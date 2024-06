CAMEROUN :: Agritech Startup Gajo Livestock vainqueur en Afrique et retenu par Global Startup Awards Africa :: CAMEROON

C'est parmi plus de 11000 participants, que Gajo Livestock du jeune homme d'affaires camerounais Fotso Ngassa , a été est retenu par la Global Startup Awards Africa. La startup va ainsi compétir dans deux catégories : "BEST AGRITECH" & "ECOSYSTEM HERO" pour l'Afrique Centrale.

Une distinction qui honore et récompense un travail acharné. L'équipe de Gajo Livestock n'a jamais faibli dans sa détermination à résoudre un problème d'un écosystème : la sécurité alimentaire ; le développement des zones urbaines et rurales grâce à la pratique de l'élevage, avec l'autonomisation des jeunes et des femmes. I s'agit aussi pour Gajo Livestock d'impacter dans le domaine de l'élevage à travers notre solution digitale qui facilite l'accès aux soins de santé des animaux avec une large inscription des acteurs du secteur.

Une révolution innovante dans le secteur agro-pastoral, grâce à l'intégration d'un système d'intelligence artificielle : Farm Genius 2.0 qui permet de résoudre en temps réel les problèmes immédiats de l'élevage.

https://public-voting.globalstartupawards.com/competition-public-voting/65dc81330032026127d3df95

Gajo Livestock Feeding Nations and Ecosystem solution for Africa