Retour sur le Taro Obstaculaire et Vestimentaire du 11 octobre 2026, organisé à Strasbourg sous l’impulsion de l’Association Les Talents Cachés (ALTC). Un rendez-vous où gastronomie, créativité et valorisation du patrimoine vestimentaire se sont rencontrées dans une belle ambiance de partage.

Installée dans le Grand Est, principalement en Alsace, Biscotine Lowellya porte particulièrement bien l’esprit de l’Association Les Talents Cachés. Femme aux multiples casquettes, elle conjugue avec énergie vie professionnelle, transmission du savoir et engagement culturel.

Fonctionnaire à l’université, enseignante en couture, animatrice à ses heures perdues et promotrice du Taro Obstaculaire et Vestimentaire, elle ne manque jamais d’imagination lorsqu’il s’agit de mettre en lumière les richesses culturelles de son pays. Son ambition : faire de la gastronomie et du vêtement traditionnel de véritables instruments de transmission, de rassemblement et de valorisation identitaire.

Le 11 octobre dernier à Strasbourg, cette volonté s’est une nouvelle fois matérialisée à travers une édition du Taro Obstaculaire et Vestimentaire. Au-delà de la dégustation et de la convivialité, l’événement a permis de célébrer un patrimoine, de raconter une histoire et surtout de mettre à l’honneur les tenues traditionnelles de son village natal.

Dans une diaspora où la transmission culturelle aux nouvelles générations demeure un véritable enjeu, des initiatives comme celle portée par Biscotine Lowellya prennent tout leur sens. Elles rappellent que la culture ne se conserve pas uniquement dans les livres : elle se cuisine, se porte, se raconte, se partage et se transmet.

Entre échanges, découverte, gastronomie et élégance traditionnelle, cette rencontre strasbourgeoise aura été un véritable moment de communion apprécié par les participants.

À travers Les Talents Cachés, Biscotine Lowellya poursuit ainsi son travail de terrain avec constance : faire sortir les talents de l’ombre, préserver les traditions et offrir à la culture africaine une vitrine au cœur de l’Alsace.