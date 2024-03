Cameroun :: Développement De La Lékié: Le Rafdel Équipe Le Centre Multimédia D'elig- Mfomo :: Cameroon

Le Rassemblement fraternel pour le développement de la Lékié ( Rafdel), était dans l'arrondissement d'Elig- Mfomo samedi dernier, dans le cadre de sa quatrième tournée de remise de dons en équipements divers aux institutions. La Lékié est un département de la région du Centre, et dont Elig-Mfomo est l'un des neuf arrondissements.

Déployée dans cet arrondissement le 02 mars 2024, l'association Rafdel a équipé la ville de 12 lampadaires solaires, placés dans les coins les plus sombres de la ville. Dans le même ordre d'idées, le centre multimédia de la ville a été équipé de 10 ordinateurs complets ; 100 paires de lunettes médicales ont été offertes ; un rayon de lecture ( livres ) et un rayon de pharmacie au profit de plusieurs établissements de l'arrondissement d'Elig-Mfomo. Tous ces matériels, d'une valeur de plusieurs millions de francs CFA, sont l'oeuvre des contributions volontaires des fils et filles de la Lékié, membres ou non du Rafdel, Un match d'exhibition de football ayant opposé la coordination centrale de Rafdel à la coordination locale, a précédé la cérémonie présidée par le 3 ème adjoint préfectoral de la Lékié, Mbia Monti Anicet.

Dans son allocution de bienvenue, le maire d'Elig - Mfomo, Stanislas Ayissi, qui lui-même a prêché par le bon exemple en appuyant l'initiative, a félicité le Rafdel. " Je tiens à vous préciser qu'il s'agit du développement et non de politique. Je vous remercie pour les dons offerts, et voudrais vous exhorter d'aller de l'avant. Continuez à parler développement ! ", a scandé l'édile de la ville. La coordinatrice Rafdel d'Elig- Mfomo, Sophie Charlotte Mbia n'a pas manqué de remercier particulièrement le maire pour son appui, tous les contributeurs, dont les élites du département de la Lékié.

Pour sa prise de parole, le président fondateur du Rafdel, Dr Joseph Dzene Edzegue, par ailleurs chef de département de Communication et Journalisme à l'université d'État de Ngaoundéré dans l'Adamaoua, a fait savoir que " ces dons sont le fruit des enfants de la Lékié, soucieux d'accompagner l'Etat à atteindre sa SND 30 ( Stratégie nationale de développement à l'horizon 2030, Ndlr) à travers l'approche participative communautaire ".

Représentant le pouvoir central, l'adjoint préfectoral qu'accompagnait le sous-préfet d'Elig- Mfomo, s'est dit heureux de voir les fils et filles du département de la Lékié, mobilisés. pour le développement local et participatif, et a rassuré du soutien des autorités administratives pour autant que ces initiatives seraient destinées au bien-être des populations.

Après Sa'a en juillet, Evodoula en septembre, Okola en décembre 2023, et Elig- Mfomo le 02 mars courant, c'est l'arrondissement d'Obala qui accueillera la prochaine halte du Rafdel que d'aucuns surnomment déjà "Caravane du développement ". L'objectif selon les dirigeants de l'association qui compte déjà près de 1500 membres ( actifs et dormants ), étant de faire le tour des neuf arrondissements du département, au terme de l'année 2024, avant de tenir une Assemblée générale qui devra alors évaluer le chemin parcouru, arrondir les angles et redéfinir une nouvelle politique de mobilisation pour un développement participatif et inclusif plus efficient et fédérateur.