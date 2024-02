Cameroun :: Promote 2024 ( Énergie ): Edc Se Projette Sur Un Mixte Hydro- Solaire Bon Marché :: Cameroon

Le Salon international de l'entreprise, de la PME et du partenariat de Yaoundé ( Promote ) est en cours au palais des congrès de la capitale politique du Cameroun. Electricity Development Corporation ( EDC), y prend part. C'est le bras séculier de l'Etat en matière énergétique. L'entreprise d'État, selon des informations puisées à bonne source, a déjà les regards tourné sur le solaire flottant. Aussi EDC ambitionne- t- elle de passer à un mixte hydro-solaire bon marché.

Le stand d'EDC qui est située à l’esplanade du palais des congrès de Yaoundé, dégage une allure fière et glamour. Il s'agit d'un bâtiment flambant neuf fait de matériaux provisoires, et floqué aux couleurs de l’entreprise. Avec une rare courtoisie, l'entreprise accueille ses nombreux visiteurs et échange avec ces deniers sur ses activités. Les étudiants et les techniciens du secteur énergétique sont particulièrement intéressés, eux qui ne boudent pas le rêve d'être un jour enrôlé à EDC.

De nos informations, nous apprenons que tous les projets gouvernementaux concernant le secteur de l’énergie d'EDC ont été bouclés à ce jour. C'est le cas des barrages de Memve’ele et Lom Pangar (dans ses composantes barrage plus usine). Et l'usine de pied n'est pas à la traîne. "La région de l’Est aujourd’hui est l’une des régions qui a moins de problèmes d’énergie. C’était la seule région qui était alimentée par le thermique à 100%. Aujourd’hui l’Est a toute une usine à elle dédiée de 30 MW », revèle une source qui a requis l'anonymat.

Quant au volet industrialisation, l’on apprend de source interne à EDC que l’énergie qui est produite par Lom pangar sera un véritable coup de pouce pour les industries forestières et même pour d'autres secteurs industriels. « Aujourd’hui on a mis une énergie stable c’est à dire que sur 30 MW on peut être capable de produire. Le besoin industriel et touristique actuel de la région de l’Est est de 11 Mw. C’est l’occasion donc pour les grandes entreprises de s’installer davantage. C’est pas n’importe quelle énergie c’est de l’hydro dont le coût général est très faible. ça permet aux industries réellement de s’implanter dans la région de l’Est. C’est pour cela qu’ici à Promote on met en vitrine l’usine de pied de Lom pangar parce que c’est un modèle type d’une production énergétique pour développer une région. », nous fait-on savoir.

La plus-value d'être à Promote

Pour ce qui est de la participation d'EDC à la foire Promote, l'entreprise publique choisi de mettre un accent particulier sur l’usine de Lom Pangar. Et pour ce faire, une réalité virtuelle y est projetée au sein de leur stand en vue de permettre aux visiteurs une balade dans l’usine, et toucher du doigt la viabilité du barrage. Une partie de l'opinion étant encore sceptique sur son l’opérationnalisation.

Concernant les projets, l’on apprend à bonne source que EDC va passer à un mixte hydro solaire. Pour faire simple, il s'agit des productions du barrage plus le solaire. « EDC entant faire du solaire flottant c’est- à- dire qu’on préfère faire des panneaux solaires au dessus des retenues. C’est un vrai mixte hydro solaire parce que quand vous faites le solaire sur les retenues d’eau vous avez déjà des nids d’évacuation d’eau qui existent. C’est plus facile quand c’est sur la retenue ça vous facilite le projet parce qu’il n’y a pas des indemnisations à faire » fait savoir un responsable ayant préféré taire son identité. Et d'ajouter que ce processus permet de régler le problème de crues en période de baisse de débit grâce à une centrale photovoltaïque qui sera dans les installations.

Des ambitions pour 2024

De nos informations, nous nous faisons dire qu'EDC compte lancer de nouveaux projets avec l’appui du gouvernement, des partenaires et des bailleurs de fonds, étant donné que la demande en matière d’énergie croit de presque 10% chaque année. « Il faut continuer à construire les barrages, des infrastructures énergétiques puisque l’industrialisation du pays va consommer tout celà. Donc 2024 c’est véritablement se battre à mettre en place de nouveaux projets et tout. Quand la hiérarchie va dire le moment venu c’est tel ou tel projets », explique notre source.

Pour plusieurs observateurs, EDC est une jeune entreprise dont il faut encourager les bons résultats jusqu'ici obtenus. Seulement, ajoute- on, l'entreprise doit travailler pour sa visibilité et sa vulgarisation auprès d'un public manifestent de plus en plus son désir de la voir se manifester pendant les longues coupures d'énergie dont le pays tout entier demeure cependant malheureusement victime, y compris Yaoundé et Douala les deux capitale politique et économique du Cameroun