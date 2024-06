CAMEROUN :: Le CADIF 2024: pose les jalons de l'engagement de la femme et du jeune dans le numérique :: CAMEROON

Ce grand rendez-vous des acteurs clés du digital a été lancé ce 25 juin 2024 au cours d'une conférence de presse tenue dans la capitale politique camerounaise Yaoundé, rendu à sa troisième édition le Central Africa Digital Fair ( CADIF)

Le Cameroun accueillera cette édition du plus grand salon du numérique en Afrique centrale sous le thème : « Souveraineté numérique en Afrique centrale à l’ère de l’intelligence artificielle : enjeux, défis et perspectives. » du 23 au 25 octobre 2024 au Palais des Congrès de Yaoundé .

Pour être plus précis, ce salon rassemble les acteurs clés du digital en Afrique Centrale pour partager les innovations et les axes de développement de ce secteur en plein essor .

Dans son allocution de circonstance le promoteur du CADIF Jean Calvin Mengoumou Ayissi précise en ces termes notre particularité, «nous faisons le bilan de tous ceux qui se passent en Afrique Centrale pour l'amélioration de l'écosystème du digital, cette troisième édition nous nous pencherons en profondeur sur les thématiques suivantes : "La souveraineté numérique" : les États de l'Afrique Centrale ne sont pas encore soudés, car ils font face à des mastodontes qui leurs imposent leurs technologies, d'où l'élaboration d'une politique numérique propre aux États Africains .

La thématique 2 s'articulera sur "une réflexion poussée sur la fuite des cerveaux".

Il faut le préciser le représentant résidant de l'IAI Cameroun Armand Claude ABanda a pris part à cette conférence de presse, ce titulaire de la chaire de l'UNESCO Afrique -Centrale Accès -TIC, «salut l'initiative louable qui s'ouvre dans la sous -région; l'opération d'arrimage des formations des jeunes et des femmes aux NTIC , point commun avec l'UNESCO, la chaire de l'UNESCO est désormais partenaire du CADIF» précise t-il .

Cet événement est placé sous le Haut Patronage du Chef de l'État Paul BIYA, durant 3 jours, le CADIF 2024 au Cameroun se donne pour challenge 600 exposants attendus , 400 visiteurs. Comme objectif globale de cette édition, le salon vise à enrichir le débat sur l'importance de la souveraineté numérique des États de l'Afrique Centrale, tout en mettant en avant la dynamisme et le potentiel de l'entrepreneuriat féminin dans le domaine en pleine expansion, en accord avec les objectifs de la chaire UNESCO de l'Afrique Centrale, acces-TIC.

Soulignons que cette édition aura pour plus-value au delà de promouvoir, créer, sensibiliser, former, encourager. Un partenaire stratégique de nationalité slovène pour la mobilisation internationale; l'intégration du programme de l'IAI de la chaire UNESCO, la mise sur pied d'un réseau des Experts Africains de la Diaspora dans le domaine du digital et bien d'autres .

Une vision globale du CADIF.

Crééé en 2020, par "opportunities In Africa" le CADIF est la plus grande exposition de haute technologie en Afrique centrale, un rendez- vous annuel dans le monde numérique où les chefs de gouvernement, experts, innovateurs, investisseurs, chefs d'entreprises se réunissent pour discuter des nouvelles perspectives à l'ère du numérique et de l'intégration de la sous-région dans le monde du numérique. Ce catalyseur de la transformation numérique dans la sous - région Afrique Centrale s'efforce d'innover, d'intégrer et d'élever l'Afrique Centrale en stimulant la croissance numérique et en créant une plate-forme où l'Afrique Centrale rencontre l'innovation numérique. En fin de compte, la CADIF met l'accent sur le bien-fondé et la nécessité de mettre en oeuvre la technologie 5G, fondamentale pour le développement optimal de l'intelligence artificielle et de ses applications.