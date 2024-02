Cameroun :: Paul Biya Pourrait Augmenter Les Prix Des Carburants Ce Vendredi 02 Février :: Cameroon

Selon plusieurs confidences, les prix des carburants pourraient être revus à la hausse ce vendredi , 02 février 2024.

Nos supputations sont fondées sur le subtil discours du président de la République, Paul BIYA, le 31 décembre dernier, lorsqu'il abordait la subvention des carburants a la pompe par le gouvernement.

Et ce jour, vendredi, 02 février, se tient a 13 heures locales, au siège de la Caisse de Stabilisation des Prix des Hydrocarbures ( CSPH) à Yaoundé, une réunion de concertation sur le sujet. Celle-ci va être présidée par le ministre du Commerce, Luc Magloire MBARGA ATANGANA, par ailleurs président du conseil d'administration de la CSPH.

L'invitation qui porte la mention " très urgent ", a été signée hier, et concerne le ministre de l'Eau et de l'Energie, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les presidents des organisations syndicales, ainsi que les représentants de la gendarmerie et de la police.

Et selon des alertes, les salaires pourraient connaître une augmentation de 4,3 %, tandis que le litre de super pourrait passe de 730 a 905 FCFA, le gazoil de 720 a 900 FCFA, le pétrole de 350 a 570 francs CFA.

Les Camerounais restent attentifs au journal de 17 heures.