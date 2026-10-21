Micro en main, Dorothy SIKE sait mettre les autres en lumière. Communicatrice professionnelle et passionnée de musique, elle accompagne les rendez-vous culturels de la diaspora avec grâce, aisance et conviction. Sa voix célèbre les talents camerounais, honore leurs parcours et donne de l’éclat aux initiatives des promoteurs.

Derrière cette présence, du travail, du dévouement et un professionnalisme qui mérite d’être salué.

Retenez ce nom : Dorothy SIKE. Sa voix porte déjà, et elle compte bien résonner longtemps !