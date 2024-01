Cameroun :: Mort De René Dieudonné Fouda Le Commissaire De Police De Jean Miché Kankan :: Cameroon

Réputé dans le rôle de commissaire de police dans les scénarios du très regretté et légendaire humoriste Jean Miché KANKAN, René Dieudonne FOUDA est mort ce mardi 09 janvier 2024, des suites de maladie.

Il se raconte que René Dieudonné FOUDA était doué pour la comédie. Bien plus, il avait su concilier cinéma et journalisme. Sa créativité demeure une grande leçon pour les générations d'humoristes, à l'ère des NTIC. Il restera à jamais dans l'histoire du théâtre, avec notamment ses rôles de commissaire de police, de docteur aux côtés du très regretté Jean Miché KANKAN, Vincent de Paul NKOA (l'élève interntional) et d' Aladji TOURÉ, NDJANA Basile (Mandjunga, Malam). L'on pouvait alors rire à loisir, malgré les vicissitudes de la vie.

Les rôles incarnés par René Dieudonné FOUDA permettait à Jean Miché KANKAN de dénoncer l'absence de 'conscience et d'engagement des fonctionnaires à servir les usagers. Un humour prémonitoire de ce que vit le Cameroun ajourd'hui.