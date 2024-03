Cameroun :: Yaoundé Et L'éclatant Succès De La Techwomen 2024 :: Cameroon

Un hôtel huppé de Yaoundé, a,le 27 février 2024, servi de cadre à l'événement dénommé TechWomen 2024.

Un événement qui a vu la participation de plus de 100 femmes, issues de 21 pays, et pris part à des discussions sur le réseautage, le leadership durable et l’autonomisation des femmes. En effet, l'événement a réuni des leaders technologiques pour contribuer à façonner un avenir diversifié, dans le cadre des activités du TechWomen Delegation Trip.

Directrice générale de la Cameroon Telecommunications (Camtel ), Judith Yah Sunday Achidi était de l’événement. Elle a assuré les organisatrices du soutien inébranlable de l'entreprise publique des télécommunications du Cameroun, l’un des partenaires majeurs de TechWomen 2024. « Camtel c’est une société high-tech, donc c’est tout à fait normal que nous puissions soutenir les femmes qui sont le cœur de ce métier très scientifique et technique. L’objectif est de pouvoir accompagner cette association qui est basée aux Etats Unis et qui rassemble l’ensemble de femmes dans le monde entier dans le domaine technologique. C’est une fierté de faire partie de cette organisation », a confié la DG de Camtel.

Présidente de l’association TechWomen Cameroon , Aurel Tayou et ancienne participante au programme TeachWomen en 2016, a fait une présentation claire du programme.

« TeachWomen est un programme qui émerge les femmes dans le domaine des STEM -science, technology, engineering, and mathematics, NDLR) à la Silicone Valley, au cœur même de l’écosystème entrepreneurial le plus dynamique au monde, et on ne peut sortir que de là avec les compétences, avec le réseau avec le mindset nécessaire qui nous rendent sûr et capable de casser la baraque. C’est un programme qui concerne toutes les femmes des 21 pays concernés par le programme, ça n’a rien avoir avec le niveau de vie si je peux le dire ainsi. Ça concerne les femmes qui ont la capacité de créer de l’impact, les femmes à potentiel développé, des femmes capables d’accompagner d’autres, les femmes capables de réaliser des choses importantes pour leur devenir et sachant que le but du programme c’est de capacité les femmes qui y participent afin qu’elles rentrent dans leur pays pour créer davantage l’impact dans leurs domaines. » a expliqué la PDG de Brain-Booster, un accélérateur d’entreprises qui apporte aux entrepreneurs camerounais des solutions modernes et éprouvées de travail collaboratif et de développement d’affaires.

TechWomen se donne pour mission de responsabiliser, connecter et soutenir la prochaine génération de femmes leaders dans les domaines des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques (STEM) en Afrique, en Asie centrale et du Sud, ainsi qu’au Moyen-Orient. En fournissant l’accès et les opportunités nécessaires, TechWomen vise à faire progresser les carrières, à concrétiser les rêves professionnels et à inspirer les femmes et les filles au sein de leurs communautés. Grâce au mentorat et aux échanges, TechWomen renforce les compétences professionnelles, favorise la compréhension mutuelle entre les réseaux professionnels et stimule l’intérêt des filles pour les carrières STEM en les exposant à des modèles féminins.

Les activités de la Techwomen débutent en juin 2011, avec 37 participantes, venues d’Algérie, d’Égypte, de Jordanie, du Liban, du Maroc et des Territoires palestiniens. TechWomen gagné de nouveaux horizons. En 2012, le programme a integré des femmes de Tunisie et du Yémen, avant de voir le nombre doubler en 2013, avec l’ajout des Camerounaises, des Kenyanes, des Nigérianes, des Libyennes, des Sierra Leoniennes, des Sud- Africaines, des Zimbabwéennes, des Rwandaises. En 2015, il a connu une expansion vers le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, le Turkménistan et l’Ouzbékistan.