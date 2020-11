Je garde de très bons souvenirs de Maradona. On a eu du respect pour lui, parce qu’il a aussi été le premier à respecter les footballeurs africains. Et il me l’a fait savoir.

Le décès de Maradona est aussi une grosse perte pour le football africain. Quand vous voyiez Diego Maradona sur un stade, il jouait comme un footballeur africain.

C’est une grosse perte mondiale. La dernière fois qu’on s’est rencontré, c’était en 2011 aux Etats-Unis où nous étions invités à disputer un match de gala des anciennes stars mondiales du football.

On a reparlé de la Coupe du Monde 1990. On a beaucoup causé. Il n’a cessé d’admirer notre équipe nationale, qu’il félicitait beaucoup. Il a demandé si c’était les mêmes joueurs qui étaient en place. Je lui ai dit non. Et il a dit que nous avions une équipe solide.

On était dans le même hôtel. J’étais même le joueur avec qui il causait beaucoup.