   Cameroun,Cameroon Camer.be, l'information claire et nette::Cameroun,Cameroon Camer.be

Musique : Ledoux Paradis au Cameroun L’artiste musicien, cinéaste, producteur camerounais, en villégiature dans son pays d’origine, après plus d’une quinzaine d’années passées en Belgique, se dévoile sur les antennes de la Sky One radio, le 12 janvier à Douala. ... 16 Jan 2017 16:36:09 Le Burundi amorce le retrait de ses troupes de Somalie La présidence burundaise a officiellement demandé à ses ministres des Affaires étrangères et de la Défense d'entamer la procédure de retrait des troupes burundaises déployées en Somalie dans le cadre de la force de l'Union africaine (A...... 16 Jan 2017 14:46:35

Cameroon: Consortium says it will not negotiate with Yaoundé until all detainees are released and a referendum organized without further delay The Cameroon Anglophone Civil Society Consortium says it will not negotiate with the Biya Francophone Beti Ewondo government until all Anglophone detainees are released and a referendum organized without further delay so that Southern Cameroonians can effectively return to a two state federation. ... 16 Jan 2017 15:02:48 Can 2017 : Le décryptage de la presse Gabonaise. La cérémonie d’ouverture de la Can Gabon 2017, les résultats de la poule A de Libreville et la poule B de France ville sont les principaux sujets traités par la presse Gabonaise ce lundi 16 janvier. Pour le journal les échos du grand nord, la cér&eacut...... 16 Jan 2017 12:27:30

Cameroun, Feymania et prison pour un pauvre homme: La COMICODI interpelle le Secrétaire d’Etat chargé de la Gendarmerie auprès du Ministre délégué à la présidence de la république chargé de la défense Objet : Plainte contre les commandants des brigades de gendarmerie de Nkoabang et de Nkondengui, pour tortures, traitement inhumain et dégradant, non-assistance à personne en danger, défaillances graves. Monsieur le Secrétaire d’Etat, J’ai l’honneu... 16 Jan 2017 14:02:50 ON DANSE AUSSI LE ROCK’N’ROLL AUX OISEAUX DU BONHEUR LES VENDREDIS ET SAMEDIS Aux Oiseaux du Bonheur à Épinay-sur-Seine, on ne danse pas seulement les rythmes africains, de temps en temps on danse les Rock’n'roll retro, comme dans les matinées de jeunes au Cameroun dans les années 80, ça fait de bons souvenirs. Le restaurant dan...... 16 Jan 2017 09:35:26

La Fécafoot sort le fouet : Joël Matip interdit de jouer avec Liverpool pendant la CAN 2017 Le défenseur camerounais de Liverpool, Joël Matip qui était sur le point de faire son retour après une blessure à la cheville ce dimanche à Old Trafford, face à Manchester United, n'a pas obtenu l'autorisation de la FIFA, après avoir d&ea... 16 Jan 2017 14:01:59 LE RÉALISME SÉNÉGALAIS Il aura fallu attendre le quatrième match de la CAN Total, Gabon 2017 pour assister à une première victoire, celle du Sénégal sur la Tunisie. Le résultat est plutôt flatteur pour les Lions de la Teranga qui ont subi le jeu, un peu avant la mi-temps,...... 15 Jan 2017 22:55:31

Can Gabon 2017 : Bassogog la bonne surprise camerounaise Le jeune attaquant camerounais est sans doute la grande satisfaction coté lions indomptables pour cette première journée de compétition On le surnomme déjà le Léo Messi africain. Lui c’est Christian Bassogog jeune attaquant camerounais &eacut... 16 Jan 2017 12:56:13 LE ZIMBABWE SURPREND, L’ALGÉRIE DÉÇOIT 81e minute. Cuthbert Malajila se retrouve seul face au gardien algérien Raïs Mbolhi. Légèrement excentré a deux possibilités. Prendreau gardien algérien sur sa droite ou bien ouvrir son pied droit et aller le chercher sur sa droit d’un tir envelop...... 15 Jan 2017 22:44:16

Un Sénégalais porté disparu à DOUALA Adama Deme, vice-président de la communauté sénégalaise de la région du littoral, est introuvable à Dakar et à Douala depuis près de trois mois. Vincent Badji, l’ambassadeur du Sénégal à Yaoundé, sollicite l’appui des auto... 16 Jan 2017 12:24:01 France: QUATRE ASSOCIATIONS PARISIENNES SE REUNISSENT POUR UN HOMMAGE A ROSINE DIBANGO MORTE D’ACCIDENT DE CIRCULATION AU CAMEROUN Les routes du Cameroun ont encore tenu leur réputation des plus meurtrières au Monde, cette fois-ci, c’est Rosine Dibango résidante en France qui s’est rendue au Cameroun en Décembre 2016, pour raisons familiales, qui y a perdu la vie dans un accident de circu...... 15 Jan 2017 10:47:09

Cameroon: Goodbye Fru Ndi, Welcome Wirba Joseph By Soter Tarh Agbaw-Ebai Ni John Fru Ndi has finally twisted SDF policy into an odd shaped pretzel of contradictions, telling an undercover news reporter that the appointment of a Francophone as the party’s Secretary General was a political strategy while informing Southern Cameroonians that the marginalization of Ang... 16 Jan 2017 12:21:15 Ouverture de la Can 2017 : Libreville souffle le chaud et le froid La fête du football s'annonce t'elle belle il n ya pas de raison de douter. Mais, la ville s'est reveillée timidement ce jour du 14 janvier 2017. Et pourtant, un grand evenement se prepare dans ce pays de pres de deux millions d'habitants situé en Afrique centrale...... 14 Jan 2017 17:48:37

Crise de Bamenda et de Buea : Difficile compromis entre l’Etat et les manifestants Malgré les efforts consentis par les pouvoirs publics, l’ordre est loin de revenir dans les deux régions anglophones du pays. Les salles de classes sont restées fermées et les négociations se poursuivent. Les évènements macabres de Bamenda da... 16 Jan 2017 11:59:49 Dr NKE Fridolin: Esclavage, colonialisme, impérialisme, racisme : c’est qui le “Blanc”? Slavery, colonialism, imperialism, racism: Who is the “White”? Who is the “White”? The first conclusion I draw from my research is that, when talking of the phenomenon of the “White”, we are at the heart of Sartre’s writing. The “White” is not defined by racial, ethnic and religious categories. His identity rather depen...... 14 Jan 2017 12:37:05

Lions indomptables - Le jeu et les joueurs : La panne d’efficacité Fabrice Ondoa : le gardien des Lions a été fidèle à sa réputation avec plusieurs parades dont ce face-à-face à la 13e mn. Peu aidé par sa défense, on l’a vu à plusieurs reprises la reprendre. On... 16 Jan 2017 11:12:16 Infertilité masculine : «Il ne suffit pas d’être viril pour pouvoir procréer» Sous nos tropiques l’infertilité se conjugue généralement au féminin. Dans le couple, la femme, à tort ou à raison, est très souvent mise en cause dans la difficulté d’avoir un enfant. Pourtant, l’homme aussi a sa part de resp...... 14 Jan 2017 12:27:33

Hôpitaux publics : Le mot d’ordre de grève levé Le ministre de la Santé publique se rendra ce jour dans les différentes formations hospitalières pour s’assurer de l’application effective de cette résolution prise samedi dernier. Après plus de 48 heures de pourparlers, le ministre de la Sant&... 16 Jan 2017 10:56:12 La CAN-2017 s'ouvre dans un Gabon en crise Pays-hôte de la grande fête du football africain, le Gabon traverse une double crise politique et économique à l'heure d'accueillir samedi la Coupe d'Afrique des Nations (jusqu'au 5 février), que des opposants rêvent de transformer en tribune co...... 13 Jan 2017 12:24:26

Deuxième pont sur le Wouri : Le gros œuvre est achevé Le dernier béton permettant de relier les deux parties de l’ouvrage a été coulé jeudi soir. Depuis jeudi, 12 janvier 2017, le fleuve peut être franchi d’une rive à l’autre par le deuxième pont sur le Wouri, long de près de 80... 16 Jan 2017 10:45:52 Les insinuations malveillantes d’Antoine Glaser sur la mutinerie ivoirienne des 5-8 janvier 2017: réflexions sur un journalisme pervers Il a ses entrées et ses sorties à travers le continent africain qu’il sillonne en long et large depuis des dizaines d’années. Il revendique, chemin faisant, une passion pour l’Afrique, à laquelle il a consacré de nombreuses chroniques, de nombreux...... 13 Jan 2017 09:59:16

Dérives sur les réseaux sociaux : Pour ou contre les sanctions ? Si nul ne doute de l’utilité de ces outils de communication moderne, la multiplication des dérapages pose problème. En ouvrant les travaux de la 3e session ordinaire de l’année législative 2016, le 10 novembre dernier, au palais de verre de Ngoa-Ekel... 16 Jan 2017 10:26:30 Patrice Talon : "Ma vision est ambitieuse et pragmatique" Avec son programme d'actions du gouvernement (PAG), le président béninois veut "révéler" le Bénin. Il explique comment il compte s'y prendre. Le 16 décembre dernier, le président Patrice Talon a concrétisé le «...... 13 Jan 2017 07:19:16

Négociations : Le gouvernement toujours ouvert au dialogue Les travaux du comité ad hoc interministériel se sont poursuivis à Bamenda en fin de semaine. La vie ne s’annonce pas facile pour les habitants des régions anglophones du Cameroun. Après « la journée de résistance pacifique », décr&ea... 16 Jan 2017 10:14:58 L’ex-ministre du Pétrole incarcéré C'est une série d'incarcérations retentissantes qui se déroule ces derniers jours au Gabon. Magloire Ngambia, qui cumulait six ministères sous le premier septennat d'Ali Bongo, a été incarcéré. S'est ajouté Blaise Wada qu...... 13 Jan 2017 07:09:02

Des corps découverts à Waza Neuf corps en état de putréfaction très avancé ont été découverts samedi dernier à Gnam Gnam près de Waza. D’après nos sources, une famille des environs du lieu de la découverte serait à son origine. Ses membre... 16 Jan 2017 10:06:25 Voici le programme complet de la CAN 2017 qui débute demain samedi 14 janvier à Libreville La 31ème Coupe d’Afrique des nations (Can) de football, se joue du 14 janvier au 05 février 2017 au Gabon. Demain en levée de rideaux, le Gabon, pays hôte, se mesure à la Guinée-Bissau, au stade de l’Amitié sino-gabonaise de Libreville à 1...... 13 Jan 2017 05:24:35

Cameroun ,Question anglophone: Dieudonné Ambassa Zang répond à Abouem à Tchoyi Nous allons nous essayer à un exercice fort risqué, celui de faire un commentaire composé du texte de S.E. Abouem à Tchoyi sur la « Question Anglophone ». À notre sens, ledit texte soulève plusieurs questions que l’on pourrait rés... 16 Jan 2017 10:02:21 Arrestation d'un des organisateurs présumés de l'attentat en Côte d'Ivoire en mars 2016 Un des organisateurs présumés de l'attentat jihadiste contre la station balnéaire ivoirienne de Grand-Bassam en mars 2016 a été arrêté dans le nord du Mali par des militaires de la force française Barkhane. Cette information a ét&e...... 12 Jan 2017 14:52:37

France – Cameroun : La relation revisitée à l’ENAM Le sujet était au cœur de la conférence académique donnée vendredi dernier par Philippe Larrieu, ministre-conseiller de l’ambassade de France . « Le Cameroun aide énormément dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Votre pays est ... 16 Jan 2017 10:00:32 FRANCE-CAMEROUN-DIASPORA: LA JOURNÉE DE LA FEMME C'EST LE 11 MARS 2017 AVEC L'AZUREENNE NKS A NICE CÔTE D'AZUR Le mois de mars de chaque année est dédié à la célébration de la femme. Et la diaspora Camerounaise dans ses habitudes en profite pour célébrer en sa manière, la mère de l'humanité. Cette année l'histoire s...... 12 Jan 2017 10:05:03

Southern Cameroons Crisis: La Republique’s hit men are already in action An intelligence source has revealed that General Ivo Yenwo has been relieved of command as head of the presidential security. The source also hinted that all senior Anglophone army officers who had control of military hardware in mechanized divisions in Yaoundé have also been removed from th... 16 Jan 2017 09:42:01 RDC: l'Eglise sollicite l'appui de l'ONU Après la rencontre entre l'Eglise et la classe politique, l'église catholique via l'un de ses évêques, Marcel Utembi, a demandé mercredi, l'aide du Conseil de sécurité de l'ONU pour l'application de l'accord signé le ...... 12 Jan 2017 09:02:28

Energie électrique : 485 mégawatts annoncés au Nord-ouest Une lettre d’intention a été signée le 13 janvier dernier entre le ministre de l’Eau et de l’Energie, Basile Atangana Kouna, l’opérateur britannique Joule Africa et Eneo Cameroun. C’est dans la perspective de la construction de la Centrale hydro&... 16 Jan 2017 09:40:29 France- Cameroun, Diaspora: J FODEZ dans le "BŒUF-BOURGUIGNON de JACKY MOIFFO" L'Afro-Optimisme a fait un tour dans l'émission "le Boeuf-Bourguignon de Jacky Moiffo".On l'a connu dans les émissions télé au Cameroun au début des années 90. Il était alors l'un des danseurs dans plusieurs les plus talentue...... 12 Jan 2017 07:12:17

Cameroun: HOMMAGE A Zacharie Noah, L’AFRICAIN La nouvelle du décès de Zacharie NOAH survenu le Dimanche 08 Janvier 2017 à quatre heures du matin, a semé l’émoi, la désolation et la consternation auprès de ceux qui, de près ou de loin, l’ont connu. Sportif de la premiè... 16 Jan 2017 09:26:33 Belgique: 8ÈME SEMAINE INTERNATIONALE DES MARTYRS DU CAMEROUN du 04 février au 11 mars 2017 • Bruxelles - Belgique À l’occasion de la neuvième commémoration du massacre des Camerounais lors des émeutes de février 2008 au Cameroun et en partenariat avec l’APJE asbl, le CEBAPH, le CODE et la Fondation Moumié, le Mouvement de février 2008 a l’honneu...... 11 Jan 2017 18:46:09