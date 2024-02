Cameroun :: Promote 2024: La Boisson Chaude Medim Me Zon Ambassadeur De La Culture Du Sud :: Cameroon

Boisson chaude, plus précisément une boisson chaude obtenue à base d'infusion d'aubergines sauvages et autres plantes du verger local, le Medim Me Zon, est l'ambassadeur de la culture de la région du Sud au Salon de l'Entreprise, de la PME et du Partenariat de Yaoundé ( Promote), en cours au palais des congrès de Yaoundé depuis une semaine, et qui rentre en gare demain, dimanche 25 février 2024. Medim Me Zon c'est aussi le nom de l'entreprise dont Appolonie NGONO dite Nicaise est la promotrice. Son stand affiche fière allure dans l'espace réservé à la Cooperaton suisse.

L'entreprise Medim Me Zon fait partie du milliers d'entreprises et PME présentes à Promote, avec une trentaine de pays, des secteurs d'activités aussi divers que variés. Promote est de ce fait une belle vitrine pour Medim Me Zon de faire connaître sa tisane au grand public, aller à l'assaut de nouveaux espaces de marchés. Et malgré sa jeunesse ( créée seulement depuis trois ans ), Medim Me Zon a su se frayer une place au soleil. La jeune entreprise a déjà reçu plusieurs distinctions. Sa capacité de production monte en régime d'année en année, et l'entreprise qui emploie de nombreux jeunes, n'a pas hésité à les former aux techniques de conservation et de transformation des aubergines sauvages.

PME ambitieuse, Medim Me Zon caresse le rêve d'un maillage national total. Elle compte 30 points de vente repartis à Yaoundé et Douala. Sa promotrice fait toutefois savoir que des livraisons sont effectuées vers d'autres villes du pays. Mieux encore, l'entreprise exporte déjà sa boisson chaude à l'international : Gabon, Cote- d'Ivoire, France, États-Unis, Angleterre.

A court terme, confie Appolinie NGONO la promotrice de Medim Me Zon, l'entreprise compte satisfaire à une demande de plus en plus importante en produits sains et naturels dans la sous- région Afrique Centrale.

La consommation sans modération de Medim Me Zon, affirme sa promotrice, nettoie le mauvais cholestérol à hauteur de 98%, nettoie les reins, prévient les problèmes de tension, hypertension, de rhumatisme et de fatigue. Un anti oxydant en somme.