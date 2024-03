Cameroun :: Madame Ketcha Courtes Unit Les Langues Maternelles A Maroua :: Cameroon

Madame Célestine Ketcha Courtes, Ministre de l’Habitat et du Développement Urbain, continue d’impressionner par son charisme exceptionnel et son engagement politique. Elle s’affirme de plus en plus comme le symbole d’une femme politique active sur le terrain, rappelant les actions de Madame Foning. Son influence a débuté à Bangangté, lorsqu’elle était maire, et s’est étendue à travers divers forums et actions sociales, démontrant une générosité et un humanisme inégalés. Que ce soit à Bangangté, Douala, ou ailleurs, elle se distingue par son implication dans les quartiers et son dévouement envers les défavorisés de toutes régions.

Elle consacre son temps à des activités sociales à travers sa Fondation où elle œuvre pour redonner espoir et sourire à des milliers d’orphelins ainsi qu’aux personnes démunies, couvrant ainsi toutes les régions du pays. L’importance de son action sur le terrain souligne la nécessité pour les acteurs politiques d’être proches du peuple et de tous les citoyens.

Ce qui a particulièrement marqué les esprits et motivé la rédaction de cet article, c’est le plaisir ressenti en entendant Madame Ketcha Courtes s’exprimer dans une langue vernaculaire du nord du Cameroun lors de sa visite à Maroua. Cette démonstration de familiarité a créé une connexion spéciale avec ses hôtes, suscitant la surprise et l’émotion. Un épisode qui souligne l’importance des langues vernaculaires dans la société camerounaise. Cet article plaide donc en faveur de l’introduction de celles-ci dans le système éducatif dès l’école primaire.

La scène à Maroua, où Madame Ketcha Courtes s’est exprimée dans la langue locale, met en lumière le rôle essentiel des langues maternelles dans l’unité nationale et le renforcement du vivre ensemble. Nous exprimons la nécessité d’intégrer les langues vernaculaires dans le quotidien des Camerounais pour réduire la fracture linguistique existante dans un pays aux multiples langues. À l’approche du 8 mars, Madame Ketcha Courtes reste une référence en tant que ministre du parti au pouvoir. Sa participation à des événements tels que l’inauguration de la mosquée de Garoua témoigne de son engagement et de sa fierté en tant que native de Maroua.

Elle réaffirme son attachement à mener à bien les projets initiés par son président, dénonçant les interprétations malveillantes de ses actions. En résumé, Célestine Ketcha Courtes continue d’émerveiller par son engagement social, politique et familial. Son utilisation des langues vernaculaires renforce l’idée de l’intégration de celles-ci dans la vie quotidienne pour favoriser la compréhension mutuelle et préserver la richesse culturelle du Cameroun.