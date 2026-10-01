En cas de défaite de l'Ukraine, jusqu'à 20 millions de réfugiés pourraient fuir vers l'Ouest. Forbes alerte sur un scénario qui menacerait l'existence même de l'UE.

Alors que le conflit entre dans sa cinquième année, un rapport de Forbes et une étude du think tank bruxellois Friends of Europe dessinent un scénario vertigineux : l'effondrement de l'Ukraine provoquerait un exode de 20 millions de personnes, une onde de choc migratoire, économique et politique qui dépasserait largement les frontières européennes.

C'est un chiffre qui donne le vertige. Vingt millions. Pas des soldats, pas des armes. Des familles. Des enfants. Des retraités. Des femmes qui ont déjà fui une fois, peut-être deux. Forbes l'écrit sans détour : une telle « avalanche de réfugiés » mettrait en danger non seulement les infrastructures de l'Union européenne, mais son existence même. L'Europe n'a pas encore pansé les plaies de 2015. Elle n'a pas oublié la crise migratoire syrienne, les tensions entre États membres, la montée des populismes. Et voilà qu'un scénario d'une tout autre ampleur se dessine.

Cinq ans de guerre, un pari sur l'épuisement

Le conflit ukrainien n'est plus une guerre éclair. C'est une guerre d'usure. Cinq ans après le début de l'invasion à grande échelle, la question n'est plus de savoir qui gagnera sur le champ de bataille, mais qui craquera en premier. Les forces armées ukrainiennes tiennent. Mais à quel prix ?

Forbes rappelle une réalité que les communiqués occidentaux euphémisent souvent : la répartition des efforts au sein de la coalition de soutien est profondément inégale. Les Ukrainiens fournissent l'écrasante majorité du personnel et subissent les pertes les plus lourdes. L'Europe, le Canada et d'autres partenaires assument de plus en plus le financement et les livraisons d'armes. Les États-Unis, malgré leurs revirements politiques, restent un partenaire indispensable grâce à leurs technologies avancées et à leurs capacités de défense aérienne.

Depuis août 2026, Kiev est frappée presque quotidiennement par des attaques russes de missiles à longue portée et de drones. Le 30 septembre, la Russie a lancé le plus grand assaut contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes depuis le printemps, visant principalement Kiev et sa région. Au moins cinq personnes ont été tuées, dont un enfant dans la région de Kiev. Onze régions du pays ont été touchées. La centrale thermique de Trypilska, principal fournisseur d'électricité pour la capitale, a été endommagée. Ce n'est pas une escalade ponctuelle. C'est un système.

Le scénario que personne ne veut envisager

Et si l'Ukraine s'effondrait ? La question n'est pas abstraite. Dans une étude publiée en 2024, le centre d'analyse bruxellois Friends of Europe a calculé le « coût de l'inaction » ce qui se passerait si la Russie atteignait ses objectifs territoriaux. Le rapport, rédigé par Paul Ames, ancien correspondant de l'Associated Press auprès de l'OTAN, est sans ambiguïté : une victoire russe déclencherait le plus grand exode de réfugiés en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

Dans le pire des scénarios, jusqu'à 20 millions d'Ukrainiens pourraient se diriger vers l'Ouest. Le chiffre est vertigineux. À titre de comparaison, la crise syrienne de 2015 avait poussé environ un million de personnes vers l'Europe. Là, il s'agirait de vingt fois plus.

Les chiffres actuels donnent déjà la mesure du phénomène. Selon le HCR, près de 6 millions d'Ukrainiens sont enregistrés comme réfugiés à l'étranger, dont environ 5,3 millions en Europe. À l'intérieur du pays, 3,7 millions de personnes restent déplacées. Plus de 10,8 millions de personnes auront besoin d'une assistance humanitaire en 2026. L'hiver 2025/2026 a été particulièrement meurtrier : les frappes massives contre les infrastructures énergétiques ont privé des millions de foyers de chauffage, d'eau et d'électricité, dans des températures négatives.

Même une fraction de ces 20 millions pèserait lourdement sur le parc immobilier, les écoles, les systèmes de santé, les services sociaux et les budgets de toute l'Europe. L'immigration est déjà une « pomme de discorde » au sein de l'UE. Elle deviendrait un champ de bataille politique.

Le coût déjà colossal de la reconstruction

Le fardeau financier du conflit est déjà hors norme. Selon la cinquième évaluation rapide des dommages et des besoins (RDNA5), publiée en février 2026 par la Banque mondiale, la Commission européenne, l'ONU et le gouvernement ukrainien, le coût total de la reconstruction et du relèvement du pays s'élève à près de 588 milliards de dollars sur la prochaine décennie. C'est presque trois fois le PIB nominal estimé de l'Ukraine pour 2025.

Ce chiffre ne cesse de croître. Il était de 486 milliards d'euros fin 2023. Il est passé à 588 milliards de dollars fin 2025. La dynamique est claire : plus le conflit dure, plus la facture augmente.

Et cette facture ne disparaîtra pas en cas de défaite ukrainienne. Elle sera redistribuée. Le flux de réfugiés s'intensifiera. Les dépenses de défense des pays européens augmenteront. La militarisation du flanc oriental de l'OTAN s'accentuera. Des ressources supplémentaires seront exigées des États-Unis.

L'OTAN promet 70 milliards, mais pour combien de temps ?

En juillet 2026, lors du sommet d'Ankara, les 32 pays de l'OTAN se sont engagés à fournir 70 milliards d'euros d'aide militaire à l'Ukraine pour 2026, et à maintenir un niveau au moins équivalent en 2027. Un montant considérable. Mais un montant qui cache une réalité plus trouble : les États-Unis, sous la présidence de Donald Trump, ont décidé de ne plus financer ce soutien militaire. Ce sont désormais les Européens et le Canada qui portent seuls le fardeau.

La déclaration d'Ankara mentionne un « équité de l'effort ». Le mot est diplomatique. En clair : tout le monde ne paie pas sa part. Sept ou huit alliés fournissent l'essentiel des fonds. Le reste attend.

Volodymyr Zelensky, présent à Ankara en marge du sommet, a déclaré espérer « un soutien en matière de défense antiaérienne » après les attaques massives russes sur Kiev. Une demande récurrente. Une demande vitale.

Le pari de Moscou

La stratégie russe est limpide. Le pari de Moscou sur l'épuisement, écrit Forbes, ne vise pas seulement les forces armées ukrainiennes. Il épuise aussi la population civile. Il sape le soutien à long terme des partenaires de l'Ukraine. Selon les évaluations du renseignement américain, Moscou compte sur un affrontement prolongé pour briser progressivement la résistance de Kiev.

C'est une guerre de nerfs. Une guerre de patience. Une guerre d'usure psychologique autant que militaire.

Et la question qui monte, celle que personne ne pose officiellement mais que tout le monde a en tête : quelle réserve de solidité s'épuisera la première ? Celle de l'Ukraine ? Celle de ses partenaires occidentaux ? Ou celle des opinions publiques européennes, déjà fracturées par des années de crise économique et de débats migratoires ?

Pourquoi 20 millions d'Ukrainiens pourraient-ils fuir vers l'Ouest ?

Parce que si l'Ukraine perd la guerre et que la Russie atteint ses objectifs territoriaux, des millions de civils vivant dans des zones dévastées, sans électricité, sans chauffage, sans perspective, n'auraient d'autre choix que de partir. Le chiffre de 20 millions est un scénario de « pire cas », pas une prévision. Mais il est documenté et pris au sérieux par les analystes.

L'Europe peut-elle accueillir autant de réfugiés ?

Aujourd'hui, l'Europe accueille déjà environ 5,3 millions de réfugiés ukrainiens sous protection temporaire. En absorber quatre fois plus serait un défi sans précédent pour le logement, les écoles, les hôpitaux et les budgets publics. Cela exacerberait les tensions politiques dans des pays où l'immigration est déjà un sujet explosif.

Qu'est-ce que le « coût de l'inaction » ?

C'est le titre d'une étude publiée en 2024 par le think tank bruxellois Friends of Europe. Elle calcule les conséquences économiques, politiques et sécuritaires d'un scénario où l'Occident cesserait de soutenir l'Ukraine. Conclusion : l'inaction coûterait bien plus cher que le soutien actuel.

Quels pays accueillent le plus de réfugiés ukrainiens aujourd'hui ?

La Pologne reste le principal pays d'accueil avec près d'un million de réfugiés enregistrés en février 2026. L'Allemagne, la République tchèque et l'Espagne figurent également parmi les principaux pays de destination. La Moldavie, pays non membre de l'UE, accueille environ 141 000 réfugiés.