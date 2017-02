   Cameroun,Cameroon Camer.be, l'information claire et nette::Cameroun,Cameroon Camer.be

Crise anglophone au Cameroun: Déclaration du Bureau du Comité Directeur de l'UPC Réuni à Douala le 28 janvier 2017, le Bureau du Comité Directeur de l’Union des Populations du Cameroun (BCD de l’UPC) s’est à nouveau arrêté sur les évènements dans le Nord-Ouest et dans le Sud-Ouest du pays. Toute situatio... 04 Fev 2017 12:38:01

Open letter to his Excellency Mr DONALD TRUMP, President of the United States of America Dear DONALD TRUMP. Your Excellency the President of the United States of America. I can not resist this morning writing to you so much your attitude sustains me and gives me sleepless nights. Your so-called anti-immigration decree is the beginning of a new murderous and hateful era in the world.&nbs...... 02 Fev 2017 10:49:48