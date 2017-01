   Cameroun,Cameroon Camer.be, l'information claire et nette::Cameroun,Cameroon Camer.be

CATASTROPHE FERROVIAIRE DU 21 OCTOBRE 2016 DANS LA LOCALITE D'ESEKA : RAPPORT DE BENOIT ESSIGA, EXPERT FERROVIAIRE I-PREAMBULE Par réquisition N°001618 DU 11 Novembre 2016, nous avons été désigné pour éclairer l’enquête conjointe Police-Gendarmerie mise sur pied par le Procureur Général près la Cour d’Appel du Centre dans le ... 26 Jan 2017 13:06:19 FRANCE-CAMEROUN-DIASPORA: UN GROUPUSCULE DE PERSONNE MAL INTENTIONNÉE FAIT MAIN BASSE SUR LES ÉVÉNEMENTS PARISIENS Il y'a un groupe de personnes à Paris qui ont décidé de saboter tout ceux qui leur résistent. En principe ce sont des gars que vous côtoyez tous les jours, ils ont l'air inoffensif mais en général, ils ont pour mission de saboter et de tuer tou...... 26 Jan 2017 11:14:54

Cameroon: Vincent Sosthène Fouda " After 43 years of separation, we must admit that our reunion was not stamped with cordiality" The MCPSD finally reminds the Cameroonian people that it is not the recall of the mutually inflicted and provoked suffering that the reconstruction of the national union must take place but by the sincere desire for reconciliation and the common search for paths towards harmonious coexistence, Which... 26 Jan 2017 11:44:44 L’andropause, la ménopause des hommes Le cycle ovarien de la femme est connu de tous, et parfois raillé par des blagues vaseuses. Ainsi, de telle femme contrariée l’on dira: « elle a ses règles ». Concernant une dame plus âgée, ce sera « c’est la ménopause ». P...... 26 Jan 2017 09:43:31

Etat civil : 6,5 milliards de F pour la réforme Une convention signée à cet effet mardi à Yaoundé entre l’Etat du Cameroun et l’Union européenne. Le Programme d’appui à la citoyenneté active (PROCIVIS) est une initiative qui vise à fac... 26 Jan 2017 10:49:29 Paris Jackson : « Je suis noire » / « Mon père a été assassiné » Le mannequin américain et fille de Michael Jackson a déclaré se considérer comme noire. Elle s’est aussi exprimée sur les conditions de la mort de son père. Dans une interview au magazine Rolling Stone, le mannequin américain Paris Jackson s&...... 26 Jan 2017 09:32:55

Forces de défense : Le BIR recrute à l’Extrême-Nord 4800 candidats frappent à la porte de ce corps d’élite. Venus de six départements, ils ont été évalués la semaine dernière à Maroua. 18 janvier 2017, quartier Salak à Maroua , nous sommes au camp du Bataillon d’inte... 26 Jan 2017 10:40:31 Le Zimbabwe contre-attaque aux appels au départ du président Mugabe Au Zimbabwe, le gouvernement défend son président Robert Mugabe après les appels à son départ. En début de semaine, ça n'est autre que Julius Malema, l'enfant terrible de la politique sud-africaine, qui a appelé le leader de 92 ans &agr...... 26 Jan 2017 07:18:07

¼ de finale de la Can 2017 : Les lions à Moanda. Dans le cadre du match comptant pour Le ¼ de finale de la Can qui l’opposera à l’équipe du Sénégal le samedi 28 janvier, les lions indomptables ont pris leurs quartiers à Moanda. Cependant que les supporters se mobilisent. Mobilisation des sup... 26 Jan 2017 10:33:45 Nigeria : Une kamikaze portait un bébé sur son dos lors d'un attentat Des femmes et des jeunes filles, voire des enfants, sont régulièrement utilisés pour perpétrer des attentats contre la population en ciblant des marchés... On ignore s’il s’agit d’une nouvelle tactique de la part de Boko Haram pour permettre au...... 26 Jan 2017 06:59:34

Suite aux manifestations du Sud-Ouest et du Nord-Ouest : Le gouvernement accélère la décentralisation René Emmanuel Sadi insiste sur la nécessité de donner une impulsion nouvelle à ce processus toujours inachevé. C’est un truisme d’affirmer que la décentralisation au Cameroun laisse un goût d’inachevé. L’irruption dans le ch... 26 Jan 2017 10:19:06 FRANCE-Cameroun, Diaspora: LADY PONCE A LA CIGALE: "JE SUIS BAMENDA" Le Cameroun est sous le choc des tensions politico-sociales qui secouent le sud-est et le nord-ouest, deux régions de culture anglophones. En demandant aux participants au concert qu’elle a si brillamment donné à la cigale de se lever et d'avoir une pensée &agra...... 25 Jan 2017 14:02:28

Justice : Ce qui est reproché aux leaders anglophones Me Nkongho Agbor Balla, Dr Fontem et l’animateur radio Mancho Bbc sont accusés d’actes de terrorisme. Le cabinet « Muna and Muna » (Ben et Akere) situé à la Fondation Muna à Yaoundé est très couru ces derniers jours. Hier, 24 janvi... 26 Jan 2017 10:10:05 Devenir hongrois, le parcours semé d’embûches d’un Africain Quand Marcelo Cake-Baly est arrivé en Hongrie en 1976 depuis la Guinée-Bissau, il n’imaginait pas les obstacles qu’il aurait à affronter pour obtenir la nationalité hongroise.Quarante ans plus tard, les choses ne se sont pas arrangées, comme en té...... 25 Jan 2017 13:48:35

Gato international présente ''la nuit du challenge'' L'artiste humoriste camerounais fait son entrée dans l'événementiel avec un show qui met en évidence l'art qu'il pratique. De plus en plus l'humour prend de la place dans le milieu artistique au cameroun.ceci est du à la nouvelle gén&e... 26 Jan 2017 09:01:00 Jammeh bénéficie bien de l'asile politique en Guinée équatoriale L'ex-président de la Gambie, Yahya Jammeh, a bien été accueilli en Guinée équatoriale après son départ samedi soir de Banjul pour l'exil sous la pression internationale, a confirmé pour la première fois Malabo mardi. Le pr&eacut...... 25 Jan 2017 13:36:10

Crise dans les régions anglophones - Maurice Kamto : Appel au patriotisme et au sens des responsabilités républicaines Le raidissement des positions observé dans la crise qui secoue les Régions du Nord-Ouest et du Sud-ouest de notre pays nous dicte le présent appel à la retenue, au rejet des provocations et aux dérives, à l'escalade de la violence, à la cr&eac... 26 Jan 2017 08:00:33 Au moins 7 morts dans une double explosion près d'un hôtel de Mogadiscio en Somalie Au moins sept personnes ont été tuées et plusieurs blessées dans l'explosion de deux véhicules piégés aux abords d'un hôtel du centre de Mogadiscio, suivie d'une attaque par des militants shebab armés, a-t-on appris de source ...... 25 Jan 2017 13:34:06

Douala : L'incivisme persiste dans la pénétrante ouest Des sanctions sont toutefois infligées aux automobilistes par les éléments du peloton routier motorisé de Bonabéri. Se rendre à Bonabéri ou entrer dans la ville de Douala pour un automobiliste en provenance de la région de l’Ouest est ... 26 Jan 2017 07:42:20 LA PRESIDENCE DE DONALD TRUMP: UNE FENETRE D'OPPORTUNITE POUR L'AFRIQUE Le bref discours que le président Trump a prononcé pendant sa prestation de serment en présence de 4 anciens présidents et des dignitaires américains était une véritable déclaration de guerre contre l'establishment constitué du compl...... 25 Jan 2017 02:29:45

Accaparement des terres : Mission d'investigation à Kribi Prescrite par le Mindcaf, elle avait pour objectif de s'enquérir de la spoliation des sols dont sont victimes les populations de Bella. Le ministre des Domaines, du Cadastres et des Affaires foncières (Mindcaf) veut mettre un terme à l'accaparement des terres dont son... 26 Jan 2017 07:37:03 FRANCE-CAMEROUN-DIASPORA: LADY PONCE A LA CIGALE: NON AU TRIBALISME Lady Ponce, la diva de la musique camerounaise lors du concert mythique à la cigale a remis la morale publique au goût du jour. Dans une ambiance bien rythmée, l’artiste dénonce les tares de la société camerounaise notamment le tribalisme et les divisio...... 24 Jan 2017 12:54:25

Vidéo : difficile reprise des cours dans les écoles anglophones au Cameroun Au Cameroun, les salles de classe des établissements anglophones restent quasiment vides. Plusieurs syndicats appellent à la poursuite des opérations "villes mortes" pour protester contre le pouvoir central, francophone. Reportage. Le mot d’ordre du gouvernement ... 26 Jan 2017 07:07:57 The first person president Donald Trump should ban from entering the US During his electoral campaign for the White House, Donald Trump promised to stop Muslims from entering the US in order to protect his country from the threat or plague of terrorism. This statement generated waves of criticisms all over the world. It is obvious that all Muslims are not dangerous; ...... 24 Jan 2017 12:00:37

Université de Yaoundé 1 : Encore un débat sur l’homosexualité Invité au Club de philosophie Kwame Nkrumah, le philosophe Hubert Mono Ndjana l’a décrite comme de l’impérialisme. Pour sa rentrée scientifique et culturelle qui s’est tenue le vendredi 20 janvier 2017, le Club de philosophie Kwame Nkrumah, dirig&eacu... 26 Jan 2017 06:29:37 L’Afrique, cadet des soucis de Donald Trump À peine arrivé à la Maison Blanche, Donald Trump commence à dévoiler les grandes lignes de sa politique étrangère. Et l'avenir du continent africain semble bien loin de ses priorités, sauf pour y faire du "business" et combattre l...... 24 Jan 2017 11:07:29

Premier anniversaire de deux MA60 chinois au service de la Camair-Co Dans le cockpit, Martin Tope est fier d'accueillir le journaliste après l'avoir invité à le rejoindre pour une plongée au cœur de la technologie de l'avion turbopropulseur, un des deux MA60 chinois en exploitation depuis début 2016 au Cameroun, af... 26 Jan 2017 06:23:49 FRANCE-CAMEROUN'DIASPORA:COMMUNIQUÉ À TOUTE LA DIASPORA MÉDICALE Dans le cadre de la journée mondiale de la santé, l'association des médecin Camerounais de France ( Medcam France ) en partenariat avec la représentation de l'ordre national des médecins Camerounais en France ( Onmc Cameroun FRANCE ) organisent sous le patr...... 24 Jan 2017 10:43:27

Au Cameroun, le pouvoir punit la minorité anglophone : plus d’Internet ! C’est une « belle histoire », comme les journalistes les aiment. Surtout quand il s’agit de l’Afrique, dont les images de tragédie font trop souvent le tour du monde. La Silicon Mountain – ainsi que se nomme l’écosystème de start-ups de ... 26 Jan 2017 06:17:51 RDC : l’opposant historique Tshisekedi s’apprête à quitter le pays L’opposant historique congolais Étienne Tshisekedi doit quitter Kinshasa mardi pour Bruxelles alors que son parti négocie avec la majorité soutenant le président Joseph Kabila un partage du pouvoir en République démocratique du Congo, a annoncé ...... 24 Jan 2017 09:10:39

Gouvernance : La Commission de Paul Biya peut-elle résoudre le problème anglophone ? Le spectre des revendications formulées apparaît plus large que les missions de cette instance chargée de promouvoir le bilinguisme, les cultures nationales et le vivre-ensemble. Nul ne niera que ce sont les revendications anglophones qui ont conduit le président de la ... 26 Jan 2017 06:02:17 Gabon : les avocats de Ngoubou dénoncent des "errements procéduraux" Les avocats de l'ex-ministre du Pétrole et des Hydrocarbures, accusé de détournement de deniers publics et en détention préventive, sont montés au créneau à Libreville. « On reproche à notre client d'avoir fait des d&eac...... 23 Jan 2017 15:10:30

Réseaux sociaux : La crise anglophone fait le « buzz » Ces médias sont le terrain où s’échangent des avis très divergents dans un débat particulièrement clivant. Depuis deux mois, les réseaux sociaux connaissent une agitation particulière dans le « 237 », l’indicatif t&ea... 26 Jan 2017 05:52:25 France- Cameroun, Diaspora: Lady Ponce portée en triomphe à la Cigale de Paris. C'était samedi dernier L'événement était attendu. Et finalement, samedi dernier, Lady Ponce, en spectacle à la Cigale, salle mythique de spectacle de Paris, a été à la hauteur des attentes de son public. Tout commence par une entrée en scène savamment o...... 23 Jan 2017 13:52:03

Responsabilité : Un ministre en fonction, PCA d’une microfinance Devenu ministre des Enseignements secondaires, Ngalle Bibehe demeure le PCA de Conadie SA. C’est l’une des incongruités qui sont relevées dans la liste dressée par le ministère des Finances. Il y a quelques temps, le ministère des Finances a publi&ea... 26 Jan 2017 05:37:11 France- Cameroun, Diaspora: DÎNER SPECTACLE DANSANT AU RESTAURANT CABARET LE CHALET DE BAGNOLET POUR L’ANNIVERSAIRE DE LAETITIA & JOSEPHINE Où dîner avec un spectacle et pouvoir se trémousser pour digérer son gâteau d’anniversaire et le Champagne, la réponse se trouve au Restaurant Cabaret Le Chalet de Bagnolet, c’est le lieu qu’ont choisi Laetitia et Joséphine pour f&ecir...... 23 Jan 2017 13:14:57

Dieudonné Essomba : « Le Sud-Ouest est incontestablement important par sa production du pétrole» Quel est le poids économique actuel des deux régions anglophones du pays ? Dans un Etat centralisé comme le nôtre, qu’appelle-t-on poids économique d’une région ? Est-ce la production qui se réalise sur la région, ou alors la production r&eacut... 26 Jan 2017 05:30:34 Lions indomptables 0 - Panthères 0 : Le Gabon rit, le Gabon pleure La poule A de Libreville de la can Gabon 2017 a donné son verdict. Le Burkina Faso et le Cameroun sont qualifiés pour les quarts de finale. Le Gabon, pays organisateur et la Guinée Bissau sont éliminés. La domination des panthères. Et c’est le ca...... 23 Jan 2017 12:25:41