Cameroun :: Ange Sama : :" Le Secret Du Sourire Radieux De Chantal Biya Réside Dans La Bonté De Son Coeur" :: Cameroon

Après la cérémonie de présentation de voeux 2024 à la Première dame du Cameroun, le 06 janvier, Ange SAMA n'a pas résisté à la tentation de s'essayer à une sémiologie du sourire de Chantal BIYA.

Dans une vidéo en circulation sur les réseaux, l'ancien président de la Fédération camerounaise d'athlétisme décode le tempérament jovial de Chantal BIYA, lorsqu'un jour après le chef de l'État, elle a reçu à la résidence principale du palais présidentiel, au quartier Étoudi à Yaoundé, les voeux des épouses du corps diplomatique, celles des corps constitués nationaux, et bien d'autres personnalités diverses.

Ayant fait partie de ceux qui ont eu le privilège de serrer la main de la Première dame du Cameroun et de poser avec elle, Ange SAMA ne se fait pas prier. " Le sourire radieux, communicant et contagieux de la Première dame réside dans la bonté de son coeur", déclare sans ambages le délégué à la Communication de la section du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ( Rdpc ) de la Sanaga Maritime - Centre 1( Edea 1er dans la région du Littoral ). Celui qui est par ailleurs 1er vice - président de la ligue régionale d'athlétisme pour le Centre, et non moins chef de la grande famille SAMA AYISSI, comme on peut le voir dans la vidéo, affirme avoir eu le courage de faire remarquer à Chantal BIYA qu'elle était déjà fatiguée ( il y avait près de 2 000 personnes invitées à la cérémonie de voeux ), parce que debout depuis des heures. Et selon lui, la Première dame, malgré cela, a toujours eu son sourire jovial en réaction, tout en admettant par un geste de la tête, qu'elle était déjà effectivement fatiguée, mais que ses invités étaient d'un grand prix. Toutes ces qualités qui pour Ange SAMA, ne sont pas ex- nihilo chez Chantal BIYA, sont plutôt l'émanation d'un coeur d'agneau.

Le propos de Monsieur SAMA arrive à son point culminant, lorsqu'il inscrit Chantal BIYA dans la légende, en révélant que la Première dame a pris sur elle de ne pas faire attendre ses convives pendant longtemps, malgré les contraintes protocolaires qui les avaient obligés à être plus tôt au palais présidentiel. " Cela traduit le respect de de la Première dame pour ses invités", argue Ange SAMA qui magnifie le cœur soyeux de Chantal BIYA qui a offert des cadeaux à tous les convives

En un mot comme en mille, Ange SAMA dépeint une Première dame camerounaise, spontanée, magnanime, à l'humanisme proverbial. Ce qui selon lui, la place à des années - lumière de la Première dame présentée par une personnalité publique en mal de sensation et de repères, et qui, avec un peu de rationalité, ne devrait s'en prendre qu'à elle- même, à son hygiène de vie trop peu recommandable, et faire l'exégèse de ses échecs, frustrations et promesses non tenues dont la Première dame n'est en rien responsable.

Suivre une séquence vidéo de la cérémonie de voeux à la Première dame, mettant en scène Ange SAMA, pour comprendre sa sémiologie du sourire de Chantal BIYA.