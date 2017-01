   Cameroun,Cameroon Camer.be, l'information claire et nette::Cameroun,Cameroon Camer.be

Troubles sociaux : Les Imams du Cameroun unis dans la prière En plus de la nébuleuse Boko Haram qui reste un serpent de mer dans l’Extrême-Nord, et quelques exactions à répétition dans la région de l’Est du fait de la crise centrafricaine, le Cameroun est en proie à des attaques multiformes qui mette... 29 Jan 2017 15:00:21 France- Cameroun, Diaspora: L’AROMATHÉRAPIE, Fabrice MOUBEA nous l'explique (JMTV+) Encore méconnue par le grand publique, l’aromathérapie commence à montrer ses « grandes vertus thérapeutiques ». C’est ce que nous explique,dans cette vidéo, Fabrice MOUBEA, Aromatologue de formation et de métier. L’originaire de l&rsqu...... 29 Jan 2017 12:46:32

Cameroun, Santé : le personnel de l'hôpital de district de Deido s'auto évalue Les cadres de cette structure sanitaire ont participé a une session de formation ce 26 janvier 2017 afin d'améliorer leurs capacités dans leur services respectifs. Il est connu de tous que dans de nombreux hôpitaux, l'accueil est souvent la cause de nombreux d&eacu... 29 Jan 2017 14:44:16 La France gèle discrètement les comptes de trois opposants africains Deux Tchadiens et un Congolais, mêlés à la lutte armée contre les régimes d'Idriss Déby et de Denis Sassou Nguesso, ont été visés par une mesure d'immobilisation financière. Une simple publication au Journal officiel : c...... 28 Jan 2017 14:52:59

Cameroun: Le pouvoir rampant de Yaoundé n’aura le dessus ni sur les régions anglophones ni sur le reste du pays Au pays du dirigeant amnésique Paul Biya, les plaies sociopolitiques sont nombreuses, profondes, fétides, désagréables et insupportables, et il faut admettre qu’elles ne sont plus faites pour les mercurochromes auxquels l’on nous a habitués. Les bourrea... 29 Jan 2017 11:35:16 Belgique: Invitation à la Saint-Valentin multiculturelle du 18 février à Charleroi Europe Belgium Diversity, membre de notre Collectif organise la troisième édition de la "Saint-Valentin multicurelle" destinée à fêter l'amour dans un cadre multiculturel en ayant à coeur les idéaux d'ouverture, de partage et d'in...... 28 Jan 2017 14:52:52

JULIE FRANKLINE CHEUGUEU,MISS CAMEROUN 2016 ÉLUE PAR LE PEUPLE: LETTRE OUVERTE AU PEUPLE CAMEROUNAIS Chers "standers" qui me soutenez jour et nuit avant même le tournant historique du 30 juillet 2016 ; chères jeunes femmes camerounaises amies du même destin social ; chers jeunes frères camerounais protecteurs de votre nation ; chers ainés dans la construct... 29 Jan 2017 10:56:04 Littérature Africaine : Justin ELONE présente le roman « Hors Zone » de Marie LISSOUCK et Patty BEBE Hors Zone est un roman co-écrit par les écrivaines Marie Lissouck et Patty Bebe, édité par les éditions Sépia, partenaire des éditions l’Harmattan. Le roman Hors Zone traite d’une problématique existante depuis l’avè...... 28 Jan 2017 14:45:58

Le Cameroun retrouve les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations aux dépens du Sénégal Pour la première fois depuis 2008, le Cameroun renoue avec les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations au terme de son succès aux tirs au but (5-4) sur le Sénégal (0-0 à l'issue du temps réglementaire). Victorieux à quatre reprises d... 28 Jan 2017 22:57:02 A Venise, la polémique enfle après la noyade en public d'un Gambien Pateh Sabally se serait suicidé dimanche dans le Grand Canal de la ville, sans que personne ne se jette à l'eau. Le parquet a ouvert une enquête. «Jetez un gilet de sauvetage !» «L’imbécile veut mourir !» «Afrique que fais-tu ?&ra...... 28 Jan 2017 14:42:55

C'était En Direct sur Camer.be Cameroun 5 vs Sénégal 4 : le Cameroun en 1/2 finale 15 ans après cette finale remportée par les Lions indomptables du Cameroun sur ceux de la Téranga du Sénégal, les deux nations vont une nouvelle fois croiser ce soir à Franceville au Gabon le fer en phase finale de Coupe d’Afrique. Pour la ... 28 Jan 2017 19:00:00 Belgique: Diffusion en exclusivité le 11 mars prochain à Bruxelles du film" Cameroun, un volcan non éteint" du Mouvement de février 2008 Le silence et le mystère qui entourent les événements dramatiques qui se sont déroulés en février 2008 au Cameroun, perpétuent une souff﷓rance aux conséquences parfois dramatiques pour les familles des victimes, qui estiment qu'elles...... 28 Jan 2017 09:19:29

Flash back sur les frais notariés dans la vente des terrains au Cameroun Bonjour, j'ai vu que vos consultations sont gratuites c'est pour cela que je me permets de vous écrire. Je suis un jeune camerounais et je souhaite acquérir un terrain et construire ma maison. Pour cela j'ai demandé un crédit à la banque et dans les pi&... 28 Jan 2017 16:02:24 FRANCE-CAMEROUN-MUSIQUE: LADY PONCE LA DIVA A LA CIGALE DE PARIS REND UN VIBRANT HOMMAGE A L'UN DE SES INSPIRATEURS: NKODO SITONY Lady Ponce, la diva de la musique camerounaise lors de son concert mythique a rendu un hommage vibrant à NKODO SITONY qu’on ne présente plus. Dans une ambiance joviale elle a pu ainsi exprimer la nécessité d’être toujours reconnaissant vis-à-vis d...... 28 Jan 2017 08:40:44

Cameroun,Prestations: Le Directeur Général d’AREA ASSURANCE récompensé La société d’assurance qui a déjà 10 années d’ancienneté au Cameroun vient de voir son long parcours et sa maitrise des prestations effectives en assurance être récompensé. Avec un chiffre d’affaires ayant dépass&... 28 Jan 2017 15:33:10 Coupe d’Afrique des nations : comment passer à 20 pays en 2019... Actuellement, la CAN rassemble 16 pays en 4 poules qui en 3 semaines se rivalisent pour trouver celui qui sera sacré champion pour 2 ans durant. Mais avec l’émergence de nouveaux pays de football qui affichent autant d’adresse que les anciens, il est temps de penser à...... 28 Jan 2017 06:01:59

«Docta», l’application camerounaise qui met en relation patients et médecins DOCTA est la première application mobile de mise en relation entre patients et médecins au Cameroun, accessible via un téléphone mobile, qui permet à un utilisateur (au Cameroun ou a l'étranger) de trouver un médecin gratuitement, 24h sur 24 en fo... 28 Jan 2017 15:06:55 VIENT DE PARAÎTRE ! UN NOUVEL E-BOOK GRATUIT ! "LA REELECTION MAGISTRALE DE GUILLAUME KIGBAFORI SORO A LA TETE DU PREMIER PARLEMENT DE LA TROISIEME REPUBLIQUE DE CÖTE D’IVOIRE" Le Professeur Franklin Nyamsi - avec les contributions du Professeur Mamadou Djibo et du doctorant-politologue Lawrence Atiladé - , met à la disposition du public ivoirien et mondial un nouvel E-BOOK GRATUIT. Vous y trouverez quatre analyses de référence sur l’&e...... 27 Jan 2017 11:03:54

Cameroun,PRINCE NJOYA SEIDOU : « J’évite la cacophonie politicienne à la camerounaise » Etablit en Californie aux Etats-Unis d’Amérique où il mène paisiblement sa vie depuis belle lurette, le prince Njoya Seidou a une oreille attentive à l’actualité de son pays. Le prince bamoun, Opérateur Economique en Californie, dans sa sortie, c... 28 Jan 2017 14:39:05 Gambie, Adama Barrow : "Le pire est terminé" Le nouveau président gambien Adama Barrow s'est déclaré "un homme heureux", juste après avoir regagné Banjul en provenance du Sénégal, estimant que "le pire est terminé" avec ce retour, cinq jours après le d&eacut...... 27 Jan 2017 09:24:21

Développement durable : Le Cameroun court après l’eau et l’électricité Les deux notions seront au cœur de la 3è édition du Forum énergie, eau et environnement les 14 et 15 février 2017 à Yaoundé. Il n’est de secret pour personne, qu’aujourd’hui au Cameroun, le problème majeur des populations re... 28 Jan 2017 14:36:27 Europe: Si vous êtes sans papier, évitez désormais d'emprunter les trains internationaux La Belgique, les Pays-Bas, la France et la Grande-Bretagne sont parvenus à un accord concernant le contrôle des identités des passagers des trains internationaux, écrivent vendredi L'Echo, De Morgen et Het Laatste Nieuws. Les quatre pays se sont entendus pour cré...... 27 Jan 2017 09:13:53

Psychose : Quand le régime panique et perd son sang-froid Désormais, tout Camerounais, élu de la nation ou simple citoyen, qui osera d’une manière ou d’une autre soutenir la cause anglophone sera passible de poursuite judiciaire. C’est entre autres une des mesures que le pouvoir de Paul Biya entend mettre en place po... 28 Jan 2017 14:28:43 Ouattara en rupture de ban avec son armée Mutineries dans l'armée, grève des fonctionnaires, chute des cours du cacao, échec de la réconciliation nationale... Le président ivoirien fait face à une instabilité croissante dans son pays. Le mouvement des militaires réclamant bruyamment, ...... 26 Jan 2017 17:53:55

Contentieux : L’Upc gagne son procès contre l’Etat La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples demande au gouvernement de rétablir le parti des flammes dans sa légalité. Les militants de l’Union des populations du Cameroun, tout au moins ceux de la branche dite des « fidèles » o... 28 Jan 2017 14:21:05 Conférence internationale de Bruxelles, Semaine des martyrs du Cameroun: LE FIL D'UNE HISTOIRE, DES ANNÉES DE LARMES ET D'INJUSTICE NATIONALE Il y a donc 9 ans, 9 longues années que débutaient les massacres de février 2008 au Cameroun. Sans aucun signe annonciateur, le Cameroun s'est transformé, du jour au lendemain, en un sordide abattoir humain. Des escadrons de la mort surgissant des fourrés et se...... 26 Jan 2017 13:41:14

Portraits des officiers décédés dans un crash : Basile Souloukna Ngrasso, L’ombre du général Officier de l’armée de l’air, il était à la fois, le dépanneur des appareils volants de l’armée et portefanion du commandant de la 4ème région militaire interarmées. C’est à la demande expresse du gén&ea... 28 Jan 2017 14:11:26 DÉNONCIATION DE LA PÉDOPHILIE INSTITUTIONNELLE EN FRANCE L’INA RENONCE A POURSUIVRE CITESIC-YOUTUBE POUR COPIE DE VIDÉO PROBANTE C’est un grand moment de télévision par le dégoût des élites françaises qui donnerait envie de vomir, tellement les générations de Français ont été bercées par l’éloge de la pédophilie, Denis...... 26 Jan 2017 13:05:19

Canal Olympia : Yaoundé attend son heure Inaugurée le 14 juin 2016 avant celle de Douala le 17 janvier dernier, la salle de cinéma du Groupe Bolloré n’est toujours pas ouverte au public. Elle trône, majestueuse, dans le campus de l’Université de Yaoundé I, à quelques mèt... 28 Jan 2017 14:00:52 FRANCE-CAMEROUN-DIASPORA: UN GROUPUSCULE DE PERSONNE MAL INTENTIONNÉE FAIT MAIN BASSE SUR LES ÉVÉNEMENTS PARISIENS Il y'a un groupe de personnes à Paris qui ont décidé de saboter tout ceux qui leur résistent. En principe ce sont des gars que vous côtoyez tous les jours, ils ont l'air inoffensif mais en général, ils ont pour mission de saboter et de tuer tou...... 26 Jan 2017 11:14:54

Kissinger Minsili : « Les jeunes doivent s’investir dans l’agriculture au lieu de rester en ville » Le jeune promoteur du GIC Pro Koumek parle de son activité et des opportunités offertes par l’agriculture. Pouvez-vous nous parler de votre structure et de ses activités ? Le groupement d’initiative commune des producteurs ruraux du grand Koumek (GIC Pro-Koumek) a &e... 28 Jan 2017 13:52:09 L’andropause, la ménopause des hommes Le cycle ovarien de la femme est connu de tous, et parfois raillé par des blagues vaseuses. Ainsi, de telle femme contrariée l’on dira: « elle a ses règles ». Concernant une dame plus âgée, ce sera « c’est la ménopause ». P...... 26 Jan 2017 09:43:31

Friperie : Un véritable frein au développement de l’industrie textile locale Parmi les obstacles qui freine le décollage de la jeune industrie textile en formation figure en bonne place, l’importation croissante de la friperie et des vêtements à l’état neuf ; y compris le manque d’appui du secteur textile local. Selon un coutur... 28 Jan 2017 13:43:46 Paris Jackson : « Je suis noire » / « Mon père a été assassiné » Le mannequin américain et fille de Michael Jackson a déclaré se considérer comme noire. Elle s’est aussi exprimée sur les conditions de la mort de son père. Dans une interview au magazine Rolling Stone, le mannequin américain Paris Jackson s&...... 26 Jan 2017 09:32:55

Transfert électronique d’argent : MTN accusé d’abus de position par Express Union et de lui avoir fait perdre des milliards de FCFA Interpellé plusieurs fois par l’Agence de régulation des télécommunications (Art) lui demandant de rétablir complètement le portail du code Ussd *050# dans son réseau, l’opérateur de téléphonie sud-africain... 28 Jan 2017 13:20:30 Le Zimbabwe contre-attaque aux appels au départ du président Mugabe Au Zimbabwe, le gouvernement défend son président Robert Mugabe après les appels à son départ. En début de semaine, ça n'est autre que Julius Malema, l'enfant terrible de la politique sud-africaine, qui a appelé le leader de 92 ans &agr...... 26 Jan 2017 07:18:07

Coup d’Etat manqué du 06 Avril 1984 : Paul Biya offre 40 millions à un héros croupissant sous la misère Gabriel Ebili, technicien à la Radio Cameroun (actuelle Crtv) à l’époque des faits, avait trompé la vigilance des putschistes en limitant leur message à la seule ville de Yaoundé et environs. Il n’a que 32 ans au moment de ces faits trag... 28 Jan 2017 13:02:40 Nigeria : Une kamikaze portait un bébé sur son dos lors d'un attentat Des femmes et des jeunes filles, voire des enfants, sont régulièrement utilisés pour perpétrer des attentats contre la population en ciblant des marchés... On ignore s’il s’agit d’une nouvelle tactique de la part de Boko Haram pour permettre au...... 26 Jan 2017 06:59:34