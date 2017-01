   Cameroun,Cameroon Camer.be, l'information claire et nette::Cameroun,Cameroon Camer.be

L'annulation d'un mariage au Cameroun pour erreurs substantielles sur les qualités du conjoint Cher Monsieur.Je suis Mme XXX J'ai XX ans. Il y 'a de cela XXX ans et quelques mois, je me suis mariée à …. avec un homme du nom de….mais après quelques mois j'ai commencé à réaliser qu'il m'avait épousé pour ... 21 Jan 2017 14:00:44 Gambie : départ en exil de Yahya Jammeh après plus de 22 ans à la tête du pays L’ex-président gambien Yahya Jammeh a quitté samedi soir Banjul pour l’exil après avoir cédé le pouvoir à Adama Barrow, mettant fin à six semaines de crise politique et déclenchant des manifestations de joie dans la capitale. M. ...... 22 Jan 2017 00:49:20

THE OFFSPRINGS OF AUJOULAT AND THE GENOCIDE OF THE SOUTHERN CAMEROONS Never again, was the solemn pledge that the civilized world made to humanity after the genocide of the Jews in the Second World War that shocked the conscience of humanity. That pledge did not stop France which was humiliated during the Second World War and the collective madness that confronted and... 21 Jan 2017 13:22:14 La Gambie attend le départ effectif en exil de Yahya Jammeh Les Gambiens attendaient samedi le départ effectif en exil de Yahya Jammeh, l'ex-président qui a finalement accepté sous la menace d'une intervention militaire et après de fortes pressions internationales de céder le pouvoir à son successeur Adama Ba...... 21 Jan 2017 12:22:29

Un Camerounais tué par des bombardements au Nigéria L'employé d'une entreprise de forage a péri mardi dernier sous les yeux de sa mère à Rann. Moustapha Mana est la seule victime camerounaise recensée lors de la tragédie de Rann. Mardi 17 janvier 2017, un avion de l'armée nigérian... 21 Jan 2017 12:42:44 Le dictateur gambien Yahya Jammeh accepte de quitter le pouvoir Défait à l’élection du 1er décembre 2016, M. Jammeh, qui gouverne depuis vingt-deux ans, devait partir en exil, probablement en Guinée. Parmi les titres qu’il s’était octroyés, l’autocrate gambien Yahya Jammeh se prés...... 21 Jan 2017 12:09:44

Grève : Bamenda de nouveau paralysé La rumeur de l’interpellation de Mancho Bbc plonge une nouvelle fois le chef-lieu du Nord Ouest dans la ville morte. Jeudi 19 janvier 2017, la sérénité retrouvée la veille, après deux jours de ville morte, a été subitement rompue. Cette fois... 21 Jan 2017 12:35:55 SponsorIng : Pourquoi le groupe Total sponsorise la CAN Cet engagement de la multinationale française dans le football africain s’inscrit dans une stratégie d’image beaucoup plus efficace. Pourquoi le groupe français Total a signé avec la Confédération africaine de football (CAF) un accord portant ...... 21 Jan 2017 11:27:06

Lutte contre Boko haram : Le Nigéria sous-équipé pour relever le Bir Leurs militaires devraient remplacer les Camerounais de l'opération Thunder1. Le chef d'état-major des armées du Nigeria, le général Tukur Buratai, a fait le point de la lutte contre Boko haram le 18 janvier dernier à Maiduguri. C’ét... 21 Jan 2017 12:29:16 GAMBIE : LES ERREMENTS DE LA FAMEUSE 'COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE' Après la prestation de serment par lettre envoyée depuis l’hôtel du Golf en 2011 en Côte d’Ivoire Après la mise à sac de l’ambassade de Côte d’Ivoire à Paris en 2011 sous l’œil complice de la police française Après ...... 21 Jan 2017 11:25:45

Les autorités rançonnent les chefs traditionnels Le préfet de la Vina et le sous-préfet de Ngaoundéré 2ème exigent 100.000 F.Cfa pour l’organisation de la réunion de coordination administrative. Depuis lundi 9 janvier 2017, une demi-dizaine de chefs traditionnels de l’arrondissement de Ngaou... 21 Jan 2017 11:58:47 De la baisse des cours du pétrole à la récession économique dans la CEMAC : Comment sortir du piège de la «malédiction » du pétrole L’ histoire des faits économiques montre qu’à la suite d’une découverte de pétrole ou d'une hausse de son cours, les pays concernés enregistrent de manière quasi-mécanique une augmentatio...... 21 Jan 2017 11:09:36

Jean Tsomelou : “Un conseil constitutionnel pour le fédéralisme” Le nouveau secrétaire général du Sdf se prononce sur la crise dans les régions anglophones. Comme secrétaire général du Sdf, que proposez-vous pour résoudre la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ? Nous précon... 21 Jan 2017 11:51:17 Luxembourg-Cameroun, Diaspora: YANNICK DEE, LE KING DES TROPIQUES est de retour avec "Casser le derrière" Après les titres "C´est chaud", "Promener le chien", Yannick DEE est de retour avec un nouveau single "Casser le derrière". Un titre assez provocateur qui évoque de prime abord une façon de danser. Au delà de son rythme envo&ucir...... 21 Jan 2017 10:06:37

Grandes réalisations : Le projet bloqué d’une ville nouvelle à Kribi Pour le moment, en dehors du port qui a déjà vu le jour, le complexe industrialo-portuaire manque d’institution de pilotage et de leadership pour sa réalisation. Le complexe industrialo-portuaire de Kribi est décidément un mastodonte difficile &agra... 21 Jan 2017 11:33:31 Italie : un Camerounais décoré pour son combat contre l’exploitation de migrants Un Camerounais de 31 ans, habitant à Turin, sera bientôt fait chevalier de l'ordre du Mérite en Italie pour s'être battu contre l'exploitation indigne de migrants africains dans les champs de fruits et légumes du pays. C’est un héros des t...... 21 Jan 2017 02:52:56

Approvisionnement en eau potable : Près de 38 milliards de F pour trois villes Une convention de financement signée entre l’Etat du Cameroun et la GIEK Banque norvégienne vendredi à Yaoundé. Les villes de Nkongsamba et Melong dans le Littoral et Meyomessala dans le Sud connaissent d’une part une expansion démographi... 21 Jan 2017 11:20:54 Didier Ovono en appelle au peuple gabonais: "Battons le Cameroun d'abord" Le gardien d'Ostende et doyen des joueurs du Gabon retenus pour la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se déroule actuellement dans le pays, Didier Ovono a lancé un appel au peuple, encourageant le pays-hôte à surmonter ses divisions post-électorales...... 21 Jan 2017 02:21:41

Un fumet de la manipulation repéré à YAOUNDÉ Un tract a circulé le 12 janvier 2017 au campus de l’Ecole normale supérieure (ENS) de Yaoundé. Le document veut susciter un piquet de solidarité des élèves-professeurs envers leurs aînés favorables à une année blanche. ... 21 Jan 2017 10:31:45 USA: EN DIRECT de la cérémonie de l’investiture de Donald Trump à Washington (Video live/ Fin) La cérémonie d’investiture du 45e président américain, dont Donald Trump a promis qu’elle serait un «spectacle grandiose», se déroule malgré le strict protocole respecté depuis 200 ans et quelques mouvements de protestation. ...... 20 Jan 2017 17:11:12

Cameroun, Vincent Sosthène Fouda: "Non au fédéralisme et encore moins à la sécession!" L’union nationale ne peut cependant se limiter à la posture, sinon, elle prête le flanc au reproche du calcul politique L'image de la nation assemblée, telle une grande famille, fruit de la conquête et du protectorat consensuel entre les Allemands et nos ... 21 Jan 2017 10:19:44 GABON: SITUATION DU MINISTRE ETIENNE NGOUBOU Une conférence de presse se tiendra ce jour 20 janvier à 16h00 à libreville dans la salle Ogoué Lab de l'ancienne Sobraga, concernant la situation du Ministre Étienne NGOUBOU. Ses avocats donneront des informations sur la procédure engagée &agr...... 20 Jan 2017 12:48:00

PRESS STATEMENT OF THE AMBAZONIA GOVERNING COUNCIL ON THE RECENT ARRESTS AND ABDUCTIONS IN THE SOUTHERN CAMEROONS BY THE COLONIAL GOVERNMENT IN YAOUNDE News from the two Cameroons has confirmed that within the last three days the colonial regime in Yaoundé has again carried out more abductions, illegal arrests and kidnappings of peaceful Southern Cameroonians a.k.a Ambazonians and shut down social media and the internet facilities throughou... 21 Jan 2017 10:12:38 Refus d’entrée aux États-Unis: une camerounaise accouche en plein vol entre Chicago et Bruxelles Anwei Arrette, une femme originaire du Cameroun a donné naissance à un petit garçon en plein vol, le 8 janvier dernier, ont annoncé nos confrères du Nieuwsblad. Le bébé se porte bien, la maman ayant pu être aidée par un médecin et ...... 20 Jan 2017 12:39:10

Affaires au ralenti pour les porteurs des marchés Avec la baisse des recettes en ce début d’année, la plupart ont préféré arrêter temporairement le travail. En embuscade au marché du Mfoundi avec leurs brouettes et leurs fourre-tout, une meute de gaillards engage un sprint. Un taxi vient en e... 21 Jan 2017 03:45:48 Royaume Uni- Cameroun, Diaspora: Emmanuel Kemta revient avec « la vraie sorcellerie » Après la sortie en novembre dernier de son maxi single "BOKO Haram", Emmanuel Kemta, l'activiste "combattant", artiste revient avec un single intitulé « LA MILICE RDPCISTE HUTU ». Dans cette chanson engagée sortie officiellement le 16...... 20 Jan 2017 11:04:27

Joseph Antoine Bell : “Le Cameroun a les moyens de se qualifier” L’ancien Lion Indomptable pose un regard sur la prestation des Lions et leurs chances sur la suite de la compétition. Quelle appréciation faites-vous du jeu des Lions Indomptables mercredi dernier contre la Guinée Bissau ? Les Lions ont finalement réalisé... 21 Jan 2017 03:37:47 Donald Trump: Jour d'investiture aux Etats-Unis d'Amérique A 70 ans, le magnat de l'immobilier s'apprête à prendre les rênes de la première puissance mondiale sous le regard inquiet des alliés des Etats-Unis, échaudés par ses déclarations tonitruantes, parfois contradictoires. Le milliar...... 20 Jan 2017 09:47:14

Revendications dans le Nord-Ouest et le sud-ouest : L’Union africaine veut faire la médiation au Cameroun C’est la substance d’un communiqué publié le 18 janvier 2017 par la présidente de la Commission de cette institution Dr Nkosazana Dlamini Zuma La présidente de la Commission de l’Union africaine (UA), Dr Nkosazana Dlamini Zuma, a commis un communi... 21 Jan 2017 03:28:57 Gambie : l’opération militaire suspendue pour une ultime médiation Après avoir franchi la frontière gambienne ce jeudi 19 janvier, les troupes ouest-africaines ont suspendu leur intervention pour une dernière tentative de médiation avec Yahya Jammeh qui sera menée ce vendredi par le président guinéen Alpha Condé. ...... 20 Jan 2017 08:24:11

Des adolescents présumés voleurs appréhendés Invraisemblables. C’est ainsi que les populations de Djoum, chef-lieu d’un des huit arrondissements du département du Dja-et-Lobo, région du Sud, qualifient les actes de Mirice M. et Arnold V présumés voleurs. Ce dernier est orphelin et vit chez sa tante. A... 21 Jan 2017 03:17:25 Gambie: Yaya Jammeh en direction de la Mauritanie ? Le président déchu de la Gambie aurait quitté Banjul pour se rendre en Mauritanie ? L'information jusqu'ici n'a pas encore été confirmée ni infirmée mais, il se chuchote à Banjul que Yahya Jammeh pourrait quitter son pays pour la Ma...... 20 Jan 2017 00:03:37

Priorité à la protection foncière C’est l’un des principaux défis que s’est fixé le ministre Jacqueline Koung à Bessiké en 2017, lors de la cérémonie de présentation de vœux mardi dernier. C’est par une célébration &oeli... 21 Jan 2017 03:10:53 L’armée sénégalaise entre en Gambie (Video) Comme il fallait s'y attendre, les troupes sénégalaises viennent d'entrer sur le territoire Gambien. L’information est reprise par plusieurs médias internationaux. Munies du mandat du Conseil de sécurité de l’ONU, elles vont tenter de chasser Ya...... 19 Jan 2017 22:17:07

Au tribunal : Traduit en justice pour escroquerie foncière Le prévenu a été présenté mercredi dernier au procureur du Tpi centre administratif de Yaoundé. Il est environ 14h mercredi 17 janvier 2016 au tribunal de première instance (Tpi) centre administratif de Yaoundé, lorsque le prévenu est... 21 Jan 2017 02:26:25 Belgique- Cameroun, Diaspora,Rétorsion: Victimes collatérales autour d’un activiste Les exactions récurrentes du régime, semblent s’étendre au-delà de nos frontières nationales, à en juger par le drame qui se noua il y a quelque temps dans l’appartement du 8 Rue de Cambre en Belgique. Une mère de nationalité camero...... 19 Jan 2017 19:44:17

Les médias mis en garde contre toute apologie du fédéralisme Le régulateur camerounais des médias a menacé vendredi de sanctionner les organes de presse diffusant des discours favorables au séparatisme ou au fédéralisme exigés par la minorité anglophone qui se dresse depuis deux mois contre Yaoundé. ... 21 Jan 2017 02:04:44 David Cameron, Nicolas Sarkozy et l’OTAN sont-ils responsables de l’essor du djihadisme africain ? Pour notre chroniqueur, en déstabilisant la Libye en 2011, les deux dirigeants ont fait le jeu des terroristes islamistes sur le continent. Le président Sarkozy, Bernard-Henri Lévy et le premier ministre britannique David Cameron, à Benghazi, le 15 septembre 2011. Le ...... 19 Jan 2017 19:09:35