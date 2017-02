   Cameroun,Cameroon Camer.be, l'information claire et nette::Cameroun,Cameroon Camer.be

En vedette : L’effet Broos Arrivé dans la discrétion, sur un air de polémique, le Belge marque son territoire par sa personnalité et ses choix osés. Hugo Broos aura bientôt un an à la tête des Lions indomptables. Embarqué en fé... 03 Fev 2017 17:25:13 L’Union africaine soutient un retrait collectif de la CPI La CPI et le franc CFA se retrouvent au coeur des préoccupations des pays africains. Au cours d’une réunion de l’Union africaine (UA) tenue à huis clos, lors du dernier sommet d’Addis-Abeba qui s’est achevé le 31 janvier, les chefs d’Etat afri...... 03 Fev 2017 16:20:11

Cameroun: Le visage hideux du concours de beauté Miss Cameroun Le vaudeville que sert le Comité d’organisation Miss Cameroun (Comica) au public depuis quelques semaines est, pour dire le moins, inquiétant. Ingrid Amougou, présidente de cette association qui organise depuis 2002, l’élection de la plus belle fille du Cam... 03 Fev 2017 16:34:26 LA CHRONIQUE PIMENTE DE ROSE VIS À VIS DES FEMMES La jalousie d'une femme amoureuse est aussi vicieuse et dangereuse que les armes nucléaires . Elle prépare sa vengeance en douce avec beaucoup de patience, elle lime son arme avec amour et passion, croyez moi si vous êtes dans sa ligne de mire, elle ne...... 03 Fev 2017 14:40:43

Vêtement : Dans les ballots de Mokolo La vente à bas prix de la friperie dans ce marché de Yaoundé profite réciproquement aux clients et aux vendeurs. «Bateau ». Nom donné par les non-initiés à l’espace du marché Mokolo réservé à la vente d... 03 Fev 2017 16:26:50 Congo RDC: L’intraitable Tshisekedi s'en va avec un pan entier de la mémoire historique du Congo L’homme qui a marqué l’histoire politique congolaise au cours des quatre dernières décennies, et dont le combat démocratique a transcendé le temps et les générations, s’est éteint mercredi 1er février 2017 à Brux...... 03 Fev 2017 12:57:03

Fauve… Ode aux Lions Indomptables du Cameroun Toi roi de la forêt de toutes les forêts, prête-moi ton grand bruit, ta grande allure si douce, ton glissement nocturne à travers l’Afrique boisée, ô lion affamé ! et le regard altier qui résonne le long de tes pistes marquées par ta ... 03 Fev 2017 14:09:29 La grande soirée flash-back hits africains 90's - 2000 Ce samedi 04 février, venez vibrer aux rythmes de votre jeunesse ou découvrir la jeunesse de vos aînés et parents. L’association African Culture Past & Future organiser une première édition de la soirée Flash-back ! Au programme, outre un ...... 03 Fev 2017 11:25:03

Can Gabon 2017: Les Lions indomptables en finale ; le Cameroun retrouve ses marques. (Texte et Images) L’équipe du Cameroun a obtenue le ticket pour la finale en battant le Ghana par 2 buts à 0 au stade de la renovation de Franceville. Les lions se remettent sur orbite. Le Ghana dans la sauce Une victoire qui a provoqué l’ire chez les supporters. Par leur qualif... 03 Fev 2017 13:01:21 France- Cameroun, Diaspora: TCHAKALA VIP revient avec "Cœur partagé". L´épineuse question de l´infidélité chez la femme (Texte et vidéo) TCHAKALA VIP, c´est l´artiste camerounaise qui donne du fil à retordre aux conservateurs. Qu´on l´aime ou pas, elle ne passe pas inaperçue. Elle qui s´est taillée une place dans la scène musicale camerounaise et les boîtes de nuit avec des ti...... 03 Fev 2017 09:01:35

Nord-Ouest, Sud-Ouest : Jean-Jacques Ekindi contre les dérives Appel lancé ce 31 janvier lors de la présentation des vœux au coordonnateur du Mouvement progressiste à Douala. Jean-Jacques Ekindi, le coordonateur général du Mouvement progressiste (MP), souhaite que l’école reprenne normalement dans le Nord... 03 Fev 2017 12:15:41 Ces jeunes filles enceintes, abandonnées par les soldats dans le nord-est du Nigeria Les joues baignées de larmes, Ummi Hassan, 18 ans, a les yeux rivés sur son ventre gonflé. Comme tant d'autres jeunes filles pauvres dans le nord-est du Nigeria, elle a été abandonnée par le père de son futur enfant: un soldat envoyé au fro...... 02 Fev 2017 15:15:10

Initiative : 80% des hommes meurent 5 ans après la retraite Le Cameroun compte en 2014 près d’un million de retraités et ayants droits. Selon les experts, 80% des retraités hommes meurent 5 ans après leur départ en retraite. La principale cause de ces morts précoces est la mauvaise préparation. C&rsqu... 03 Fev 2017 10:37:29 Exclusivité: La lettre historique de feu Etienne Tshisekedi à l'empereur Albert Kalonji après l'assassinat de Patrice Lumumba Voici la lettre historique de Me Tchisekedi wa Mulumba, adressé à l’empereur Albert Kalondji parlant de l’assassinat de Patrice Lumumba (assassiné à Lubumbashi) et ceux de ses camarades combattants du MNC/L assassinés à Bakwanga, sous la rè...... 02 Fev 2017 11:15:06

Ça bouillonne : Yaoundé en ébullition La qualification des Lions indomptables pour la finale hier a été célébrée avec faste dans la capitale. La clameur a dû s’entendre à des kilomètres à la ronde. Lorsque Christian Bassogog inscrit ... 03 Fev 2017 10:21:33 Open letter to his Excellency Mr DONALD TRUMP, President of the United States of America Dear DONALD TRUMP. Your Excellency the President of the United States of America. I can not resist this morning writing to you so much your attitude sustains me and gives me sleepless nights. Your so-called anti-immigration decree is the beginning of a new murderous and hateful era in the world.&nbs...... 02 Fev 2017 10:49:48

Lions indomptables - Le jeu et les joueurs : Bassogog enfin récompensé Fabrice Ondoa : Le gardien de but camerounais s'est presque tourné les pouces à la première mi-temps. Il réalise une très belle détente sur le coup franc de Wakasso à la 61e mn. Il a géré le reste du match. Ngadeu&nbs... 03 Fev 2017 10:07:22 L’Union africaine soutient un retrait collectif de la CPI Au cours d’une réunion de l’Union africaine (UA) tenue à huis clos, lors du dernier sommet d’Addis-Abeba qui s’est achevé le 31 janvier, les chefs d’Etat africains on entériné le principe d’un retrait collectif du statut de Rome ...... 02 Fev 2017 09:45:45

Grossesses précoces : La cote d’alerte chez les jeunes Des journées de sensibilisation ouvertes à leur intention lundi dernier s’achèvent ce jour à l’Hôpital Gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé (Hgopy). Les statistiques obtenues à la clinique ... 03 Fev 2017 09:57:02 Théo Francken au Cameroun : «Il est important de collaborer » Quel est l’objet de votre visite au Cameroun ? La communauté camerounaise est très importante pour la Belgique. C’est la deuxième communauté sub-saharienne en Belgique avec 11000 habitants. Cela veut dire&...... 02 Fev 2017 09:27:03

Mbalmayo : Un usurpateur de titre aux arrêts Fabrice Ekanga, 28 ans, se faisait passer pour le substitut du procureur de Foumban. La compagnie de gendarmerie a mis fin à cette supercherie le 25 janvier dernier. Fin de parcours pour un usurpateur de titre. Les éléments de la compagnie de gendarme... 03 Fev 2017 09:49:03 COMMUNIQUE Ambassade du Cameroun en France: REPRISE DES INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES A FRANCE-NORD-SAISON 2017 Le Point Focal d’Elections Cameroon (ELECAM) France-Nord à l’Ambassade du Cameroun en France, porte à la connaissance des membres de la Communauté camerounaise, des Représentants des Partis politiques camerounais, ainsi que les Associations de camerounais de l...... 02 Fev 2017 09:07:13

Mise en bière : Vive émotion Le début des obsèques des quatre militaires decédés dans le crash du 22 janvier dernier a eu lieu hier en présence du MINDEF, Joseph Beti Assomo. Ils sont morts pour la patrie. Engagés dans la défense de l’intégrité territoriale... 03 Fev 2017 09:41:10 Belgique, l'opposition congolaise orpheline: Etienne Tshisekedi s'en est allé ce jour L'opposant historique Étienne Tshisekedi est mort ce mercredi 1er février 2017 aux cliniques de l'Europe-Sainte Élisabeth, dans la commune d'Uccle à Bruxelles. Il avait été évacué à Bruxelles à bord d'un jet priv&e...... 01 Fev 2017 21:14:37

CAMEROUN: UNE CONFÉRENCE DU RAPPEUR ENGAGÉ VALSERO RÉPRIMÉE À DOUALA " Mme, une chose est certaine, VALSERO , n' a pas droit à la parole. La hiérarchie nous demande de stopper tout et Valsero doit aller faire sa conférence dans sa chambre, et même les interviews" Voilà comment un colonel de l'armée camerou... 03 Fev 2017 09:05:01 Coupe d'Afrique des Nations : C'était en streaming Burkina Faso 1 (3) - Egypte 1 (4) TIRS AU BUT Les entraineurs Paulo Duarte et Héctor Cúper vont-ils trouver la solution pour l'emporter dans ce match ? Qui aurait pu prédire, il y a deux semaines encore, une demi-finale entre le Burkina Faso et l'Égypte ? Après les évictions successives...... 01 Fev 2017 20:18:06

Voici le programme de la cérémonie d’hommages aux militaires disparus que préside Paul Biya ce 03 février 2017 dès 11 heures à Yaoundé Selon un communiqué signé du cabinet civil de la présidence de la République, et dont Camer.be a eu copie, le chef de l’Etat, honore tout à l’heure à la Cour d’honneur du Quartier général à Yaoundé, la mém... 03 Fev 2017 01:35:31 LA CHRONIQUE PIMENTE DE ROSE AUX HOMMES A L’ÉGARD DES FEMMES Aujourd'hui je vais m'adresser particulièrement à vous les hommes. Je voudrais vous aider à prendre conscience de la valeur des femmes auprès de vous. La femme n'est pas un jouet. La femme n'est pas un punching-ball, la femme n'...... 01 Fev 2017 15:34:33

Kontcha : 04 fonctionnaires des Nations-Unies assassinés Ils ont été tués par des hommes armés à la frontière avec le Nigeria le 31 janvier 2017. C’est dans la matinée du mardi 31 janvier 2017 que quatre fonctionnaires des Nations-Unies ont été tués par des hommes armés ... 03 Fev 2017 01:15:13 MEIWAY dans le BOEUF-BOURGUIGNON de JACKY MOIFFO (JMTV+) Avant le « GRAND SHOW » du 10 Février à la Cigale à Paris, Meiway le Roi du Zoblazo, a fait un tour sur le plateau de JMTV+ pour, non seulement en parler, mais aussi partager avec le publique Afro-Européen son amour pour son métier et sa gén&eacu...... 01 Fev 2017 13:20:24

Commune urbaine de Yaoundé VI : Plus de 2, 5 milliards FCFA de budget en 2017 C’est ce qui se dégage notoirement de la Session ordinaire du conseil municipal tenue le 1er février dans la capitale. Esther Effa la maire par intérim a appelé tous les conseillers municipaux à l’unité pour une commune de Yaoundé VI forte... 03 Fev 2017 01:07:50 GRAND Southern Cameroons Protest & Demo at the EU Capital (Brussels-Belgium) There are few times in life when one is faced with a fundamental issue that reaches to the very core of their being, challenges the essence of their existence and their role in community and the world. To many, this is exactly what the Anglophone problem in Cameroon represents in every Southern Came...... 01 Fev 2017 13:16:08

CAN 2017 : le Cameroun rejoint l'Egypte en finale ! Ce n'est pas encore cette fois que les frères Ayew pourront triompher lors d'une CAN. Ce jeudi, dans le choc mettant aux prises le Cameroun et le Ghana, ce sont les Lions indomptables qui ont pris le dessus et gagné le droit de défier en finale l'Egypte, dimanche... 02 Fev 2017 22:03:43 Réflexions sur les primaires politiques françaises Parce que la bourgeoisie occidentale qui a triomphé lors des révolutions anglaise, américaine et française dès le XVIIème siècle a progressivement remplacé le principe monarchique par le principe électoral, beaucoup se sont empress&eacut...... 01 Fev 2017 12:56:10

Cameroun 2 VS Ghana 0 : Le Cameroun s'invite en finale , c'était en live sur camer.be Ce jeudi, à 20 heures, l'affiche de la seconde demi-finale de la CAN 2017 oppose le Cameroun au Ghana. Le Ghana, qui a vaincu la RD Congo en quarts de finale (2-1) grâce à deux buts des frères Ayew, croisera le fer avec les Lions Indomptables du Cameroun qui a é... 02 Fev 2017 19:30:00 U.A : Le retrait collectif de la CPI « renvoyé à plus tard » Le sujet n’a pas su rallier autour de lui l’adhésion unanime des différentes délégations du continent présentes à Addis-Abeba. Ce dossier fait partie de quelque quatre sujets chauds qui divisent la communauté des chefs d’Etat et d...... 01 Fev 2017 02:47:01

Cameroun, Crise anglophone : Yaoundé s’agite, mais ne communique pas… Face à la crise dans les deux régions anglophones, Yaoundé s'agite plus qu'il ne communique. Le gouvernement a perdu la guerre de la communication, et ce malgré nous, car nous sommes Camerounais d'un bout à l'autre. Mon indignation aujourd'hu... 02 Fev 2017 17:12:28 COMMUNIQUE DE PRESSE DU COLLECTIF DES AVOCATS DE MONSIEUR LE MINISTRE ETIENNE NGOUBOU Le collectif des avocats du Ministre NGOUBOU dénonce la violation des droits de la défense. Il est essentiel de rappeler le caractère fondamental de ces droits. Il s’offusque que depuis la détention illégale du Ministre Etienne Dieudonné NGOUBOU, ce...... 01 Fev 2017 00:28:46