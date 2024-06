Crise Minsep #Fecafoot : L'Organisation du Match Cameroun-Cap Vert Sous Tension :: CAMEROON

À la veille du match tant attendu entre le Cameroun et le Cap-Vert, les tensions entre le Ministère des Sports et de l'Éducation (Minsep) et la Fecafoot restent palpables. Malgré les assurances de Prospère Nkou, membre du comité exécutif de la Fédération camerounaise de Football, qui a déclaré : "Vous pouvez être rassurés sur une question, samedi, le match aura lieu", les préparatifs révèlent une division nette entre les deux entités.

Un Effort de Collaboration Partagée

Hier, jeudi, au sortir de la réunion préparatoire du match au ministère des Sports, Prospère Nkou a tenté de rassurer les sceptiques quant à la tenue du match ce samedi à Yaoundé. La déclaration faisait écho à l’esprit du discours du Minsep, Narcisse Mouelle Kombi, qui a réuni toutes les parties prenantes pour la deuxième et dernière assise avant le duel entre les Lions indomptables et les Requins bleus. "Les défis ne pourront être relevés qu’avec la contribution des uns et des autres, avec des apports positifs des uns et des autres… Nous en appelions dernièrement à la consolidation de l’union sacrée autour des Lions indomptables", a indiqué le Minsep en ouverture des travaux.

Des Préparatifs Fragmentés

Malgré cet appel à l’unité, l’organisation du match révèle une préparation fragmentée entre le Minsep et la Fecafoot. Depuis l’entrée en stage des Lions indomptables lundi dernier à Yaoundé, c’est la tutelle de la Fecafoot qui assure toute la préparation des hommes de Marc Brys, sous toutes les formes. L’équipe nationale et son staff "poursuivent sereinement leur préparation suivant le programme arrêté par l’entraîneur-sélectionneur Marc Brys avec les moyens logistiques, les équipements et les matériels diligemment mis à leur disposition par l’État", a déclaré le ministre des Sports dans un communiqué radio du 5 juin dernier.

Réunions de Préparation et Déclarations

En parallèle de cette préparation sur le terrain, le Minsep continue de tenir des réunions de préparation, comme celle d’hier. "Il s’agit d’en appeler aux exigences de responsabilité, à la considération de la primauté de l’intérêt général, l’intérêt du Cameroun dans le domaine sportif, qui surpasse les intérêts sectoriels, parcellaires et partiaux", a ajouté Narcisse Mouelle Kombi. De son côté, la Fecafoot, bien qu’écartée de l’organisation de la mise au vert des Lions indomptables, se concentre sur l’organisation technique de la rencontre.

Le Secrétaire général de l’instance, Blaise Djounang, a rendu public un communiqué hier dans lequel il dévoile le programme des activités liées au match contre le Cap-Vert, y compris la réunion technique et le contrôle des passeports. "Les tickets produits par les soins de la Fédération constitueront pour le public l’unique accès valable pour le match de ce samedi", écrit Blaise Djounang.

Tensions Persistantes

Bien que l’organisation du match semble évoluer, des zones d'ombre persistent, notamment sur les hommes qui accompagneront Marc Brys sur le banc de touche des Lions indomptables. Le ministère des Sports semble avoir clos ce débat, mais la Fecafoot a relancé les discussions en déclarant que seules les personnes qu’elle aura accréditées pourront s’asseoir sur ce banc de touche demain. Toute autre personne que celles choisies par la Fecafoot entraînerait une sanction pour le Cameroun.

Un Match Crucial pour le Cameroun

Le match de ce samedi est crucial pour le Cameroun, tant sur le plan sportif que pour la gestion interne de ses institutions footballistiques. Les divergences entre le Minsep et la Fecafoot, si elles ne sont pas résolues, pourraient avoir des répercussions non seulement sur l'organisation des matchs à venir, mais aussi sur l'image du football camerounais à l'international. La volonté de part et d'autre de mettre l'intérêt général au-dessus des intérêts sectoriels sera déterminante pour l'avenir des Lions indomptables et du football camerounais dans son ensemble.

En conclusion, alors que les préparatifs se poursuivent sous une tension palpable, tous les regards sont tournés vers Yaoundé, où les Lions indomptables s’apprêtent à affronter les Requins bleus du Cap-Vert.