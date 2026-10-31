Le Cameroun tient un nouveau champion du monde. Guy Alain Ngangob a remporté la médaille d’or au championnat du monde de karaté organisé en Lituanie.

Une nouvelle consécration internationale pour le karatéka camerounais, qui confirme son statut en conservant son titre mondial pour la deuxième année consécutive.

Cette performance vient inscrire davantage son nom parmi les athlètes camerounais qui brillent sur la scène sportive internationale. Déjà sacré champion du monde en 2025 au Portugal, le Camerounais réédite ainsi son exploit en 2026.

Deux participations, deux titres mondiaux : Guy Alain Ngangob confirme la régularité de ses performances au plus haut niveau de la compétition. Son nouveau sacre témoigne de sa capacité à maintenir son niveau de compétitivité face à des adversaires venus de différents horizons.

Avec cette deuxième médaille d’or consécutive, Guy Alain Ngangob offre une nouvelle distinction au sport camerounais et porte haut les couleurs nationales à l’international. Un doublé mondial qui constitue une performance majeure pour le karaté camerounais et vient renforcer la visibilité des talents sportifs du pays au-delà de ses frontières.