime.

UN MOT SUR LE PROJET MUSICALE : ENFANT DU PAYS.

Cette conférence de presse d'entrée de jeux avec deux enjeux majeurs : la présentation officielle du label Talent Sauvage (TS Prod )suivi de l'Ep dans son intégralité qui engendre l'équipe managériale.

10 ans que le label Talent Sauvage existe mais de façon professionnelle ce 26 juillet 2024 , précise son producteur Lucky+ 2 . Deux réalisateurs de renommée mondiale Fabien Nguemo, DJ Kris ont réalisés en intégralité les 6 vidéogrammes de ce projet , aux sonorités Afrobit, et plusieurs colorations musicales ; bien que l'artiste YUTA soit influencé par la "Rumba, le style Nadja".

La carrière d'un artiste se construit, nous sommes sur un plan de carrière pour l'artiste, nous allons step by step lâche dans la salle son manager Crao le Sage ATANGANA.

Il faut le préciser, aux environs de 15h , l'équipe artistique dévoile de façon exclusive le vidéogramme du premier single "Tchop Money" un clip au standard Hollywoodien , cette fois encore Fabien Nguemo frappe d'un coup : YUTA qui apparaît en signature en grand écran sur un fond orange , l'étalonnage, le mixage, le montage tout est parfait et nickel. On peut déjà imaginer la vision artistique du Label.

L' audio "Den Den" réalisé par DJ Kris annonce déjà que la conférence tir à sa fin l'enfant du pays qui rêve porter haut musicalement parlant les couleurs Vert, Rouge, Jaune du drapeau camerounais lui qui malgré les circonstances de la vie n'a pas pu poursuivre son aventure footballistique. On précise que l'EP sera disponible dès le mois d'août prochain sur toutes les plateformes de distribution digitales.

QUELQUES SUGGESTIONS.

Que le label Talent Sauvage (TS Prod ) mette en place une équipe artistique complète de professionnels et non d'amateurs ou d'aventuriers alliant Book maker, attaché de presse culturel, communicateur, designer qui travaillera sur l'image vestimentaire de l'artiste, un graphiste, un community manager et social manager etc. Confère le livre «management artistique et projets culturels au Cameroun d'Isidore Tameu disponible sur Amazon».

Comme il a choisi s'appeler "l'enfant du pays" avec ce choix artistique émanant de sa passion pour le dessin animé Naruto "YUTA" doit être le reflet au-delà de ce nom d'artiste l'essence même de ce patronyme "L'enfant du pays". Nous suggérons afin de compter que son label puisse le plonger culturellement dans l'apprentissage et la dialectique de nos langues vernaculaires malgré son influence occidentale qui a tendance à l'influencer .

"Tchop Money" le premier single de l'Ep on n'avait à peine à décerner phonétiquement les paroles dite en langue .

Ne dit t-on pas que «s'ouvrir au monde grâce aux influences culturelles des autres c'est bien ....mais plus davantage aux nôtres nous identifie et nous rend unique» . Bip UP! à Lornoar et Blick Bassy qui écument des scènes internationales grâce à nos langues ( Éton, Bassa).

15h 45.... 16h - père ENYENGUE le géniteur de l'artiste "YUTA" vient clore la naissance de cet EP avec une parole de bénédiction, que c'est rare et quasi inexistant dans cet univers que nous avons choisi de suivre par passion et non par conviction.