Réuni les 17 et 18 octobre 2026 à Faye-sur-Ardin, près de Niort, le Haut Conseil des Camerounais de l’Extérieur (HCCE) France a installé sa représentation en Nouvelle-Aquitaine. Deux journées d’échanges consacrées à la mobilisation associative, à la solidarité et aux perspectives de coopération entre la France et le Cameroun.

Fédérer les énergies, rapprocher les acteurs et donner une traduction locale aux ambitions nationales : c’est autour de ces priorités que s’est tenue l’Assemblée générale régionale du HCCE France en Nouvelle-Aquitaine. Dans la salle des fêtes de Faye-sur-Ardin, responsables associatifs, personnalités et membres de la diaspora camerounaise se sont retrouvés pour poser les bases d’un réseau régional structuré.

Venue de Paris, une délégation du bureau exécutif accompagnait la présidente, Suzanne Arlette Togue Parquier. À ses côtés, le vice-président Brice Nana, la conseillère Priscille Foko et la déléguée à la communication Gaëlle Mbarga ont pris part à la conduite des travaux, dans une atmosphère à la fois studieuse et conviviale.

Dans le prolongement des résolutions du congrès de Paris de septembre 2025, cette rencontre marque une nouvelle étape dans le déploiement territorial de l’association. L’objectif affiché : construire une organisation de proximité capable de relier les initiatives, de mobiliser les compétences et de soutenir des projets communs.

« Unir, agir et rayonner », le leitmotiv du HCCE France, a ainsi servi de fil conducteur aux échanges.

Dorothé Bene, une responsabilité au service du collectif

L’installation de Dorothé Bene comme déléguée régionale du HCCE France en Nouvelle-Aquitaine a constitué l’un des temps forts du week-end. Également conseillère au sein de l’organisation, cette figure du milieu associatif, engagée dans les actions sociales de la région, a accueilli sa nouvelle responsabilité avec émotion et détermination.

Sa mission sera de fédérer les acteurs de la diaspora camerounaise, d’encourager leurs initiatives et de promouvoir des actions sociales et de développement en France comme au Cameroun. Un engagement placé sous le signe de la solidarité et de l’inclusion, avec pour enjeu de transformer les volontés individuelles en une dynamique collective durable.

Autre moment marquant : la désignation du Dr Christian Sieyamdjie comme président d’honneur du HCCE France et parrain de sa représentation en Nouvelle-Aquitaine. Médecin implanté dans la région depuis plusieurs décennies et engagé dans le social et l’humanitaire, il a exprimé son adhésion à la vision de l’association et sa volonté de contribuer à son développement.

Des passerelles entre associations et territoires

La présence du Dr Georges Kibong, membre des Élus français d’origine camerounaise (EFRACAM), a également retenu l’attention. Sa participation ouvre des perspectives de rapprochement entre les deux structures, autour de la mobilisation des compétences et de la participation de la diaspora à la vie des territoires.

La diversité des intervenants a donné une dimension élargie aux travaux. Parmi eux figuraient Léopold Tankeu, représentant de la Jeunesse émergente et républicaine du Cameroun (JERC) France ; Stephen Kenfack, président de l’Association des stagiaires et étudiants camerounais de Poitiers (ASSECAM) ; Émilie Macri, présidente d’Espérance et Santé ; et Anne Clarisse Annereau, présidente de Femmes Leaders.

La participation de Dieudonné Djimadoum, représentant de l’association des Tchadiens de Nouvelle-Aquitaine, accompagné de Dieudonné Nguemadji, a également illustré l’ouverture de cette rencontre à d’autres communautés et à de possibles solidarités interassociatives.

Au cœur des discussions : la structuration d’un réseau régional actif et l’identification de partenariats dans les secteurs social, économique et culturel. Les participants ont notamment exploré les possibilités de coopération avec les acteurs de Nouvelle-Aquitaine, afin de soutenir des initiatives utiles aux territoires et aux relations entre la France et le Cameroun.

Achevées dans une ambiance festive, ces assises ont posé les premiers jalons d’une implantation régionale appelée à se consolider. Pour le HCCE France, le défi sera désormais de faire vivre ce réseau et de traduire les engagements de Faye-sur-Ardin en actions concrètes.